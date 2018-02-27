2 sai lầm ‘chết chóc’ khiến hôn nhân đổ vỡ mà ít phụ nữ nhận ra

Phụ nữ yêu 27/02/2018 05:30

Sau đây là 2 sai lầm cực lớn dễ làm hôn nhân tan vỡ mà nhiều người không hề nhận ra.

Hôn nhân tồn tại được dựa trên nền tảng yêu thương, lâu bền nhờ sự gắn kết và thấu hiểu. Để được như thế thì vợ chồng phải có sự giao tiếp đủ đầy để giữ lấy nhau, khiến cuộc sống hôn nhân không rã rời mỏi mệt, cô quạnh.

Dù vậy, có một sự thật rằng không ít cặp vợ chồng lại quên đi việc phải trò chuyện, nói chuyện cùng nhau mỗi ngày. Từ đó, những bộn bề tất bật trong cuộc sống dễ khiến vợ chồng xa nhau hơn.

Sau đây là 2 sai lầm cực lớn dễ làm hôn nhân tan vỡ mà nhiều người không hề nhận ra.

1. Đánh giá bạn đời bằng suy nghĩ, cảm giác của riêng mình

Đây là một sai lầm mà không ít phụ nữ mắc phải. Khi vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, phụ nữ thường đánh giá hoàn cảnh hay suy nghĩ của  chồng trên vị trí và quan điểm của mình. Đây có thể gọi là cố chấp, cũng có thể gọi là chưa đủ cảm thông và thấu hiểu dành cho bạn đời. Chính cách cư xử này dễ làm chồng mỏi mệt, thậm chí về lâu về dài vợ chồng sẽ không tìm được tiếng nói chung.

Cái tôi của ai cũng rất lớn, chính vì vậy lại dễ khiến hôn nhân trở nên “khó thở”. Phụ nữ vì nhiều lý do, giận quá mà quên hết, hận quá mà mù quáng, mang theo những suy nghĩ chủ quan mà về sau lại tự khiến mình thương tổn.

Phụ nữ nên bình tĩnh và cố gắng điều chỉnh suy nghĩ, góc nhìn của mình khi chuyện không hay xảy ra. Tại sao mình lại có cảm giác không vui này, hay vì sao chồng lại làm điều đó. Mọi thứ sẽ dần trở nên rõ ràng và dễ giải quyết hơn nếu ta biết mình muốn gì, cũng hiểu đối phương cần gì. Trong mọi trường hợp, dù là mình sai hay chồng không đúng, vợ cũng nên đặt mình vào vị trí của chồng mà nghĩ suy. Mọi mâu thuẫn hay xung đột xảy ra trong hôn nhân đều xuất phát từ sự khác biệt, không nghĩ suy cho đối phương.

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Phụ nữ nên bình tĩnh và cố gắng điều chỉnh suy nghĩ, góc nhìn của mình khi chuyện không hay xảy ra - Ảnh minh họa: Internet

2. Không yêu thương, quý trọng bản thân

Phụ nữ từ khi sinh ra luôn được dạy phải bao dung, thứ tha, yêu thương người khác. Đến khi có gia đình, làm vợ làm mẹ, tình yêu thương và hy sinh của phụ nữ lại càng rộng lớn và rõ ràng hơn. Nhưng không phải bé gái nào từ nhỏ cũng được dạy phải biết nghĩ cho mình trước, hay không phải phụ nữ nào lớn lên cũng biết yêu thương mình hơn.

Có một sự thật rằng chỉ có người biết yêu thương chính mình thì mới có thể đủ sức yêu thương hay bảo bọc người khác. Nếu bản thân bạn không thể trân trọng mình thì không ai có thể nhìn thấy giá trị của bạn. Phụ nữ, muốn được yêu thương thì nhất định phải học cách yêu thương mình trước.

Trong nhiều gia đình, phụ nữ hầu như quên đi mình cũng cần được yêu thương và bảo bọc. Họ ôm đồm quá nhiều việc và nghĩa vụ, thậm chí là hy sinh chỉ để vừa lòng người khác. Đơn giản vì những khuôn khổ từ trước đã dạy họ làm phụ nữ thì phải như thế. Họ không còn biết cảm giác được trân trọng là cần thiết với phụ nữ thế nào.

2 sai lầm ‘chết chóc’ khiến hôn nhân đổ vỡ mà ít phụ nữ nhận ra - Ảnh 2
Có một sự thật rằng chỉ có người biết yêu thương chính mình thì mới có thể đủ sức yêu thương hay bảo bọc người khác - Ảnh minh họa: Internet

Và không phải tất cả đàn ông ngoài kia đều muốn người phụ nữ của mình tận tụy hy sinh đến mức quên mình. Đôi khi, vì phụ nữ muốn, đàn ông chỉ có thể cảm thấy căng thẳng, lắm lúc là mỏi mệt và chán nản.

Do đó, phụ nữ nên cân bằng thời gian lo toan cho gia đình và chăm chút chính mình. Việc chăm sóc mình từ hình thể đến tâm hồn, khối óc vừa để giữ trái tim chồng, vừa khiến bản thân tự tin, yêu đời hơn. Đừng để mình phải đuối sức với vai trò làm vợ, làm mẹ, bạn sẽ dần mất hình ảnh đẹp đẽ trong mắt chồng. Phải nhớ, phụ nữ đẹp luôn có quyền, phụ nữ biết yêu thương mình luôn có quà.

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