Tập phim bắt đầu khi Saanchi đang đến gặp Saurabh tại một nhà hàng. Cô nói lời xin lỗi tới Saurabh về những lời cảnh cáo của Anandi. Saurabh nói, anh có thể đối mặt với mọi thứ vì em. Anh yêu em rất nhiều. Anh sẽ không ngừng yêu em. Chúng ta sẽ cùng nhau chịu đựng vì tình yêu của chúng ta. Saanchi nói, trái tim em cũng nói thế nhưng những gì chị dâu em nói đều không phải từ tâm trí em. Anh hãy nói rõ ràng những gì anh nghĩ đi. Saurabh nói, Saanchi, em hãy nhớ dù có chuyện gì thì điều quan trọng nhất là anh yêu em. Saanchi nói cảm ơn và nói rằng cô đang rất căng thẳng. Saurabh mời Saanchi đến bữa tiệc sắp tới. Saanchi nói, gia đình sẽ không cho đâu anh, nhất là lại vào buổi tối. Saurabh nói, vậy anh sẽ hủy kế hoạch này vậy mặc dù anh rất muốn nhưng anh không thể đi mà không có em. Saanchi nói, thôi được rồi, em chắc chắn sẽ đi. Saurabh nói cảm ơn và nói, tối nay sẽ là tối rất đáng nhớ đối với chúng ta.

Dadisa nói với Bhairov về sự thật của Collector. Bhairov nói, nếu thật sự Collector làm sai, hắn ta chắc chắn sẽ không được yên. Thế nhưng để chứng minh hắn ta có tội là rất khó. Dadisa nói, chúng ta không thể im lặng được con trai, đó là ước mơ của Anandi. Mẹ chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.

Sherkha Nathaldi - cô dâu 8 tuổi

Panchayat Sarpanch kể với mọi người rằng Collector đã được hối lộ và hắn ta đã đưa tiền cho nhà máy đó. Chúng ta phải hành động thôi. Chúng ta sẽ nhờ pháp luật giúp đỡ, chúng ta có thể tin và pháp luật. Bhairov nói, con đã nói chuyện với luật sư về chuyện này. Anh ta đã đảm bảo sẽ đình chỉ mọi hoạt động của công ty này.

Anandi đang chuẩn bị món rau. Ira nói với cô rằng Saanchi đã đến nhà của Payal để dự tiệc Pyjama. Anandi bắt đầu lo lắng cho Saanchi. Ira nói Saanchi đã rời khỏi nhà nửa tiếng trước. Anandi liền gọi cho Saanchi nhưng Saanchi không nhấc máy.

Saurabh và Saanchi đến bữa tiệc. Saanchi hỏi về Ankita. Một vài chàng trai nói, Ankita sẽ đến đây ngay thôi. Saanchi nhấc máy để nghe cuộc gọi của Anandi. Anandi hỏi, Saanchi em đang ở đâu? Có phải em đến chỗ Payal không? Saanchi nói, vậy thì sao? Saurabh gọi Saanchi. Anandi nghe thấy tiếng của anh ta và nói, Saanchi nghe lời chị đi em, anh ta không hề tốt đâu. Em về nhà đi Saanchi. Nhưng một cô gái dại khờ và tin vào thứ tình yêu bất diệt của gã trai kia như Saanchi lại có thể nhận thức được vấn đề dễ dàng đến thế??? Cô lập tức dập máy và nói với Saurabh rằng chị dâu cô lại gọi cho cô. Saurabh đưa cho Saanchi đồ uống. Anandi lập tức gọi cho Payal và hỏi về Saanchi và Payal nói, Saanchi không hề đến đây. Anandi nói, Payal, em có thể đi tìm Saanchi cùng chị được không? Payal đồng ý.

Saanchi rất khó chịu với những gì mà Anandi nói. Saurabh nói cô đừng buồn nữa và lại bảo Saanchi uống thêm. Saanchi nói, để sau khi chúng ta nhảy, em sẽ uống. Nói rồi, đôi bạn trẻ nắm tay nhau, cùng nhau đắm chìm trong nhịp sống của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết dưới nền nhạc của bài hát Aaj Bhi Hai Paani Paani Saani Saani. Anandi nói với Shiv cô đnag đi tìm Saanchi. Shiv thì nói, em hãy đưa Saanchi về nhà đi. Anandi đi đón Payal và hai người họ vào trong xe ô tô do chú tài xế lái. Saurabh đang nhảy với Saanchi rồi tiến gần Saanchi, anh chạm vào người cô, lãng mạn vô cùng… Payal nhìn thấy Ankita đang đi từ nhà vào xe.

Anandi nói tài xế đuổi theo xe của Ankita. Saanchi nói lời cảm ơn tới Saurabh về bữa tiệc. Saurabh lại chuốc cho Saanchi uống tiếp. Anh ta khốn nạn đến mức trộn một thứ thuốc nào đó vào cốc nước của Saanchi. Saanchi không hề hay biết gì và cứ thế uống nó. Xui xẻo làm sao! Xe của Anandi và Payal mất dấu xe của Ankita. Tên Saurabh đốn mạt kia thì nắm lấy tay của Saanchi . Còn cô nàng khờ dại này thì ngủ mơ màng do tác dụng của thứ thuốc gì đó. Lũ bạn của gã Saurabh thì nhìn gã và Saanchi.

Tập 7b

Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=-3cMlLLwyyw

Trên đường

Tập phim bắt đầu khi xe của Anandi và Payal đang đuổi theo xe của Ankita, nhưng sau đó chiếc xe đã mất dạng. Anandi bước vào một quán nước và hỏi những người xung quanh về buổi tiệc đang diễn ra trong trang trại gần đó. Họ nói: Chúng tôi không biết. Một người đàn ông nói: Tôi đã đưa nước tới đó, tên của nó là Silver Orchid. Anandi hỏi địa chỉ nơi đang diễn ra buổi tiệc.

Tại buổi tiệc

Trong lúc này, Sanchi đang nhảy cùng Saurabh, anh ta điều khiển cô nhảy theo ý định của mình. Âm nhạc nổi lên, Sanchi cảm thấy buồn ngủ và nói với Saurabh: Em không thể nhảy được nữa. Đầu em đang quay cuồng lên rồi, anh đưa em về nhà đi. Saurabh bảo cô hãy nghỉ lại đây một lát và nói: Anh sẽ đưa em lên phòng ở trên lầu. Anh ta nháy mắt với bạn của mình và đưa Sanchi đi.

Linh Trang - cô dâu 8 tuổi

Dinh thự nhà Singh

Nandu đang cho Abhimanyu xem đồ chơi. Basant trở về, Nandu và mọi người rất vui mừng. Basant vui vẻ hỏi: Mọi người có khoẻ không? Sumitra và Ganga nhận phước lành của ông. Sumitra hỏi về ông Mahavir Singh. Basant trả lời: Ông ấy vẫn khoẻ. Ông nhìn bé Abhimanyu và nói: Hoàng tử nhỏ của chúng ta thật đẹp trai; sau đó hỏi về bà nội và Bhairon. Gehna nói rằng họ đã ra ngoài và kể về vấn đề của ông thanh tra. Bà nội và Bhairon trở về, Basant nhận phước lành của bà. Bà nội hỏi ông về jaitsaa, Basant nói rằng ông ấy vẫn khoẻ. Bà nội bảo: Ông thanh tra đó không đươc quyền lộng hành. Mẹ sẽ không cho phép ông ta được xây dựng nhà máy hoá chất. Basant khuyên bà hãy giữ gìn sức khoẻ. Bà nói tiếp: Đây là mơ ước của Anandi, mẹ sẽ không để cho nó bị phá vỡ, nhất định là như thế !

Tại buổi tiệc

Saurabh đưa Sanchi vào trong phòng. Sanchi nói: Em yêu anh từ tận đáy lòng của em. Saurabh bảo cô hãy nằm nghỉ. Chân nam đá chân chiêu, Sanchi cứ quay vòng vòng và lè nhè nói: Hôm nay em thực sự rất vui. Wow, cuộc sống này thật là tươi đẹp. Saurabh đưa một lon bia cho Sanchi nhưng cô từ chối không uống. Saurabh liền đẩy cô xuống giường. Sanchi ngã vật ra và hoàn toàn bất tỉnh.

Ankita đến buổi tiệc và gặp bạn bè của mình. Cô ta kể rằng cô ta đã tranh cãi với ba nên đến hơi muộn. Đám bạn nói rằng Sanchi và Saurabh đang vui vẻ với nhau. Ankita nói rằng Sanchi không phải loại người đó, rồi đi ra ngoài cùng một người bạn khác.

Ở trong phòng, Saurabh kéo rèm cửa và bắt đầu quay video trên điện thoại. Anh ta cởi áo, sau đó thực hiện hành vi dâm ô với Sanchi. Trong lúc này, Anandi và Payal đã đến trang trại. Shiv gọi cho cô, Anandi bảo cô đã tới nơi và nói địa chỉ cho Shiv. Anh nói rằng 10 phút nữa anh sẽ đến. Anandi cùng Payal tiến vào trong buổi tiệc và hỏi về Sanchi. Ankita đang uống rượu với bạn thì nhìn thấy Anandi, cô ta sợ hãi vội vàng trốn vào trong. Sau khi đã cưỡng hiếp Sanchi, Saurabh thở phào và cười tự mãn. Anh ta rời khỏi phòng và đem theo chiếc điện thoại, mà trong đó có chứa đoạn video về hành vi bỉ ổi với Sanchi.

Dinh thự nhà Singh

Ganga đang hát ru cho em bé, còn Jagdish âu yếm nhìn cô. Ganga khen ngợi con trai của mình và nói rằng nó đã ngủ sớm. Sau khi thấy Ganga đặt em bé vào trong nôi, Jagdish liền gối đầu vào lòng cô và bảo cô hãy ru anh ngủ. Ganga mỉm cười làm theo. Jagdish lãng mạn định hôn vợ thì em bé lại thức và bắt đầu khóc. Bà nội gọi Ganga và hỏi cô về bé Abhimanyu. Ganga cố gắng dỗ dành em bé, cô và Jagdish nhìn nhau mỉm cười.

Tại buổi tiệc

Saurabh đi xuống và đưa cho đám bạn xem đoạn video. Tất cả cùng cười. Ankita đi tới và giận dữ nói rằng Anandi đang đi tìm Sanchi. Cô ta bảo Saurabh hãy trốn ra ngoài bằng cửa sau. Anandi vào trong sàn nhảy và hỏi về Sanchi. Saurabh vội vàng trốn khỏi buổi tiệc. Shiv nhìn thấy Saurabh nhưng anh không biết đó là tên đốn mạt đã làm nhục Sanchi. Một cô gái nói với Anandi rằng cô nhìn thấy Sanchi đã đi lên lầu. Anandi và Payal vội vàng vào phòng. Đập vào mặt hai người là cảnh tượng Sanchi đang nằm bất tỉnh, trên khuôn mặt vẫn còn hằn nguyên dấu vết của vụ cưỡng hiếp. Anandi và Payal choáng váng.