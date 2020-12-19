3 kiểu phụ nữ dù chỉ lướt ngang cuộc đời nhưng khiến đàn ông nhớ nhung khôn nguôi

Phụ nữ yêu 19/12/2020 06:00

Người đàn bà khí chất luôn khiến đàn ông điêu đứng, dù chỉ lướt ngang qua cuộc đời cũng khiến họ ngày nhớ đêm mong, cả đời vấn vương một bóng hình.

Dưới đây là những kiểu đàn bà khí chất khiến đàn ông chẳng thể rời mắt, nhớ nhung cả đời.

Giỏi giang nhưng không khôn lỏi

Đây là kiểu phụ nữ quyến rũ, thu hút đàn ông nhất. Cánh mày râu dễ bị thu hút bởi những kiểu người giỏi giang, hiểu biết nhưng không quá khôn lỏi. Họ thích ở bên người có trí tuệ một chút nhưng không dùng sự khôn ngoan đó của mình vào mục đích xấu.

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Đàn bà khí chất luôn khiến đàn ông say mê - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thích ở bên người thông minh nhưng không muốn ở bên cạnh người luôn lợi dụng và dùng thủ đoạn với mình. Với họ tình yêu là phải chân thành. Họ không muốn bất cứ ai lợi dụng lòng tin và tình cảm của mình để kiếm lợi.

Vì vậy kiểu phụ nữ giỏi giang nhưng không quá khôn lỏi luôn khiến đàn ông điêu đứng. Dù chỉ là lướt ngang qua đời cũng khiến họ gục ngã ngay và bất chấp mọi thứ để ở bên cạnh. 

Biết suy nghĩ cho người khác

Đàn ông thích nhất kiểu phụ nữ biết suy nghĩ cho người khác. Khi ở bên người có tính cách này, họ không cần phải phòng thủ quá nhiều, cũng không phải tìm cách bảo vệ bản thân trước những lời khó nghe.

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Phụ nữ hiểu chuyện khiến đàn ông điêu đứng - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ hiểu chuyện, luôn suy nghĩ cho người khác thường có tấm lòng nhân hậu và không làm ai tổn thương. Họ không dùng những lời lẽ không hay để đay nghiến ai, cũng chẳng dùng hành động xấu để hãm hại bất cứ ai. Khi ở bên họ, đàn ông sẽ cảm thấy khá thoải mái, không phải gồng mình tự bảo vệ bản thân.

Bản lĩnh, quyết đoán

Người đàn bà bản lĩnh, quyết đoán luôn khiến đàn ông say mê không lối thoát. Họ có khí chất ngút trời, có thể tự giải quyết việc của bản thân mà không cần đến bất cứ ai hỗ trợ. Không mè nheo, khóc lóc khi gặp trục trặc trong công việc hay dựa dẫm quá nhiều vào đàn ông. Ở bên cạnh người bản lĩnh, đàn ông cũng không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, thậm chí còn thoải mái dựa dẫm ngược lại.

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Phụ nữ bản lĩnh có thể làm chỗ dựa cho đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Suy cho cùng có những kiểu phụ nữ chỉ lướt ngang cuộc đời nhưng lại khiến đàn ông mê mệt, điêu đứng. Dù không làm gì, họ cũng thu hút được ánh nhìn của người khác giới. 

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