Phụ nữ đừng vội vàng đau khổ và bi lụy sau khi phát hiện bị "cắm sừng". Mình buồn khổ, nhan sắc mình càng tàn đi, vậy ai sẽ thương và yêu mình đây.

Bạn cứ tỏ ra thờ ơ và làm ngơ đi, đôi khi có thể xem như mình không xảy ra chuyện gì. Còn việc anh ta phản bội là của riêng anh ta chả liên quan gì đến bạn.

Phụ nữ khôn ngoan trước hết phải bình tĩnh mặc dù bản thân đang trải qua cảm giác bị sốc nặng. Dẹp qua phiền muộn, đặt chân bước lên khổ đau, phụ nữ hãy hiên ngang và bản lĩnh mà sống, bởi con người tệ bạc kia không xứng đáng để bạn rơi nước mắt.

Bạn hãy nhớ, tuyệt đối không được ai thấy mình phải buồn bã, thất vọng sau một mối quan hệ đổ bể, đừng biến mình thành người "được thương hại".

Hãy làm đẹp và đi chơi

Làm đẹp sẽ khiến phụ nữ thấy mình tự tin hơn. Có thể rất nhiều chàng trai ngoài kia vẫn đang chờ đợi họ. Cánh cửa cuộc đời chưa bao giờ khép lại với ai cả, kể cả khi bạn đã lỡ dở một lần đò.



Làm đẹp sẽ khiến phụ nữ thấy mình tự tin hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nhân dịp này bạn cũng nên hẹn hò, gặp gỡ một vài người bạn để tâm hồn được thư thái, để chia sẻ những buồn vui được cất giấu trong lòng. Trái tim đang cần thời gian hàn gắn nỗi đau và tiếng cười là bài thuốc hữu hiệu nhất.

Bạn có thể tham gia các chuyến du lịch xa cùng gia đình và bạn bè để tạo niềm vui cho bản thân.

Có một vài người bạn, khi phát hiện ra “nửa kia” của mình phản bội đã không giữ được bình tĩnh mà rơi nước mắt rất nhiều, thậm chí có những người tiêu cực hơn còn có ý định tìm đến cái chết. Cha mẹ sinh ra ta, cho ta hình hài và tâm hồn, ta không thương cha mẹ ta thì thôi tại sao phải tìm đến cái chết vì một người đàn ông ngoại tình.

Hãy mở rộng lòng mình

Phụ nữ đừng khép kín lòng mình - Ảnh minh họa: Internet

Mở rộng lòng mình để đón yêu thương, để những người đàn ông tử tế khác có cơ hội được đến với bạn. Đừng sống khép kín, đừng mặc cảm tự ti, đừng nghĩ rằng mình phải có khuyết điểm gì thì anh ta mới "bỏ đi" như vậy. Dằn vặt bản thân làm gì khi ngoài kia - cả thế giới rộng lớn đang chờ đợi bạn.

Hãy tô son, bận váy, bước chân lên đôi giày cao gót và đón chào cuộc sống mới, đó chính là cách phụ nữ thông minh thực sự làm sau khi bước qua một mối quan hệ.