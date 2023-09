Chỉ cần nhìn vào những dấu hiệu này biết ngay nàng đang thèm muốn chuyện ấy?

Đã là con người thì ai cũng có ham muốn tình dục, nhưng phụ nữ Á Đông vẫn thường bị chi phối nhiều bởi các quan niệm cổ xưa. Vì vậy không phải quý cô nào cũng dám thổ lộ với người yêu về nhu cầu trong chuyện ấy, đặc biệt là những nàng luôn dịu dàng và nhút nhát. Tuy nhiên, có thể nàng không nói thành lời, nhưng ngôn ngữ hình thể thì lại diễn tả sự ham muốn ấy. Chính vì vậy, chỉ cần khéo léo và tinh tế một chút, cánh mày râu có thể nhận biết được “nhu cầu” của nàng đang ham muốn tăng cao nhờ vào các dấu hiệu: Ánh mắt ham muốn Ánh mắt thể hiện ham muốn của nàng Ánh mắt thể hiện ham muốn của nàng Ánh mắt chính là cửa số tân hồn là “chiếc gương” phản chiếu rõ nhất để có thể nhìn thấu và đoán được nàng có đang ham muốn tình dục hay không. Thông thường, khi nàng thèm muốn chuyện ấy với bạn có nghĩa là cơ thể đang trong trạng thái hưng phấn, não bộ bị kích thích liên tục khiến mắt cứ to tròn, chớp mắt liên tục và luôn hướng mắt về bạn với cái nhìn thèm thuồng. Đây là một trong những dấu hiệu nhận biết nàng muốn chuyện ấy khá dễ dàng mà cánh mày râu cần phải ghi nhớ. Cô ấy muốn ở một mình với bạn Khi nàng muốn chuyện ấy thì sẽ không còn e ngại khi mặt đối mặt với bạn. Có đôi lúc nàng chỉ muốn có không gian riêng dành cho hai người. Nàng muốn ở nơi đó chỉ có hai người, điều này có nghĩa là nàng đang “bật đèn xanh” cho bạn tiến tới. Tuy nhiên, bạn cũng không nên quá hấp tấp vội vàng tấn công mà hãy nhẹ nhàng để chinh phục, ôm thật chặt hoặc dành những nụ hôn nồng nhiệt để khiến nàng tan chảy. Cô ấy muốn có không gian riêng cho 2 người Cô ấy muốn có không gian riêng cho 2 người Nàng nhắn tin nhiều hơn về chuyện ấy Khi nàng muốn chuyện ấy không có nghĩa là sẽ thích nói những từ ngữ mang thiên hướng tục tĩu. Nàng sẽ nói nhiều hơn về vấn đề tâm sinh lý một chút hoặc là về kinh nguyệt của nàng, đôi khi có thể nói thẳng về chủ đề sex một cách rất tự nhiên mà không ngại ngùng. Lúc nàng đề cập đến vấn đề này có nghĩa là nàng muốn chính mình được trải nghiệm. Với những nàng cá tính thì sẽ thì thầm vào tai bạn đòi hỏi không biết chừng. Vì vậy, tùy theo từng tình huống mà bạn phán đoán để giải quyết được bài toán về nhu cầu tình dục của nàng. Pause 00:00 00:21 00:54 Unmute Powered by GliaStudio Nàng khen ngợi bạn gợi cảm Khi nàng thèm khát chuyện ấy thì có thể nhìn xuyên thấu cơ thể bạn qua những lớp quần áo mỏng manh kia. Do đó, dù cái áo bạn mặc rất đẹp nhưng nàng lại không nhắc tới mà chỉ khen khuôn ngực bạn đẹp. Nàng cũng không nói về chiếc quần mới mà chỉ để ý vòng 3 của bạn ra sao. Khi nàng khen các bộ phận trên người của bạn điều này có nghĩa là nàng đang ao ước muốn chạm vào nó để chuyện ấy xảy ra một cách tự nhiên nhất. Ăn mặc sexy, gợi cảm hơn Nàng ăn mặc gợi cảm có nghĩa là đang mở đường cho bạn Nàng ăn mặc gợi cảm có nghĩa là đang mở đường cho bạn Bình thường nàng ăn mặc khá kín đáo và tinh tế, nhưng hôm nay lại sexy hơn, ăn mặc hở hang hơn. Điều này có nghĩa là nàng đang muốn ám chỉ bạn hãy chiếm lấy nàng, đây là lời mời gọi cực kỳ nóng bỏng. Bên cạnh đó, khi muốn chuyện ấy, cơ thể nàng cũng bắt đầu có sự thay đổi, đôi má hồng hào, ngực nàng cứ thấp thỏm phập phồng thì đây là cơ hội của bạn đấy. Tuy nhiên, không chỉ nhận biết nàng thông qua các dấu hiệu bên ngoài mà cánh mày râu cũng cần dùng đến lý trí để phán xét thì mới có thể xác định chính xác được nhu cầu của nàng trong chuyện ấy. Bởi “chuyện ấy” xảy ra cũng tùy thuộc vào thời gian của mối quan hệ và yếu tố khách quan ảnh hưởng đến bạn và người ấy.

Đã là con người thì ai cũng có ham muốn tình dục, nhưng phụ nữ Á Đông vẫn thường bị chi phối nhiều bởi các quan niệm cổ xưa. Vì vậy không phải quý cô nào cũng dám thổ lộ với người yêu về nhu cầu trong chuyện ấy, đặc biệt là những nàng luôn dịu dàng và nhút nhát. Tuy nhiên, có thể nàng không nói thành lời, nhưng ngôn ngữ hình thể thì lại diễn tả sự ham muốn ấy. Chính vì vậy, chỉ cần khéo léo và tinh tế một chút, cánh mày râu có thể nhận biết được "nhu cầu" của nàng đang ham muốn tăng cao nhờ vào các dấu hiệu: Ảnh minh họa: Internet Ánh mắt ham muốn Ánh mắt chính là cửa số tân hồn là "chiếc gương" phản chiếu rõ nhất để có thể nhìn thấu và đoán được nàng có đang ham muốn tình dục hay không. Thông thường, khi nàng thèm muốn chuyện ấy với bạn có nghĩa là cơ thể đang trong trạng thái hưng phấn, não bộ bị kích thích liên tục khiến mắt cứ to tròn, chớp mắt liên tục và luôn hướng mắt về bạn với cái nhìn thèm thuồng. Đây là một trong những dấu hiệu nhận biết nàng muốn chuyện ấy khá dễ dàng mà cánh mày râu cần phải ghi nhớ. Nàng khen ngợi bạn gợi cảm Khi nàng thèm khát chuyện ấy thì có thể nhìn xuyên thấu cơ thể bạn qua những lớp quần áo mỏng manh kia. Do đó, dù cái áo bạn mặc rất đẹp nhưng nàng lại không nhắc tới mà chỉ khen khuôn ngực bạn đẹp. Nàng cũng không nói về chiếc quần mới mà chỉ để ý vòng 3 của bạn ra sao. Khi nàng khen các bộ phận trên người của bạn điều này có nghĩa là nàng đang ao ước muốn chạm vào nó để chuyện ấy xảy ra một cách tự nhiên nhất. Cô ấy muốn ở một mình với bạn Khi nàng muốn chuyện ấy thì sẽ không còn e ngại khi mặt đối mặt với bạn. Có đôi lúc nàng chỉ muốn có không gian riêng dành cho hai người. Nàng muốn ở nơi đó chỉ có hai người, điều này có nghĩa là nàng đang "bật đèn xanh" cho bạn tiến tới. Tuy nhiên, bạn cũng không nên quá hấp tấp vội vàng tấn công mà hãy nhẹ nhàng để chinh phục, ôm thật chặt hoặc dành những nụ hôn nồng nhiệt để khiến nàng tan chảy. Ảnh minh họa: Internet Nàng nhắn tin nhiều hơn về chuyện ấy Khi nàng muốn chuyện ấy không có nghĩa là sẽ thích nói những từ ngữ mang thiên hướng tục tĩu. Nàng sẽ nói nhiều hơn về vấn đề tâm sinh lý một chút hoặc là về kinh nguyệt của nàng, đôi khi có thể nói thẳng về chủ đề sex một cách rất tự nhiên mà không ngại ngùng. Lúc nàng đề cập đến vấn đề này có nghĩa là nàng muốn chính mình được trải nghiệm. Với những nàng cá tính thì sẽ thì thầm vào tai bạn đòi hỏi không biết chừng. Vì vậy, tùy theo từng tình huống mà bạn phán đoán để giải quyết được bài toán về nhu cầu tình dục của nàng Ăn mặc sexy, gợi cảm hơn Bình thường nàng ăn mặc khá kín đáo và tinh tế, nhưng hôm nay lại sexy hơn, ăn mặc hở hang hơn. Điều này có nghĩa là nàng đang muốn ám chỉ bạn hãy chiếm lấy nàng, đây là lời mời gọi cực kỳ nóng bỏng. Bên cạnh đó, khi muốn chuyện ấy, cơ thể nàng cũng bắt đầu có sự thay đổi, đôi má hồng hào, ngực nàng cứ thấp thỏm phập phồng thì đây là cơ hội của bạn đấy. Tuy nhiên, không chỉ nhận biết nàng thông qua các dấu hiệu bên ngoài mà cánh mày râu cũng cần dùng đến lý trí để phán xét thì mới có thể xác định chính xác được nhu cầu của nàng trong chuyện ấy. Bởi "chuyện ấy" xảy ra cũng tùy thuộc vào thời gian của mối quan hệ và yếu tố khách quan ảnh hưởng đến bạn và người ấy.

Theo Quỳnh Giang (t/h) | Phụ Nữ Sức Khỏe