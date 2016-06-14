Xem trước phim Định Mệnh - Tập 14b: Saras "suýt nữa" thì hôn Kumud

Kumud nói với Ilaben rằng sự thật sẽ được sáng tỏ vào một ngày nào đó và Saras đã làm tất cả điều này cho cô mà không hề nghĩ cho bản thân, hãy giữ lấy số tiền đó. Ilaben cầm lấy tiền.

Tập phim bắt đầu với cảnh Ilaben nói chuyện với Kumud. Ilaben nói rằng Bhagwaan làm Jodi (???) sau khi xem và kiểm tra . Cô chế nhạo Saras. Cô nói nếu Kumud hỗ trợ Saras, anh sẽ vượt qua mọi khó khăn. Saras nghe thấy điều này. Cô cũng nói rằng nếu không có Kumud, cô thậm chí sẽ không cho phép Saras đứng bên ngoài ngôi nhà của mình.

Ghuman nói chuyện trên điện thoại về công việc kinh doanh. Didi nói rằng việc kinh doanh ngày càng tệ. Ghuman vui mừng. Ghuman rất tự hào vì đã phá hủy việc kinh doanh của Viyachatur. Bà ta nói rằng sẽ đến Ấn Độ khi việc kinh doanh buộc phải đóng cửa và haveli được bán. Didi cảnh báo Ghuman rằng Kumud sẽ làm Saras thuộc về cô. Saras là người thừa kế của Laxminandan. Ghuman nói với Didi rằng hãy xem Laxminandan lựa chọn như thế nào giữa việc kinh doanh và Saras? Bà ta cười. Didi cũng mỉm cười.

Tại Ấn Độ:

Saras nói Kumud bán tất cả các bình. Kumud nói họ sẽ cùng nhau bán. Cá nhân mỗi người họ sẽ không có thể bán hết tất cả. Saras nói rằng cô đã không cho anh cơ hội để cảm ơn. Saras đến gần hơn. Kumud tránh ra và nói rằng cô phải đi. Saras nắm cổ tay cô.

Saras nói rằng anh không bao giờ muốn làm tổn thương cô, nhưng anh đã làm. Anh liên tục làm tổn thương cô và cô luôn im lặng. Anh cầm tay Kumud và thấy cổ tay cô bị thương. Họ sát lại gần nhau và nhìn vào mắt nhau. Saras giữ cô lại gần, đưa vòng tay ra sau gáy của Kumud. Kumud căng thẳng và chạy đi. Sợi dây đeo trên người của Kumd rơi trên mặt đất khi cô chạy . Saras nghĩ về những gì anh đã làm.

Tại nhà Kumud:

Kumud đang chạy thì Kusum và Kumari gọi cô. Cô không dừng lại và tiếp tục chạy. Kumud dừng lại ở Mandir bên trong ngôi nhà và bị ngã. Cô nghĩ làm thế nào cô có thể quên rằng Saras đã từ chối cô. Làm thế nào cô có thể cho Saras bất kì quyền gì? Cô chất vấn bản thân. Cô nói rằng cô đã không chỉ lừa dối người lớn mà còn lừa dối chính mình. Cô khóc. Cô nghĩ rằng cô đã đi để giúp anh vì anh đang gặp rắc rối vì gia đình cô. Cô không có bất kỳ mối quan hệ khác với Saras. Cô nhìn vào bàn tay mà Saras đã giữ. Vidyachatur đến và vui mừng vì chuyện của Saras và Kumud đã ổn thỏa và hiện tại cô đang cảm tạ thần linh. mẹ Kumud trông vào. Kumud giữ im lặng. Vidyachatur nói ông rất hạnh phúc. Ông nói rằng cô nên hỗ trợ Saras trong mọi hoàn cảnh. Ông hỏi liệu Kumud có đói không và kêu cô đi ăn.

Ông dẫn Kumud cùng đi ăn trưa. mẹ Kumud nói với Bhagwaan rằng đã đến lúc để nói cho Vidyachatur sự thật. Khi đó bà đã nhìn thấy một nỗi đau trên khuôn mặt Kumud, nó không phải là hạnh phúc khi thành công.

Kumud đi vào phòng và nhìn thấy cái bình đầu tiên Saras làm. Cô giữ nó và nghĩ về những gì mẹ Yash và mẹ cô nói với cô. Kumud khóc và cầu nguyện với thần linh. Cô nói rằng cô đã mắc sai lầm và cầu nguyện.

Bên ngoài ngôi nhà của Ilaben:

Saras nhặt vòng dây của Kumud. Anh nghĩ về Kumud và giữ nó.

Tại phòng Vidyachatur:

Mẹ Kumud muốn nói chuyện với Vidyachatur. Ông nói bà hãy nói lên những gì mình muốn nói. Bà nói rằng nếu ông đã sẵn sàng thì bà sẽ nói. Bà nói rằng bà tin tưởng Kumud nhưng Saras và cô đang dành rất nhiều thời gian với nhau và điều đó không tốt.

Vidyachatur nói như vậy là tốt vì họ có thể hiểu nhau. Ông đùavà Badimaa đến, nói rằng không nên mơ về họ vì họ đã bỏ rơi chúng ta. Bà nói rằng không có hy vọng gì cho Kumud.

Badimaa khuyên ông không nên tin tưởng họ một cách mù quáng. Ông yêu cầu bà nhìn Saras theo cách mà ông nhìn anh và bỏ đi.

Bà nói mẹ Kumud rằng bà đang nghi ngờ Saras nhưng có vẻ như Kumud và bà đang che giấu điều gì đó. Mẹ Kumud nói rằng không che giấu điều gì . Bà chỉ là lo lắng với tư cách là một người mẹ và bỏ đi.

Tại Dubai:

Quản lý gọi Ghuman và nói rằng ông phải bán girvi Haveli để tiếp tục kinh doanh. Ghuman hạnh phúc và nhảy. Didi đến và nói với bà không nên vui sớm như vậy vì Laxminandan sẽ tặng cho Vidyachatur nhiều ngôi nhà khác. Ghuman nói : trước mặt em, Vidyachatur sẽ không chấp nhận vì lòng tự trọng. Đây chỉ là bắt đầu. Ghuman có kế hoạch làm tổn thương Vidyachatur nhiều hơn. Didi sốc.

Tại nhà Kumud:

Cô nghĩ rằng có lẽ đây là tương lai của cô, Saraswatichandra. Kumud và Saras đang nghĩ về nhau và cảm thấy bồn chồn. Kumud nghĩ cô nên đi. Saras nghĩ anh nên nói xin lỗi với Kumud. Saras nghĩ cách anh sẽ đối mặt với Kumud.

Trans: Hy Ma



