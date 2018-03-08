3 mối duyên tiền kiếp khiến bạn và người ấy chỉ có thể là vợ chồng trọn đời

Không phải ai cũng đủ lòng tin vào quy luật nhân quả ở đời nhưng rõ ràng vẫn bị chi phối không ít. Nhưng gieo nhân nào ắt gặp quả đó, gieo nhân thiện ắt được quả thiện, gieo nhân ác không thể tránh quả ác.

Người với người, gặp được nhau nhờ một chữ duyên, nhưng có thể ở bên nhau mà yêu thương trọn đời còn phải nhờ một chữ nợ.

Ngược lại, khi bạn chưa thấu hiểu điều này, vẫn nuôi hận thù sân si thì cả hai sẽ chỉ tạo duyên ác đến sau cùng để trả hết ân oán.

Hiểu được quy luật ở đời, con người sẽ không còn trách số phận không cho họ một duyên phu thê trọn vẹn. Lúc đó, bạn sẽ nhận ra mọi bất hạnh mình phải gánh lấy cũng từ những món nợ bản thân phải trả. Nợ hết rồi, hạnh phúc tự khắc tìm đường đến với bạn.

Vợ chồng đến được với nhau chính là từ 3 mối duyên tiền kiếp sau:

Duyên từ ân nghĩa với nhau

Con người gặp nhau, một người có ân nghĩa với người kia thì ắt sẽ bằng lòng báo ân trả nghĩa. Thế thì trong kiếp sau, hai người sẽ là vợ chồng, từ ước nguyện từ kiếp trước mà nối duyên phu thê.

Đây là mối duyên tiền kiếp giúp vợ chồng có thể có cái kết hạnh phúc và viên mãn nhất. Vì một trong hai vợ chồng luôn có tâm niệm cho đi không hối không oán, vì vậy mà tình cảm chỉ có bền lâu chứ chẳng tệ đi được.

Đây là mối duyên tiền kiếp giúp vợ chồng có thể có cái kết hạnh phúc và viên mãn nhất - Ảnh minh họa: Internet

Duyên từ người nợ người

Nếu duyên vợ chồng từ mối nợ người kia ở tiền kiếp thì đây sẽ có hai loại nợ: Một là nợ tiền tài, hai là nợ tình cảm. Thật ra cũng có những loại nợ khác nhưng đây vẫn là hai món nợ chính.

Nếu kiếp trước bạn là đàn ông, bị một người phụ nữ phản bội, phụ bạc ôm lòng không cam. Thế thì ở kiếp sau, bạn nhất định sẽ gặp lại cô ấy. Lúc này, chỉ cần gặp được nhau, cô ấy sẽ không bao giờ để bạn ra đi. Đây chính là duyên vợ chồng từ nợ tình cảm tiền tiếp mà ra.

Hay như khi đàn ông phụ nữ đang tìm hiểu nhau, đàn ông luôn là người thanh toán mọi khoản tiền bạc. Nếu phụ nữ chỉ biết nhận mà không có ý lâu dài, chỉ mang suy nghĩ lợi dụng rồi ra đi phụ nghĩa tình thì người đàn ông này cũng sẽ không cam tâm. Từ đó, ở kiếp sau, hai người sẽ lại gặp nhau và trở thành vợ chồng. Dù rằng là duyên vợ chồng bắt nguồn từ ác duyên nhưng chỉ cần sống với nhau nghĩa tình, biết vun đắp nghĩ suy thì hạnh phúc về sau cũng không hề khó khăn.

Chỉ cần gặp được nhau, cô ấy sẽ không bao giờ để bạn ra đi. Đây chính là duyên vợ chồng từ nợ tình cảm tiền tiếp mà ra - Ảnh minh họa: Internet

Nhân duyên từ thiếu nợ lẫn nhau

Loại duyên này có nghĩa là cả hai đều nợ nhau, nhưng phần lớn là nợ tiền tài và tình cảm. Cũng có nghĩa là nếu kiếp trước cả hai mang nợ nhau tiền bạc và cả tình cảm thì ở kiếp này khi thành vợ chồng sẽ giúp nhau trả nợ.

Đây sẽ là mối nhân duyên cân bằng nhân quả. Nhân quả sẽ giúp quan hệ giữa người và người không tồn tại bất công, hay thiệt thòi không hay.

Do đó, dù bạn là ai, một khi đã thành vợ chồng của nhau thì hãy biết trân trọng nhau, vì món nợ phu thê vốn không bao giờ có thể đổi thay. Đừng mang hận thù với bạn đời, cũng đừng trách số phận, vì càng mang lòng không cam và oán hận, càng không thể trả hết nợ nần.

Trong mối nhân duyên phu thê này, vì phải trả nợ lẫn nhau mà dễ nảy sinh so đo, mâu thuẫn và tranh chấp. Dù vậy, cả hai đều nên điều chỉnh suy nghĩ, có thái độ tình nguyện và cư xử thật lòng với nhau. Có như thế thì món nợ này mới có thể dễ dàng được thanh toán.