Dưới đây là 3 “tuyệt chiêu” chàng nhất định phải làm để ‘dìu nhau lên đỉnh’, nàng mê ‘quên lối về’

Không những vậy, khi hôn nam giới nên nghiêng đầu về bên phải để giúp tạo cảm giác quan tâm, ân cần của bạn với nàng, từ đó, khiến lượng hormone oxytocin trong cơ thể phụ nữ được đẩy cao, khiến nàng đạt đích nhanh hơn.

Trước khi bước vào cuộc yêu, chàng nên dành ra ít nhất 3 phút để làm nửa kia hưng phấn bằng những nụ hôn. Việc làm này giúp giảm lượng hormone stress Cortisol, giúp tăng hưng phấn nhanh chóng.

Đặc biệt, cổ là vùng nhạy cảm rất được nàng thích thú. Đừng bỏ qua những nụ hôn nồng cháy lên các điểm nhạy này nhé, hiệu quả lắm đấy.

Tuyệt chiêu 2: Vuốt ve dọc xương sống

Nhẹ nhàng vuốt ve cạnh phải xương sống khiến nàng của bạn bị kích thích nhiều hơn so với cạnh phía trái, có lẽ do nửa não bộ bên trái điều khiển phần cơ thể bên phải và đây là nửa điều khiển logic, liên hệ giữa các phần cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Hãy hôn, vuốt nhẹ, hay dùng vật gì mềm mại, chẳng hạn một chiếc lông chim chạy dọc xương sống nàng theo chuyển động chậm và cong. Nàng sẽ sớm hào hứng nhập cuộc và dễ dàng “lên đỉnh” hơn hẳn.

Tuyệt chiêu 3: Dành 10-15 phút cuối để cùng nhau“lên đỉnh”

Thông thường, mức độ khoái cảm đạt được trung bình sau 7 phút vào cuộc. Vì vậy, khoảng thời gian từ 10 – 15 phút sau khi bắt đầu “lâm trận” chính là thời điểm lý tưởng nhất để “chạy nước rút” lên đỉnh.

Vào phút cuối quan trọng này, hãy đẩy nhanh tốc độ để giúp nàng đạt hưng phấn nhất. Đừng quên để nàng lâng lâng tận hưởng phút khoái lạc lúc này. Hãy nằm yên và sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi nàng nhằm tỏ vẻ cảm ơn vì cuộc ân ái vừa trải qua.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, đối với phụ nữ, ngay cả cảm giác bất an nhỏ nhất cũng có thể khiến trải nghiệm cuộc sống tình dục trở nên bất an. Thế nên trước và sau cuộc yêu bạn nên vệ sinh cơ thể thật sạch sẽ giúp cảm giác thoải mái và tự tin đồng thời bảo vệ được sức khỏe của chính bạn và đối tác.