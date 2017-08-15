Trong một mối quan hệ tình cảm, dù vụng trộm hay công khai, đa phần đàn ông là người chủ động tán tỉnh. Không ít trường hợp phụ nữ nhẹ dạ cả tin sa vào con đường tình mà người đàn ông giăng từ trước, thậm chí không hề biết anh ta đã có vợ con vì những lời đường mật quá đỗi ngọt ngào... Nhưng miệng đời cay nghiệt, trong những câu chuyện về chủ đề “ ngoại tình ”, người ta cứ nhằm vào người phụ nữ để phê phán, chì chiết, lăng mạ mà quên đi người đàn ông – nguyên nhân của mọi việc.

Xã hội vẫn nói “nam nữ bình quyền”, nhưng có lẽ đấy chỉ là câu khẩu hiệu khi tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào suy nghĩ đông đảo người Việt. Phụ nữ xưa nay bao đời luôn là người phải cam chịu tất cả mọi đau khổ, mất mát, thiệt thòi... Con hư tại mẹ không biết chăm; Chồng hư tại vợ không biết giữ... Nếu có xảy ra tranh chấp thì phụ nữ là người phải chịu điều tiếng, đặc biệt trong một mối quan hệ không rõ ràng. Thật xót xa!

Đàn ông đàn bà đều ngoại tình, tại sao chỉ phụ nữ mới bị gọi là ' con giáp thứ 13'?

Ai cũng mong muốn có một cuộc sống hạnh phúc, bình yên bên người mình yêu. Không ai muốn mình phải lâm vào những hoàn cảnh trái ngang cả. Nhưng sự đời không ai biết trước: 'mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên'. Có những chuyện vượt ra ngoài sự kiểm soát của con người, chuyện tình cảm cũng vậy!

Nhưng lẽ nào chỉ có phụ nữ phải chịu tai tiếng sau mỗi lần vấp ngã xảy ra? Đàn ông khi xưa năm thê bảy thiếp, thời nay đi hết cô này tới cô khác vẫn được xem là “đào hoa”. Nhưng phụ nữ chỉ cần một chút nhẹ dẹ cả tin, sa chân vào lưới tình mà không rút ra được vì nhiều lý do khác nhau – sẽ phải chịu vô vàn điều tiếng. Tại sao cả đàn ông, đàn bà đều ngoại tình, mà chỉ phụ nữ mới bị mang ra “đấu tố”?

Mỗi ngày trên mạng có hàng nghìn vụ đánh ghen giữa người vợ và người tình của các ông chồng. Nhưng các chị ơi, trước khi “xử lý” người phụ nữ khác, sao không xem lại chính người chồng đã phản bội mình? Dù cho đã hành hạ “kẻ thứ 3” rồi, liệu các chị có thể ngăn được ông chồng của mình bỏ thói trăng hoa hay không? Có dám khẳng định các ông sẽ không đến với một mối quan hệ mới hay không? Hay sau khi đánh ghen dằn mặt thành công với người này, các chị lại phải đi theo dõi rồi lại đánh ghen người khác? Đúng là làm phụ nữ khổ đủ trăm bề mà không bề nào là không thiệt thòi!

Sau một mối quan hệ không rõ ràng, cuối cùng phụ nữ vẫn là người gánh chịu tất cả sự tủi nhục của miệng đời và sự dày vò của lương tâm. Có lẽ chỉ những ai trong hoàn cảnh đó mới thấm được hết cái giá của sự ngốc nghếch khi rơi vào cuộc chơi tình cảm của những người đàn ông!