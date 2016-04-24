Tập phim bắt đầu với hình ảnh Jagdish đang nghiêm khắc nói cho mọi người về vấn nạn tảo hôn mà cả xã hội đang phải đương đầu. Basant nói tất cả là do thiếu hiểu biết, người thanh tra đồng ý, nhưng ông nói thêm khi họ biết hành động của mình là sai trái, những người dân đó vẫn cố chấp lặng lẽ, chui lủi thực hiện, cảnh sát chỉ biết được vụ việc nó bị phanh phui trên báo. Jagdish yêu cầu bắt giữ tất cả những người có liên quan. Ganga nói mẹ của cô bé không có lỗi, chính bà là người đã tìm đến cô để cầu cứu sự giúp đỡ. Shamer Bhai lặng thinh chứng kiến mọi chuyện. Jagdish đồng ý không bắt giữ bà ta. Cảnh sát tiến hành áp giải toàn bộ nhà chú rể về đồn. Sharmer Bhai đổ mồ hôi vì căng thằng, Aarti ôm choàng ôm lấy mẹ và khóc nức nở.

Ganga nhìn Shamer Bhai. Mẹ cô bé cảm ơn Ganga và chạm chân cô. Ganga ngăn bà lại và nói bà là người duy nhất cứu lấy cuộc sống của con gái mình. Basant nói bà phải giáo dục cô bé thật tốt để cuộc sống của nó được hạnh phúc. Ganga nói mọi chuyện vượt qua được đều nhờ vào lòng cảm đảm và sức mạnh của người mẹ.

Rasika và Brijesh cãi nhau về việc Narendra quay trở lại và Narendra đã bắt quả tang được hành vi xấu xa của chúng, Rasika lo sợ Narendra sẽ tới nói cho Shiv mọi chuyện. Brijesh tỏ ra muốn trốn tránh, hắn nói nếu sự việc như vậy thì sẽ chỉ là rắc rối của Rasika. Rasika nói Narendra đã thấy cả hai người. Rồi bọn chúng thấy Narendra đang khóc, Brijesh hỏi Rasika có đang suy nghĩ giống hắn không, cô ả nói có.

Jadish nói với viên thanh ra về vấn nạn tảo hôn và anh hiểu việc đó như thế nào do chính anh cũng từng là nạn nhân.

Rasika tới chỗ Narendra, Narendra nói sao cô ta có thể làm một việc đáng xấu hổ như vậy. Cô ta xin lỗi Narendra, rồi gợi nhắc lại những kỉ niẹm của hai người, cô ả đề nghị Narendra vào nhà nói chuyện. Narendra từ chối. Cô ta lại nằn nỉ và nói đấy chính là nhà của anh ta, nên anh ta có quyền ra vào theo ý thích. Khi Narendra bước vào thì Brijesh tấn công anh ta từ phía sau và bóp cổ anh ta.

Bà nội nói với Ganga và rất vui , hạnh phúc trước những gì cô đã làm. Ganga cười rạng rỡ. Bà nói cô đã cứu sống cuộc đời của cô bé vô tội, nhưng lần tới cô không nên đi một mình. Ganga nói cô không có thời gian để nói cho bất kì ai.

Shamer Bhai gọi cho Jagdish về bữa tiệc, ông ta muốn mời bà nội tới đầu tiên để được bà ban phước lành, Shamer ngỏ ý muốn cả gia đình bà sẽ tới. bà nội chúc mừng và đồng ý.

Brijesh hung dữ đòi Narendra không được hé miệng bất kì điều gì cho ai cũng như với Shiv. Rasika ép anh ta phải quên toàn bộ sự việc. Narendra không đồng ý và cả Brijesh và Rasika đánh anh ta tới tấp, Narendra bất tình khi Rasika đập lọ hoa lớn vào đầu anh. Narendra ngã xuống. Brijesh yêu cầu Rasika mau mang dây thừng và băng dính tới, bọn chúng cần làm cho Narendra câm miệng.

Chúng dán miệng Narendra lại, Brijesh bảo Rasika nhanh chóng lái xe tới chỗ hắn. Chúng vứt Narendra lên xe và mang anh ta đi xa. Đi trên đường, Rasika hỏi sẽ làm gì với Narendra, Birjesh dừng xe và mua dầu hỏa, Rasika hỏi hắn ta định làm gì. Brijesh lái xe và cười nham hiểm. Hắn nói trong bài báo mới của mình, hắn sẽ nói Narendra đã buộc tội cho Shiv hiếp dâm Rasika và Shiv đã sa thải cô ta, Narendra thất bại và chịu sức ép Shiv, không thể buộc tội được Shiv nên đã dùng dầu hỏa tự thiêu. Hắn nói Shiv sẽ bị đá văng ra khỏi cái ghế của mình vì bài viết của hắn. Narendra tỉnh dậy và cố gắng trốn thoát.

Shiv nhận được điện thoại của Anandi, anh nói anh cần giải quyết vài việc quan trọng. Amol nói chuyện với bố, cậu bé bảo anh mua xoài cho cậu bé. Shiv cười đồng ý. Amol vui sướng kể với mọi người. Anandi nói chuyện với chồng một lúc rồi ngắt máy.

Tập 58a

Sanchi nói với Anandi rằng mọi chuyện sẽ ổn, cô khuyên chị dâu mình đừng quá lo lắng, Sanchi đảm bảo rằng mọi người sẽ luôn bên cạnh ủng hộ cho Shiv, Anandi thấy nhẹ lòng, cô tin rằng Shiv không có tội và anh sẽ được minh oan sớm thôi. Sanchi đồng ý với Anandi. Brijesh mang Narendra ra khỏi xe và bắt dầu tưới dầu hỏi lên người Narendra, Brijesh tự đắc cho rằng Narendra sẽ không tự mình thoát khỏi được, Narendra cố gắng để thoát khỏi dây trói và bắt đầu chạy Brijesh và Rasika chạy theo trong khi đó Brijesh đã kịp châm lửa vào cơ thể của Narendra, anh chạy vào văn phòng kêu gọi sự giúp đỡ từ mọi người, Shiv cố gắng giúp anh ta dập tắt lửa và gọi nhân viên của mình giúp đỡ đưa Narendra vào bệnh viện. Brijesh ẩn sau đó, hắn nghĩ rằng mọi chuyện bây giờ sẽ phụ thuộc và Rasika. Shiv gọi cho Anandi và nói rằng anh đang đưa Narendra vào bệnh viện, cô sốc khi nghe điều đó, Anandi nói rằng cô sẽ đến đó cùng anh.

Tại Jaisar, Jagdish nói với Ganga rằng anh đã không hề có sự lo sợ trước đó, anh chỉ thực sự sợ hãi khi anh đến ngôi làng đó, anh xin lỗi Ganga vì đã không kiểm tra điện thoại của mình đã để cô nguy hiểm. Ganga không trách anh vì anh đang làm nhiệm vụ của mình, cô đã không thể ngăn bản thân cô đến đó để giúp đỡ bé gái sắp bị tảo hôn. Jagdish tự hào về Ganga, anh hy vọng cô cho anh thêm thời gian anh sẽ khắc phục được tình trạng tảo hôn này, Ganga đồng ý, cả hai ôm nhau tình cảm.

Shamal nói rằng Jaisar đã cho ông rất nhiều thứ, sự tôn trọng, tình yêu thương và Jagdish, ông đề nghị Jagdish làm lễ khánh thành Jaisar Ayurved mọi người vỗ tay chúc mừng, Shamal cho Jagdish thấy văn phòng của ông, ông nói rằng ông sẽ thuê những người có số phận khó khăn vào làm việc trang trải cuộc sống khi nhà máy bắt đầu được hoạt động. Bà nội thấy hài lòng và cầu nguyện thần linh mang hạnh phúc đến cho mọi người, Shamal nỏi ằng ông học điều đó từ bà, Basant hy vọng ông sẽ thành công với công việc của mình. Jagdish nhận được cuộc gọi, anh nói với mọi người rằng có việc rất quan trọng anh sẽ phải đi giải quyết, Shamal nói rằng anh không thể bỏ bữa giữa chừng như vậy, anh cần phải ăn cái gì đó trước khi đi, ông ta nói về những người nghèo khổ không có cái ăn trong khi Jagdish lại bỏ chúng, Jagdish thấy ấn tượng với ông, Basant yêu cầu anh hãy ăn chúng rồi hãy rời khỏi. Jagdish đồng ý với đề nghị đó.

Shiv đang ngồi cùng Anandi tại bệnh viện, Rasika nói rằng cô đã cố gắng ngăn chặn chòng của mình làm chuyện dại dột nhưng vô ích anh ta muốn đòi lại công bằng cho cô để rồi bị như thế, Rasika giả vờ như vô tội, bác sĩ đến và thông báo Narendra đã chết, Rasika nhẹ nhõm nhưng Shiv và Anandi cảm thấy bị sốc. Rasika vui thầm vì Narendra đã chết. Cô bắt đầu đóng kịch khóc lóc thê thảm trước mặt Shiv đòi lấy công bằng, cô nói rằng chính Shiv đã khiến cho chồng cô phải mất mạng. Cha mẹ của Narendra đến, Rasika tiếp tục đóng kịch như là cô rất yêu chồng mình, cô hét lên đòi Shiv phải chịu trách nhiệm trước cái chết của Narendra, Rasika nói với cha mẹ Narendra chính Shiv khiến cho chồng cô phải chết, họ đến nguyền rủa Shiv và thề sẽ tìm lại công lý cho con trai họ. Họ yêu cầu thanh tra cảnh sát bắt Shiv, ngài thanh tra nói mọi việc cần phải có trình tự cũng như quyết định của tòa án. Cha mẹ Narendra và Rasika liên tục gào thét vào Shiv khiến anh rối bời. Anandi đến bên cạnh Shiv cả hai cùng rời khỏi đó.

Ganga đang nói chuyện với một bệnh nhân, bà ta ban phước cho Ganga và nhớ đến Jagdish, Ganga nói rằng Jagdish có việc phải giải quyết nên không có ở bệnh viện một thời gian. Hộ lý đến nói với Ganga rằng có một phụ nữ đang trong tình trạng rất xấu cần xem xét gấp, Ganga lập tức đến xem.

Tại Udaipur, ông nội đang rất lo lắng cho Shiv, Subhadra an ủi ông rằng thần linh sẽ không phụ lòng người và sẽ mang đến phép mầu. Anandi và Shiv trở về, anh vãn còn rất sốc, Meenu hỏi về tình trạng của Narendra, Anandi buồn bã nói rằng ông ta đã mất, mọi người sốc trước sự việc đó. Anoop không khỏi ngạc nhiên ông không tin những gì đang xảy ra, Anandi nói rằng bác sĩ đã không cứu được anh ta. Xem tập tiếp theo tại đây