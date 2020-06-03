5 điều phụ nữ khôn ngoan nên giữ chặt trong lòng, tuyệt đối đừng than trên mạng xã hội

Dưới đây là những điều phụ nữ khôn ngoan nên giữ chặt trong lòng, tuyệt đối đừng than vãn trên mạng xã hội để sống an yên, bình lặng.

Người đàn bà khôn ngoan đừng nói chuyện hôn nhân trên mạng xã hội. Dù đang trong mối quan hệ nào đó hoặc hôn nhân trục trặc, bạn đừng than vãn. Vì người hiểu sẽ thông cảm, an ủi bạn. Còn những người không hiểu, họ sẽ chê cười chỉ trích rằng bạn “làm màu”. Người bản lĩnh hãy biết âm thầm tự mình vượt qua khó khăn vì than vãn nhiều cũng chẳng giải quyết được gì.

Nếu có khó khăn, bất mãn trong công việc bạn cũng đừng bao giờ nói trên mạng xã hội. Thế giới ảo có muôn hình vạn trạng, bạn sẽ không biết được ai sẽ đâm sau lưng, mách lẻo những điều bạn nói với cấp trên.

Đừng than vãn về công việc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Nếu mệt mỏi quá hãy nghỉ việc, tìm công việc khác tốt hơn chứ đừng ngồi yên một chỗ rồi than thở rằng bản thân không thích hợp với công việc này.

Chuyện gia đình

Gia đình có xung đột gì, mâu thuẫn ra sao hãy âm thầm tự giải quyết với nhau. Người phụ nữ khí chất đừng bao giờ mang chuyện nhà lên mạng xã hội để chỉ trích, đay nghiến nhau. Vì làm vậy, sau khi mọi chuyện qua đi, bạn sẽ khó nhìn mặt đối phương. Thậm chí còn đẩy mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khiến mối quan hệ không thể nào giải quyết được.

Chuyện bạn bè, mối quan hệ khác

Có bất đồng quan điểm hoặc bị bạn bè chơi xấu, bạn cũng đừng bóc phốt nhau trên mạng. Đấu khẩu, cãi nhau trên mạng ảo cũng không thể giải quyết được gì.

Phụ nữ đừng chỉ trích bạn bè trên mạng xã hội - Ảnh minh họa: Internet

Nếu còn chơi được thì tiếp tục, nếu không thì hãy đường ai nấy đi trong hòa bình. Đừng mang chuyện bí mật ra “làm quà” cho những người không thân thiết.

Chuyện bản thân mới mua những gì

Người đàn bà dại khoe khoang những thứ bản thân mua được cho mọi người biết. Việc này đôi khi khiến nhiều người nỗi lòng tham và ganh tỵ. Thế nên đàn bà khôn ngoan đừng khoe mới mua đồ rồi than thở hết tiền, đừng biến mình trở thành người chỉ biết “làm màu”.

Đừng khoe khoang những gì mình có - Ảnh minh họa: Internet

Người thông minh chỉ nên lặng lẽ mà sống, hoàn thành tốt trách nhiệm của mình là được. Đừng khoe khoang bản thân tài giỏi, giàu có bao nhiêu.