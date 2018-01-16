20 điều đàn bà có gia đình thì phải biết

2. Phải nhớ với đàn bà , điện thoại của chồng chính là thứ đáng sợ nhất. Tò mò quá nhiều chưa chắc đã tốt, biết quá nhiều cũng không hẳn là hay. Đàn ông cũng không ngu ngốc không biết thu dọn vết tích tội lỗi. Đàn bà khôn ngoan quản trái tim đàn ông chứ không hạ mình quản lý điện thoại của họ.

1. Đừng quản đàn ông bằng những lần đợi đến tận khuya chỉ để hỏi cho bằng được “Anh đi đâu?” hay “Anh làm gì”. Đừng đợi nếu họ không muốn bạn biết.

4. Đàn ông kết hôn nhưng lại muốn nhiều hơn ở một người vợ của mình. Hãy vừa là vợ, là nhân tình, cả tri kỉ của chồng. Đi ra phố, hãy là một người vợ để chồng tự hào. Khi về nhà, hãy là một người mẹ dịu dàng của con họ. Khi ở trên giường, hãy là một cô nhân tình đầy mê hoặc quyến rũ. Và khi bão tố ập đến với gia đình, hãy là tri kỉ, là người thấu hiểu và sẻ chia cùng đàn ông. Với đàn ông, thu hút nhất ở đàn bà chính là khả năng ứng xử khôn khéo.

3. Đàn ông có bạn bè, hãy tôn trọng đó là một phần thế giới của họ. Nếu họ đi với bè bạn, đừng gọi chỉ để hỏi bao giờ họ về, họ đi đâu, họ làm gì. Đàn ông cũng cần giữ mặt mũi với bạn bè.

Với đàn ông, thu hút nhất ở đàn bà chính là khả năng ứng xử khôn khéo nhất - Ảnh minh họa: Internet

5. Đừng cho không đàn ông điều gì quá nhiều. Cho họ tình yêu, hãy đòi hỏi tình yêu. Cho họ thứ tha, hãy yêu cầu đổi thay. Cho họ hy sinh, hãy đòi hỏi trân quý. Trong hôn nhân, sẽ không ai đủ kiên nhẫn đợi ai và không phải ai cũng tự nhận thức mình phải cho đi khi được nhận quá nhiều.

6. Đàn ông nói yêu, có thể bạn không tin. Nhưng một khi họ nói không yêu, thì chính là không yêu. Đàn ông im lặng, chính là cạn tình. Đàn bà im lặng, lại là cạn nghĩa.

7. Đàn ông cưỡng không nổi mới mẻ. Đàn bà kìm không đặng cảm giác được quý trọng.

8. Quá khứ của đàn bà, thế nào vẫn là đáng tôn trọng. Đừng thấy có lỗi khi mình đã từng yêu sâu đậm một người hay đã lên giường với ai trước đó. Đàn ông yêu bạn thì nhất định phải tôn trọng quá khứ của bạn, cả những đoạn tình cảm đã đứt gánh. Họ không có quyền chì chiết hay trách móc chuyện đã qua. Đàn bà phải tự tôn trọng mình trước đã.

9. Đàn bà lấy chồng rồi thì có yêu cũng chỉ nên yêu chồng mình. Đừng đấu tranh cho thứ tình cảm ngoài vợ ngoài chồng. Lớn cả rồi, đừng nói mãi chuyện tình yêu không có lỗi khi mình đã là vợ, mình còn có con. Sống trách nhiệm với chính tình cảm của mình thì mới đủ trách nhiệm với con cái, gia đình.

10. Lời hứa không phải là chân lý ở đời, đừng tin đến khắc lòng tạc dạ. Đến một lúc, người nói đã quên tự lúc nào thì người nghe việc gì phải nhớ đến khó quên?

11. Đừng tạo cho đàn ông thói quen được tha thứ quá dễ dàng. Họ có thể mắc sai lầm lần đầu, nhưng đừng để họ có cơ hội làm tổn thương bạn lần hai. Đừng để họ quen miệng với một câu “xin lỗi”, rồi mọi chuyện lại như chưa từng xảy ra. Đừng chiều đàn ông bằng thói quen tổn thương đàn bà.

12. Phải nhớ, cãi nhau là để bên nhau, không phải để rời xa. Vì vậy, có long trời lở đất cũng phải bình tĩnh nói chuyện cùng nhau. Nếu không thể nói với nhau một lời dễ nghe thì đừng nói, lời nói luôn đủ sức giết chết một cuộc hôn nhân.

Đừng chiều đàn ông bằng thói quen tổn thương đàn bà - Ảnh minh họa: Internet

13. Đàn ông ngoại tình, có thứ tha chính là để đàn ông không dám phạm lỗi, có từ bỏ chính là hết phương cứu chữa. Đàn bà có chồng ngoại tình, nhất định phải đong đếm bội bạc của đàn ông mà dự tính cho chính mình và con.

14. Hôn nhân, là nấm mồ cho tình yêu hay thiên đường hạnh phúc, đều do vợ chồng, đều đã có câu trả lời ngay từ khi bắt đầu. Vì vậy, hãy cẩn trọng.

15. Với phụ nữ, bỏ gì thì bỏ, bỏ chồng cũng không sao, nhưng luôn có 3 thứ không được buông bỏ: Tiền, con và nhan sắc.

16. Đừng xem thường sự dẻo dai và chịu đựng của phụ nữ. Nhưng đến khi chạm đến ngưỡng cuối cùng của đàn bà, không ai tàn nhẫn hơn họ được. Do đó, đàn ông đừng dại tìm đến cùng sự phũ phàng đó của đàn bà, vốn không có gì tốt đẹp cả.

17. Đàn ông ngoại tình, đừng nói với họ về chuyện nghĩa tình, cũng đừng hỏi họ vì sao bội bạc. Nếu có câu trả lời, họ đã không thương tổn bạn.

18. Đàn bà nên nhớ cuộc sống bạn không vì một người đàn ông mà hạnh phúc hay bất hạnh hơn. Hạnh phúc của đàn bà, chỉ nằm trong tay của chính mình.

19. Người thứ ba, nếu đàn ông không cho phép, họ vốn dĩ không thể xuất hiện. Đừng tin họ bị dụ dỗ, bị lừa lọc. Đàn ông là kẻ đã trưởng thành, và phải nhớ thứ ở đũng quần của đàn ông luôn chân thật nhất khi họ có hứng thú.

20. Đời này, duyên đến duyên đi, phận cùng phận tận, cưỡng cầu không nổi bình yên.