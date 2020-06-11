Là phụ nữ, khi phát hiện chồng ngoại tình ai cũng tổn thương cùng cực, cũng cảm thấy bị xúc phạm. Thế nhưng, thay vì chấp nhận buông tay, ký vào đơn ly hôn rồi đường ai nấy đi thì nhiều người phụ nữ vẫn tha thứ và cho chồng cơ hội để sửa đổi.

Người ta vẫn nói, phụ nữ muốn hạnh phúc phải cầm lên được đặt xuống được. Nếu đã không thể bao dung, chẳng thể chấp nhận việc chồng đã lang chạ với đàn bà khác sau lưng mình thì người phụ nữ bản lĩnh sẽ ngay lập tức ly hôn, không cho phép chồng có cơ hội làm đau mình thêm lần nào nữa. Nhờ thế mà cô ấy sẽ được tự do, được sống thanh thản, an yên và mở lòng để đón nhận hạnh phúc mới trong tương lai.

Tuy nhiên, rất nhiều phụ nữ khờ dại đã cố gắng níu kéo cuộc hôn nhân bất hạnh, tự nhốt mình trong những ám ảnh thương đau mà không hề hay biết. Dưới đây chính là 3 dạng tha thứ cho chồng bội bạc đáng thương nhất, chị em hãy đọc để biết xem có mình trong đấy hay không.

Vậy nhưng, không phải ai cũng có đủ sự dứt khoát để làm được điều ấy. Có kiểu phụ nữ dù miệng nói thứ tha, sẵn sàng bỏ qua chuyện cũ để cùng nhau bước tiếp nhưng trong lòng họ vẫn không thôi khắc khoải, dằn vặt và lo sợ chồng tiếp tục lừa dối mình.

Sống mà cứ phải đề phòng, cứ phải lo sợ đủ điều và chẳng dám đặt trọn tin yêu nơi bạn đời chính là nỗi đau đeo bám kiểu phụ nữ đáng thương này, khiến họ chẳng có lấy một ngày yên ổn.

Nếu đàn ông đủ thành ý, đủ chân thành và thực sự muốn vun đắp cho hạnh phúc gia đình họ sẽ không từ chối những điều kiện vợ đưa ra - Ảnh minh họa: Internet

Bắt chồng phải đưa ra những cam kết cụ thể

Chính vì đã quá tin tưởng chồng trong quá khứ, đã quá nuông chiều chồng nên một khi chồng muốn nhận được cơ hội thứ tha từ mình phụ nữ khôn ngoan sẽ chẳng ngần ngại đưa ra những điều kiện. Họ đưa ra những đòi hỏi để chắc rằng nếu chồng bội bạc thêm lần nữa thì họ cũng có sẵn đường lui cho mình.

Thông báo với vợ việc đi đâu, với ai, làm gì, không rời khỏi nhà sau 9h tối, công khai tài chính hay để vợ đứng tên sở hữu nhà… là cách phụ nữ thông minh tự bảo vệ mình. Nếu đàn ông đủ thành ý, đủ chân thành và thực sự muốn vun đắp cho hạnh phúc gia đình họ sẽ không từ chối những điều kiện này.

Nhờ thế, phụ nữ có chồng ngoại tình cũng sẽ yên tâm hơn để có thể gầy dựng lòng tin nơi bạn đời, để có thể yêu lại từ đầu.

Ngọt nhạt với chồng nhưng lòng dậy sóng, cố tỏ ra bình thường nhưng thương tổn trong tâm hồn vẫn không thôi cấu xé họ - Ảnh minh họa: Internet

Giả vờ như không hề hay biết

Phụ nữ dù giỏi giả vờ đến mấy, ngây ngô đến đâu cũng chẳng thể dễ dàng nhắm mắt cho qua việc mình đã bị người đàn ông đầu ấp tay gối “cắm sừng”.

Thay vì thẳng thắn đối mặt với chồng, chất vấn anh ấy thì nhiều người phụ nữ lại chọn cách im lặng. Họ giả vờ như không hề hay biết, cố gắng đối xử tốt với chồng hơn, quan tâm, chăm sóc anh ấy nhiều hơn để khiến chồng hồi tâm chuyển ý.

Đến khi nhận thấy đàn ông ngoại tình đã chấm dứt với kẻ thứ ba, đã bị tấm chân tình của vợ lay chuyển để trở về làm người chồng mẫu mực, người cha tử tế thì người vợ đáng thương này cũng chẳng hề hạnh phúc.

Ngọt nhạt với chồng nhưng lòng dậy sóng, cố tỏ ra bình thường nhưng thương tổn trong tâm hồn vẫn không thôi cấu xé họ. Ghen nhưng không thể nói, hằn học nhưng phải kiềm chế chính là điều khiến người phụ nữ này đáng thương vô cùng.