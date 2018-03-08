4 lý do không ngờ khiến gái độc thân một mực ‘đâm đầu’ vào đàn ông có gia đình!

Phụ nữ yêu 08/03/2018 05:30

Dù đây là những người phụ nữ xinh đẹp, tươi trẻ, thậm chí là giỏi giang nhưng vẫn không thoát khỏi “bẫy” ái tình với đàn ông có vợ. Vậy đâu là lý do khiến họ mặc kệ sự lên án của dư luận, đạo lý ở đời để một mực “đâm đầu” vào đàn ông có gia đình.

Đàn ông có vợ luôn đầy sức hấp dẫn với gái chưa chồng vì những đặc điểm này:

Hiểu tâm lý phụ nữ

Đàn ông có vợ thường có nhiều kinh nghiệm tình trường, họ cũng từng cùng vợ trải qua nhiều điều trong cuộc sống. Từ đó, đàn ông có vợ sẽ dễ thấu hiểu tâm lý phụ nữ hơn những chàng trai độc thân khác. Họ biết phụ nữ cần gì, muốn gì và khao khát điều gì nhất. Đây là thứ vũ khí cực kì nguy hiểm của đàn ông khiến phụ nữ độc thân khó lòng chống lại được. Nhiều khi chỉ cần vài cuộc trò chuyện đầy tâm lý và tinh tế, đàn ông có vợ đã có thể khiến phụ nữ say mê quên cả lối về.

Không dừng lại ở lời nói mà những hành động cực kì nam tính, lịch thiệp của đàn ông có gia đình cũng khiến phụ nữ dễ dàng có cảm tình ngay từ lần đầu gặp mặt.

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Đàn ông có vợ thường có nhiều kinh nghiệm tình trường - Ảnh minh họa: Internet

Vẻ bề ngoài bảnh bao

Đàn ông có vợ thường có vẻ bề ngoài rất được chú trọng, tươm tất, bảnh bao. Họ luôn xuất hiện với những bộ quần áo phẳng phui được là ủi cẩn thận, giày bóng không chút bụi, tóc tai rất gọn gàng. Nhưng không phải người phụ nữ nào cũng biết vẻ bề ngoài thu hút của đàn ông có vợ thật ra đều là nhờ sự chăm chút tỉ mị của vợ anh ta mỗi ngày.

Do đó, phụ nữ độc thân đừng dại so sánh đàn ông độc thân không giỏi chú trọng bề ngoài bằng đàn ông có vợ. Và cũng không ít nàng thừa nhận rằng họ bị quyến rũ bởi vẻ bề ngoài của đàn ông có gia đình, trước khi biết họ đã có nơi có chỗ. Đây thật sự rất nguy hiểm, phụ nữ phải thật tỉnh táo để nhận ra trước khi quá muộn.

Không ngại chi tiền vì phụ nữ

Đàn ông có vợ đa phần thường đã có sự ổn định trong sự nghiệp, tiền bạc cũng dư dả hơn. Vì lúc đó, họ phải đủ khả năng để cho vợ con một cuộc sống tốt nhất. Do đó, đàn ông có vợ sẽ thoải mái trong chuyện tiền bạc hơn một chàng độc thân.

Do đó, họ luôn chủ động chi trả cho những cuộc gặp mặt, ăn uống hay cà phê cùng nhau. Họ cũng sẵn sàng mua những món quà đắt tiền, chỉ cần phụ nữ thích. Cách chi tiền không hề do dự, lại đầy lịch thiệp thế này của họ luôn khiến những phụ nữ ngây thơ mềm lòng. Nhưng phải hiểu rằng, đâu rõ ràng là cái bẫy đàn ông có vợ giăng sẵn để con mồi lọt lưới.

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Cách chi tiền không hề do dự, lại đầy lịch thiệp thế này của họ luôn khiến những phụ nữ ngây thơ mềm lòng - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều kinh nghiệm giường chiếu

Đây là vấn đề nhạy cảm nhưng không thể phủ nhận rằng nhiều phụ nữ khi có mối quan hệ với đàn ông có vợ thường không thể dừng lại cũng vì khả năng giường chiếu của họ. Đàn ông có gia đình thường có kinh nghiệm phòng the, biết làm thế nào để phụ nữ say đắm, cũng rất biết cách cưng chiều phái yếu khi trên giường. Họ biết đâu là điểm nhạy cảm của phụ nữ, cũng biết cách giúp phụ nữ thỏa mãn và thăng hoa trong tình dục.

Phụ nữ chưa chồng phải nhớ đàn ông có vợ luôn là ranh giới tử mà một lần cũng đừng vượt qua. Yêu đàn ông có vợ, bạn có thể được cưng chiều hết mực, được yêu thương hơn cả vợ của họ, nhưng vị trí bạn có thì cả đời chỉ là nhân tình. Mà đàn bà muốn hạnh phúc, nhất định phải tìm người đàn ông cho mình danh phận, xem mình là duy nhất. Có như vậy thì phụ nữ mới mong không khổ về sau.

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