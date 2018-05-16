Chỉ cần áp dụng 'bùa yêu' này, vợ không cần giữ chồng vẫn tự nguyện ngoan

Phụ nữ yêu 16/05/2018 16:54

Không phải đàn ông nào cũng đủ tỉnh táo để vượt qua những cám dỗ, vậy nên vợ khôn ngoan phải biết cách để chồng tình nguyện chung thủy.

Khi quyết định kết hôn đồng nghĩa với việc phụ nữ đã tính trước việc mình sẽ sống cùng người đàn ông mình gọi là chồng cả đời. Trong cuộc hôn nhân ấy, phụ nữ đã lường trước những điều không-như-là-mơ, những thói hư tật xấu và cả những hụt hẫng so với thuở đang yêu của bạn đời. Thế nhưng, những điều đó không hề đáng sợ. Điều đáng sợ nhất trong hôn nhân chính là sự bội bạc, là khi một trong hai người đem lòng yêu thương một người khác ngoài chồng ngoài vợ, là lún sâu vào tội lỗi nhưng vẫn cương quyết không quay đầu.

Chỉ cần áp dụng 'bùa yêu' này, vợ không cần giữ chồng vẫn tự nguyện ngoan - Ảnh 1
Phụ nữ hãy phân biệt rõ giữa giữ chồng và nhốt chồng để biết mình không phạm phải sai lầm khiến chồng chán ngán - Ảnh minh họa: Internet

Chẳng cần đao to búa lớn, cũng chẳng cần kiểm soát điện thoại, ví tiền của chồng, dưới đây là cách phụ nữ hiện đại giữ chồng nhẹ nhàng, đơn giản và hiệu quả nhất:

Khôn khéo, nhỏ nhẹ trong cư xử

Nếu nghĩ đàn ông chỉ yêu bằng mắt thì bạn đã nhầm, đàn ông mạnh mẽ, khô khan là thế nhưng lại rất thích nghe những điều ngọt ngào, những lời âu yếm. Những câu nói nũng nịu, những lúc vợ ngợi khen hay ghi nhận những gì chồng làm được sẽ khiến đàn ông vui thích và hạnh phúc vô vàn.

Vậy nên, muốn giữ cho gia đình ấm êm, hòa thuận phụ nữ hãy luôn dịu giọng, khéo léo trong cư xử với chồng. “Tương kính như tân” luôn đúng trong mọi cuộc hôn nhân, trong mọi thời đại.

Đặc biệt, khi vợ chồng giận nhau hay tranh cãi phụ nữ đừng to tiếng, cũng đừng thách thức chồng. Hãy cố gắng giữ bình tĩnh và chờ đến khi nguôi ngoai mới nói rõ mọi chuyện với chồng. Lúc này, anh ấy sẽ nhanh chóng nhận ra những sai lầm của mình mà nhận lỗi với bạn ngay thôi. Ngược lại, nếu vợ cứ cố chấp muốn giành phần hơn về mình, muốn thắng chồng trong mọi cuộc cãi vã thì sớm muộn gì anh ấy cũng vì bức bách, ngột ngạt mà tìm đến người khác để có được sự thấu hiểu, sẻ chia.

Chỉ cần áp dụng 'bùa yêu' này, vợ không cần giữ chồng vẫn tự nguyện ngoan - Ảnh 2
Đàn ông rất hãnh diện, tự hào khi vợ có thể thân thiết với bạn bè của mình - Ảnh minh họa: Internet

Xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với bạn của chồng

Ngoài gia đình, vợ con thì bạn bè chính là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất với mọi đàn ông. Bạn bè không chỉ là người cùng đàn ông trưởng thành mà còn là những người anh em, những người sẵn lòng vì nhau trong cuộc sống.

Thay vì cảm thấy khó chịu khi chồng dành quá nhiều thời gian cho bạn bè, cấm chồng giao thiệp với bạn bè một người vợ khôn ngoan sẽ học cách thân thiết với bạn bè của chồng. Cử chỉ này giúp bạn ghi điểm trong mắt người khác, trong mắt chồng và có thêm cho mình những tri âm tri kỷ.

Trong rất nhiều trường hợp khi vợ chồng bất hòa, những người vợ có mối quan hệ tốt với bạn bè của chồng sẽ được chính những người bạn này đứng ra giảng hòa. Ngược lại, nếu để lại ấn tượng không tốt bạn bè chính là nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ hôn nhân của các cặp đôi.

Chỉ cần áp dụng 'bùa yêu' này, vợ không cần giữ chồng vẫn tự nguyện ngoan - Ảnh 3
Là phụ nữ, dù lấy chồng hay không cũng phải luôn xinh đẹp, rạng ngời - Ảnh minh họa: Internet

Chăm sóc bản thân tử tế

Có chồng không đồng nghĩa với việc bạn phải từ bỏ cuộc sống của mình. Phụ nữ dù có chồng hay không, đang còn son rỗi hay chăm con mọn cũng phải không ngừng yêu thương, chăm sóc bản thân chu đáo. Bạn biết đấy, việc giữ cho mình thơm tho, tươi mới và ngọt ngào chính là liều thuốc giữ chặt trái tim mọi người chồng.

Chẳng cần trang điểm cầu kỳ, cũng không cần những bộ quần áo thời thượng. Phụ nữ xinh đẹp nhất khi tô cho mình chút son, điểm xuyến thêm vài nốt nước hoa thanh lịch, xỏ chân vào đôi giày êm và rảo bước tự tin. Dù bận rộn đến mấy phụ nữ có gia đình vẫn phải giữ cho mình luôn xinh đẹp, đáng yêu để chồng chẳng thèm của lạ mà cứ đòi ở nhà với vợ cả đời.

Không phải kỹ năng giường chiếu, đây mới là cách đàn bà thông minh giữ chồng

Không phải kỹ năng giường chiếu, đây mới là cách đàn bà thông minh giữ chồng

Nếu nghĩ chỉ cần cố gắng làm chồng thỏa mãn chuyện gối chăn thì sẽ giữ được trái tim của anh ấy thì bạn đã nhầm, đàn ông nào dễ đoán như thế.

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