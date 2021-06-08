5 'bùa mê' của phụ nữ khiến đàn ông rưng rưng xúc động, mãi không rời xa

Phụ nữ yêu 08/06/2021 12:27

Trong cuộc sống đời thường có những khoảng khắc khiến đàn ông thích ngắm nhìn mãi người phụ nữ đáng yêu của mình. Họ cho mình tình thương, sự quan tâm và cả niềm vui trong cuộc sống đầy khó khăn.

“Bùa mê” để trói chân đàn ông chính là biết họ thích gì nhất. Vì có những khoảnh khắc đàn ông thích ngắm người phụ nữ bên cạnh nhất, vừa nhìn đã rung động.

Khi bạn tập trung nấu ăn

Phụ nữ không cần phải giỏi nấu ăn, chỉ cần biết vài món đơn giản để cho đàn ông một bữa cơm gia đình. Nhiều đàn ông thừa nhận rằng, khoảnh khắc họ thấy ấm áp nhất chính là khi trở về nhà sau một ngày mệt mỏi và thấy bóng lưng của vợ chăm chú nấu ăn trong bếp.

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Nhiều đàn ông thừa nhận rằng, khoảnh khắc họ thấy ấm áp nhất chính là khi trở về nhà sau một ngày mệt mỏi và thấy bóng lưng của vợ chăm chú nấu ăn trong bếp - Ảnh minh họa: Internet

Khi ấy, phụ nữ chăm chút sơ chế, bày biện bữa cơm trong dáng vẻ ở nhà bình dị, mộc mạc. Nhưng đàn ông lại thấy phụ nữ quyến rũ và thân thuộc nhất. Họ cứ nhìn như thế mà càng thấy vừa thương vừa nể. Họ thương vì hiểu tâm ý của phụ nữ khi nấu ăn, và nể là vì phụ nữ cả ngày cũng bôn ba nhưng vẫn muốn tự tay làm cơm cho chồng con. Điều đó khiến đàn ông càng muốn yêu và gắn bó với vợ cả đời.

Tự nhiên trong ăn uống

Người phụ nữ có thói quen ăn uống từ tốn, lịch sự đương nhiên sẽ có phong thái quý phái, sang trọng. Nhưng bạn cũng đừng quá cưỡng ép đến mức mất tự nhiên khi ăn uống với người đàn ông mình yêu.

Thực tế, đàn ông yêu dáng vẻ thoái mái của phụ nữ trong ăn uống. Đàn ông thấy hứng thú khi phụ nữ không kiêng dè, kiểu cách khi ăn uống. Như thế cũng giúp đàn ông thấy bạn dễ gần, thân thiện hơn.

Khi bạn chăm sóc anh ấy lúc ốm đau

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Càng được quan tâm khi bệnh tật, đàn ông sẽ càng thấu hiểu tình cảm của đối phương, càng có cảm giác cần và phải giữ lấy người phụ nữ bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông là phái mạnh, nhưng khi ốm đau cũng yếu đuối chẳng khác gì phụ nữ. Vì yếu lòng nên những cử chỉ chăm sóc, quan tâm, hỏi han của người phụ nữ bên cạnh khiến họ cảm động hơn bao giờ hết.

Một người vợ thông minh sẽ không bao giờ hời hợt khi người đàn ông của mình yêu ốm đau. Dù cả hai có đang cãi vã họ cũng chăm sóc chu đáo. Càng được quan tâm khi bệnh tật, đàn ông sẽ càng thấu hiểu tình cảm của đối phương, càng có cảm giác cần và phải giữ lấy người phụ nữ bên cạnh.

Xem người thân của anh ấy là gia đình của mình

Nhiều người chồng cảm thấy mệt mỏi vì vợ không hợp với gia đình mình. Nếu không phải là quan hệ mẹ chồng nàng dâu căng thẳng thì là mâu thuẫn trong dòng họ, người thân. Điều đó khiến đàn ông chán nản, vì bất lực đứng giữa, không biết phải làm sao cho đúng.

Thật sự, đàn ông nào cũng muốn nhìn thấy cảnh vợ và gia đình vui vẻ, hòa thuận với nhau. Họ muốn vợ trở thành một phần trong gia đình của họ. Họ cũng muốn cha mẹ, họ hàng quý trọng vợ, vì đó là người phụ nữ sẽ đi cùng họ đến cuối đời.

Một người vợ khôn ngoan sẽ khéo léo trong các mối quan hệ với nhà chồng, để ít ra thì chồng không phải thấy khó xử. Phụ nữ không cần phải gượng ép bản thân thay đổi vì người khác nhưng bạn có thể khôn khéo để không làm mất lòng ai, giữ hòa khí trong gia đình.

Vui vẻ với bạn bè của anh ấy

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Khi vợ vui vẻ, hòa đồng với bạn bè là lúc đàn ông thích ngắm nhìn nhất - Ảnh minh họa: Internet

Sau gia đình, bạn bè là niềm vui tinh thần lớn thứ hai của đàn ông. Khi vợ vui vẻ, hòa đồng với bạn bè là lúc đàn ông thích ngắm nhìn nhất. Vì họ thấy tự hào khi có một người vợ thấu hiểu, biết tôn trọng những mối quan hệ của chồng. Họ càng hiểu rằng vợ đang cố gắng để hòa nhập vào cuộc sống của họ, càng cho họ cảm giác thân mật hơn.

Nhất là người phụ nữ biết cư xử với bạn bè, đồng nghiệp, hay đối tác của chồng càng khiến chồng yêu thương nể trọng.

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