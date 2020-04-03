6 dấu hiệu của người phụ nữ luôn thiếu cảm giác an toàn

Phụ nữ yêu 03/04/2020 05:21

Bạn có từng gặp qua người phụ nữ luôn thiếu cảm giác an toàn? Họ có thể sẽ mờ nhạt trong đám đông, nhưng càng tiếp xúc bạn sẽ càng thấy đó là những người phụ nữ đáng được yêu thương và trân trọng nhất.

Có một kiểu phụ nữ luôn thiếu cảm giác an toàn trong mọi chuyện. Vì họ từng tổn thương hay mất mát lớn mà đánh mất lòng tin vào con người hay cuộc sống.

Luôn có một tiêu chuẩn khi lựa chọn đối tượng yêu, kết hôn

Người phụ nữ này không có cách nào để tin vào tình yêu đích thực. Với họ, tình yêu không nên là điều để trái tim quyết định. Vì thế, họ dùng lý trí để lựa chọn. Họ có sẵn một tiêu chuẩn về đối phương khi yêu hay kết hôn. Chỉ khi đối phương đạt được những điều kiện đó, đảm bảo cho họ cảm giác tương đối, họ mới gửi gắm tình cảm, giao phó cuộc đời. Vì họ cảm thấy như thế sẽ an toàn hơn, khi họ biết điều gì là ít tổn thương cho bản thân.

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Bạn có từng gặp qua người phụ nữ luôn thiếu cảm giác an toàn? - Ảnh minh họa: Internet

Không dựa dẫm tài chính vào bất kì ai

Có một kiểu đàn bà độc lập tài chính là vì thiếu cảm giác an toàn khi tiêu xài tiền của người khác. Họ không tin rằng sẽ có ai đủ chân thành, yêu thương để chi tiền cho họ mà không đòi hỏi ở họ bất cứ điều gì. Họ không tin rằng tình yêu của đàn ông sẽ khiến họ có những đồng tiền miễn phí. Vì thế, họ luôn cố gắng kiếm tiền, thậm chí là không muốn tiêu xài tiền của đàn ông. Đó là cách giúp họ thấy an toàn hơn, cũng thấy bản thân được đảm bảo lòng tự trọng trước mặt đàn ông.

Thích những cái ôm và lời nói ngọt ngào

Khi có một mối quan hệ, người phụ nữ thiếu cảm giác an toàn thích những va chạm cơ thể nhẹ nhàng. Họ thích được ôm, đặc biệt là được ôm từ sau lưng, sẽ cảm thấy được bảo vệ, chở che. Họ thích nghe những lời ngọt ngào, dù biết rằng không có thật, nhưng sẽ cho họ cảm giác bình yên trong tâm hồn. Họ thích được cư xử dịu dàng, được đối phương thể hiện tình cảm yêu thương. Vì họ dễ nảy sinh nghi ngờ, sợ người khác biết họ yếu đuối và đầy bất an.

Thích ôm đồ vật khi ngủ

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Ngay cả khi chìm vào giấc ngủ, họ vẫn muốn ôm thứ gì đó vào lòng - Ảnh minh họa: Internet

Đây là dấu hiệu dễ thấy nhất ở người phụ nữ thường có cảm giác bất an. Ngay cả khi chìm vào giấc ngủ, họ vẫn muốn ôm thứ gì đó vào lòng. Dù rằng đó chỉ là những đồ vật vô tri vô giác nhưng họ sẽ thấy được an tâm, như thu gọn vào thế giới riêng của mình. Thói quen này cũng nói lên phụ nữ thiếu cảm giác tin tưởng vào người khác, trong nội tâm luôn có sự bất an, lo lắng.

Hoài niệm, thích những đồ cũ

Người phụ nữ thiếu cảm giác an toàn thường thích những món đồ hay ký ức đã cũ. Họ không muốn vứt bỏ vì nghĩ những thứ mới sẽ không thể thay thế được. Đây cũng là kiểu phụ nữ dễ khổ tâm trong tình cảm. Họ thường tiếc nuối quá khứ, khó bắt đầu cái mới, và nếu có mối quan hệ mới cũng khó có thể nuôi dưỡng.

Ngủ muộn, thích mở đèn khi ngủ

Khi phụ nữ có cảm giác bất an, thường sẽ không thích bóng tối kèm theo thói quen ngủ trễ. Vì buổi tối, kiểu phụ nữ này thường có thói quen đọc sách, nghe nhạc, lên mạng… để trấn an bản thân. Với nhiều người phụ nữ thiếu cảm giác yên tâm thường khó đi vào giấc ngủ.

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Kỳ thực, thiếu cảm giác an tâm là vì đàn bà tổn thương lớn, ảnh hưởng đến sự tin tưởng với con người, cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Kỳ thực, thiếu cảm giác an tâm là vì đàn bà tổn thương lớn, ảnh hưởng đến sự tin tưởng với con người, cuộc sống. Những thói quen, dấu hiệu ở họ đều nói lên rằng họ cần được làm dịu, ủi an, động viên.

Nếu bạn yêu một người phụ nữ như thế, đừng vội nghĩ cô ấy nhàm chán, khó ưa. Hãy mở lòng với cô ấy nhiều hơn, một tình yêu chân thành, một sự thấu hiểu tận tình luôn có thể cởi bỏ hết những cảm giác lo lắng, bất an đó. Và tình yêu của người phụ nữ này khi được trút bỏ hết những cảm xúc tiêu cực sẽ chân tình, lớn lao và đầy hy sinh hơn bất kì ai.

Cảm giác an toàn là thứ phụ nữ suốt đời theo đuổi

Cảm giác an toàn là thứ phụ nữ suốt đời theo đuổi

Với phụ nữ, cảm giác an toàn là thứ họ theo đuổi cả đời. Nếu phụ nữ không thấy an toàn khi ở bên bạn thì họ nhất định sẽ rời bỏ bạn.

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