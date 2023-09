Xem trước phim Cô dâu 8 tuổi - Tập 6 phần 7

Tập 76

Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=lMgGm0QL6e8

Bà nội nói rằng thật tuyệt khi mà cả hai gia đình cùng ở bên nhau như thế này và rằng gia đình Sekhar nên đến đây vào mỗi chủ nhật. Một số người trong nhà Sekhar trông không được thoải mái cho lắm khi Sumitra gợi ý rằng ít nhất thì Anandi và Shiv cũng nên thường xuyên tới đây vì chúng ta ở cùng một làng. Shiv vờ than vãn rằng mọi người chỉ muốn nhìn thấy Anandi chứ không phải anh. Bà nội bảo rằng không có chuyện đó đâu vì A-S là một kia mà. Shiv hứa sẽ đến vào mỗi kì nghỉ, còn Sanchi vì không chịu được nên đã nói sự thật là A-S sẽ rời khỏi Jaitsar. Tất cả đều sốc!