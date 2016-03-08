Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 33: Ganga đến nhà Sanchi và bị "sốc" khi Sanchi nói toàn bộ sự thật

Trở lại phiên tòa, Luật sư của Sanchi đang yêu cầu Ganga ngừng khóc và kiềm chế bản thân…để chứng minh điều gì đó. Cô cần làm chứng trước tòa, không được khóc. Luật sư nói với quan tòa rằng Ganga và Jadish đã từng có tình với nhau trong một thời gian dài…Cô ấy đã bỏ người chồng trước và sống một mình…không có ai giúp đỡ…Jadish đã lợi dụng tình huống này. Trong khoảng thời gian này, Jadish đã có mối quan hệ với Sanchi…một cô gái thành phố….ngay lập tức, Jadish đính hôn với Sanchi…sau đó anh dành thời gian cho Sanchi miễn là anh muốn và đã thấy được giấc mơ của cô. Khi anh ta đã biết mọi thứ…anh đã hủy bỏ mối quan hệ này. Hoặc mọi người có thể nói rằng một sự thay đổi đã đến trong câu chuyện tình yêu giữa Jadish và Ganga, và Jadish đã phải nhất quyết kết hôn với Ganga.

Bây giờ luật sư của Jadish đứng dậy để hỏi Ganga. Trước khi đặt câu hỏi, anh ta đã đưa khăn giấy cho cô để lau nước mắt. Luật sư nói, mọi người ở đây đều biết rằng cô đã kết hôn với Jadish, nhưng tôi muốn biết lý do nào khiến Jadish đến Mangalore. Ganga im lặng. Luật sư nói, im lặng có thể chống lại cô…cô phải nói. Jadish gật đầu và ra hiệu cho cô nói với quan tòa chuyện gì đã xảy ra. Ganga kể lại mọi chuyện về những gì mà Bala đã làm và cô đã bị bắt giam như thế nào. Và sau đó, Jadish đã giúp cô thoát khỏi và Bala đã bị bắt như thế nào.

Khuất Huệ Xulu - cô dâu 8 tuổi

Luật sự của Jadish sau đó nói với quan tòa rằng, đây chính là câu chuyện tình yêu mà họ có thể chết vì nhau bởi trách nhiệm mà họ dành cho mối quan hệ của mình. Nhưng như chúng ta vẫn nói, các cặp vợ chồng đều được tạo ra bởi Thần linh…trong trường hợp đã xảy ra đó, 2 người yêu nhau sẽ yêu nhau suốt đời. Và họ sẽ không có ý nghĩ nào với người khác. Đó chính là đích đến của họ…họ phải kết hôn và họ đã kết hôn. Luật sư nói với Ganga, cô có thể xuống kia ngồi.

Luật sư của Jadish gọi Bà nội lên bục nhân chứng. Bà nội thề với thần linh rằng bà sẽ nói sự thật, không dối trá. Luật sư hỏi bà ai là người vợ phù hợp với Jadish hơn…Sanchi hay là Ganga. Shiv nhớ lại anh cũng đã từng hỏi Anandi câu hỏi giống như vậy. Bà nội nói rằng, cả hai người đều giống như cháu gái của tôi vậy…tôi không thể nói ai hơn ai cả. Laautj sư nói, bà phải nói, bà phải đưa ra sự lựa chọn của mình…Bà chắc hẳn biết ai xứng đáng làm cháu dâu trong nhà chứ. Bà nội nói rằng, Sanchi đã cố gắng để thay đổi bản thân và biến cô ấy giống như thành viên trong gia đình. Luật sư nói, Ganga đã không phải làm bất cứ việc gì sau đó sao…Sanchi đã thay đổi bản thân để giống Ganga…nhưng Ganga thì vẫn vậy từ trước tới giờ. Luật sư nói bà có thể quay về chỗ ngồi.

Luật sư nói, điều này chứng minh rằng Ganga chính là lựa chọn thích hợp để trở thành cháu dâu trong gia đình nhà Singh, và điều này cũng chứng minh rằng đó chỉ là tình cảm từ một phía của Sanchi…đây là một dạng ám ảnh. Đó chính là lý do vì sao Sanchi muốn thắng Jadish bằng mọi giá. Sanchi đã cố để thay đổi bản thân, nhưng cô ấy đã thất bại ..bởi vì đó chỉ là bề ngoài….để chiếm được tình cảm của Jadish và gia đình của anh ấy. Khi bí mật của cô ta bị lội tẩy, Jadish đã quyết định từ hôn ngay sau đó thì biết được sự thú nhận của Sanchi. Sau cùng, Ganga không đủ dũng cảm để thổ lộ cảm xúc của mình…vì vậy mà cô quyết định ra đi. Mặt khác, Jadish cũng ở lại âm thầm nghĩ về Sanchi và hạnh phúc của gia đình mình. Nhưng khi Jadish đưa Ganga từ Mangaore trở về sau khi cứu cô khỏi một cáo buộc giả..mọi chuyện đã trở nên khác hơn khi anh bôi maang cho Gangga và ghép tên họ của anh cho Ganga. Ở đây chẳng có kế hoạch nào cả…đó là bởi tình huống này chắc chắn sẽ xảy ra. Cũng giống như mọi người, Ganga cũng rất ngạc nhiên…bởi cô ấy không mong đợi điều này. Thời gian đã hết…và quan tòa tuyên bố sẽ nghe kết luận vào ngày mai.

Ira đưa Sanchi vào phòng và chăm sóc cho cô. Sanchi đang lo lắng nhưng Ira nói rằng chúng ta đang chiếm ưu thế hơn mà. Sanchi nói rằng, còn phụ thuộc vào những gì mà Anandi nói nữa. Ira nói rằng bà sẽ đi gặp Anandi.

Bà nội đang lo lắng khi thấy chiến thuật mà Luật sư của Sanchi đang dùng. Braiho nói rằng luật sư của họ rất có kinh nghiệm và các quyết định cuối cùng đều ủng hộ họ. Sumitra nói rằng bà sẽ mang trà lên. Và ngày sau đó, Ganga bước lên trong tay bê khay trà. Sumnitra nói rằng bà hy vọng rằng họ sẽ không thua…chẳng có gì tệ hơn việc nhìn thấy con trai mình phải vào nhà giam cả. braiho nói rằng, Anh đã nói sẽ không có chuyện gì xảy ra với Jadish rồi mà…nếu chúng ta thua kiện, thì sau đó chúng ta sẽ tới tòa án lớn hơn…nhưng anh sẽ không để Jadish phải trả giá cho tội lội mà nó không hề làm đâu. Ganga rời khỏi đó. Sumitra hỏi tại sao anh lại để Ganga ở lại nhà này với mọi người bởi cô ta chính là nguyên nhân xảy ra tất cả chuyện này mà. Braiho nói rằng, anh có thể làm gì khác chứ? Để cô ta một mình ở nơi này và đừng quên…cô ta đến đây là vì Jadish..và bây giờ cô ta cũng là vợ của Jadish rồi, Sumitra im lặng.

Anandi đang nhớ lại những gì mới xảy ra tại toàn án trước đó. Cô nghĩ trong đầu rằng…Jadish chỉ cần một người vợ giống Ganga…người mà có thể sống với anh cả lúc vui, lúc buồn và ngay cả trong bóng tối. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu Jadish phải ngồi tù? Chuyện gì sẽ xảy ra với hạnh phúc của họ? Ira đén chỗ cô. Anandi nói rằng con xin lỗi mẹ…đã không biết mẹ đến đây. Ira nói rằng, ta có thể hiểu…con đang nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tại phiên tòa sáng mai đúng ko? Ta muốn biết liệu con có hy vọng kết quả giống như mọi người trong nhà hay không…hay con nghĩ khác? Con chắc hẳn đã nghi rằng sau khi kết hôn….cô gái đó sẽ phải có trách nhiệm đứng về phía nhà chồng trong mọi trường hợp. Đối với gia đình này, con phải đứng về phía của Sanchi.

Con bé giống như em gái của con vậy. Con không thể để bất cứ chuyện gì xấy xảy ra với con bé được…Shiv…ông nội...Alok..niềm kiêu hãnh của gia đình này là một phần..và đó là trách nhiệm của con phải đứng về phía gia đình mình. Con không cần phải nghĩ nhiều. Quên đi quá khứ và hướng đến tương lại. Con chỉ cần nhìn vào Shiv và gia đình này thôi. Nếu con nói điều gì chống đối lại Sanchi trong phiên tòa sáng ngày mai, thì sau đó ta sẽ biết được rằng con không hề quan tâm đến gia đình này, và đứa con gái không quan tâm đến gia đình nhà chồng thì làm sao ta chó thể chấp nhận co ta là thành viên trong gia đình này được chứ. Anandi bị sốc. Ira nói tiếp, chỉ có một cách duy nhất để cứu vãn điều này, đó là con phải ủng hộ cho Sanchi tại phiên tòa. Nếu con làm như vậy, sau này ta sẽ quên hết mọi thứ..ta sẽ quên đi chúng ta đã chịu tổn thương bởi vì cô và gia đình của cô như thế nào. Mọi thứ sẽ trở lại như cũ…giống như trước lúc Jadish bước vào cuộc sống của Sanchi. Sẽ không ai phàn nàn gì…tất cả đều phụ thuộc vào con, Anandi. Ira bỏ đi.

Anandi nhìn vào tượng thần linh và nói, chuyện gì đang xảy ra với con thế này? Con sẽ phải làm gì đây? Nếu con ủng hộ vào sự thật, thì gia đình này sẽ bị tổn thương. Và nếu con nói dối, thì con sẽ cảm thấy có lỗi..Jadish và gia đình anh ấy sẽ gặp vấn đề lớn. Con sẽ phải làm gì đây. Màn hình dừng lại.

Tập 33b Sự thật dần được hé lộ

Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=OlhBCvHJ3H4

Jagdish đang ở trong tù. Một người đàn ông ở buồng giam đối diện đã được tại ngoại, Jagdish tự hỏi ngày mai toà sẽ đưa ra phán quyết như thế nào, liệu anh có được trả tự do như người đàn ông may mắn kia không, hay là anh sẽ phải trả giá vì đã lắng nghe tiếng nói nội tâm của mình. Anh chỉ muốn gia đình mình vui vẻ, cũng đã nhìn thấy giấc mơ mà anh được đem lại hạnh phúc cho Ganga và Mannu, họ xứng đáng có được điều đó. Anh trăn trở rằng liệu giấc mơ của anh có trở thành hiện thực hay không.

Ganga đang đứng một mình và nhớ lại những lời của bà nội, rằng luật sư của Sanchi là một người có rất nhiều mưu lược. Sau đó, cô nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên của của cô và anh, cùng những kỉ niệm khác giữa hai người. Gió thổi làm cô cảm thấy lạnh. Bhairon đi tới cùng một chiếc khăn choàng, ông nhẹ nhàng quàng vào người cho cô. Ông xoa đầu cô và hỏi tại sao cô không ăn gì. Ông bảo Ganga đừng lo vì cuối cùng sự thật sẽ chiến thắng, và cô hãy có lòng tin vào thần linh rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Bhairon rời đi. Ganga tự nhủ: ba ơi, cho đến bây giờ con vẫn tin vào những gì ba nói, nhưng trong thế giới bây giờ, không còn nhiều người lắng nghe và tin tưởng vào sự thật nữa. Bác sĩ đã làm đúng, đó là lý do tại sao anh ấy phải đấu tranh rất nhiều. Sự thật sẽ được làm sáng tỏ và khi đó cuộc đấu tranh của anh ấy sẽ kết thúc. Nhưng làm sao để sự thật được phơi bày? Mình có thể làm gì đây, phải nghĩ ra được cách gì đó.

Gia đình Sanchi đang tập trung dưới phòng khách và nói về vụ kiện. Alok nói rằng ông rất có lòng tin vào vị luật sư của họ. Một người giúp việc đi vào và thông báo rằng có một người phụ nữ tới tìm họ. Nhà Shekhar tự hỏi người đó là ai. Ông nội bảo rằng hãy cho cô ấy vào. Là Ganga. Mọi người rất ngạc nhiên và sốc khi nhìn thấy cô. Ganga từ từ đi vào. Sanchi đi tới chỗ Ganga và nhìn cô với cặp mắt nảy lửa. Ganga nhìn xuống và nói: Tôi biết là tôi không nên tới đây như vậy. Tôi xin lỗi... Ira sỗ sàng ngắt lời: có bao nhiêu chuyện mà cô cần phải xin lỗi? Cô làm cho hai nhà thông gia trở thành kẻ thù của nhau và khiến chúng tôi phải chiến đấu với nhau ở tòa án. Cô còn muốn gì hơn đây?

Nguyễn Linh Trang - cô dâu 8 tuổi

Meena nói với Ira đừng tức giận. Ira nói: Chị không nên tức giận khi nhìn thấy cái bản mặt khốn nạn của cô ta sao? Nếu cô ta không ở đây thì ngày hôm nay chúng ta đã không cần phải kéo nhau tới tòa án. Con gái chị cũng sẽ không phải xấu hổ trước mặt mọi người. Cô ta đã từmg nghe những lời chế nhạo của mọi người, nhưng con gái chị lại bị đem ra làm trò cười trong khi con bé không làm gì cả... chỉ vì người phụ nữ này. Ganga nói: Con hiểu sự tức giận của bác, nhưng... Sanchi ngắt lời: nhưng sao? cô đã lấy đi mọi thứ từ tôi, ngay cả lý do để sống của tôi cô cũng lấy đi luôn. Bây giờ cô còn định đến lấy cái gì nữa? Ganga khóc và nói: Tôi chỉ muốn nói rằng những gì cô đang nghĩ về tôi và bác sĩ là không đúng. Sanchi nổi điên giơ tay định tát Ganga, nhưng Shiv đã giữ tay cô lại. Sanchi rất sốc! Shiv lắc đầu với cô và quay sang hỏi Ganga: Cô muốn nói gì? Ganga chắp tay và nói: Bác sĩ là người vô tội, xin mọi người hãy tin tôi. Shiv liền bỏ đi. Ganga tiếp tục: Bác sĩ chưa bao giờ nói rằng anh ấy yêu tôi, anh ấy chỉ nói điều đó lần đầu tiên khi ở bệnh viện.

Tôi có thể thề với con trai tôi, Mannu rằng đó là sự thật. Ira khinh miệt nói: Cô và những lời bào chữa của cô... cô nghĩ rằng chúng tôi không biết gì sao? Đầu tiên, cô để mắt tới Jagdish và tòa dinh thự nhà cậu ta, đó là lý do sau rất nhiều chuyện xảy ra, cô vẫn không rời khỏi đó, nếu không thì sao mà cô có thể bẫy được Jagdish? Hiểu đơn giản, sự ngây thơ này là do cô cố tình khoe ra. Và cuối cùng, cô đã bẫy được mọi người bằng cách kể ra câu chuyện buồn của mình. Ganga nói: Thần linh biết rằng con chưa bao giờ muốn chen vào giữa bác sĩ và cô Sanchi. Con hiểu sự tức giận của bác, nhưng nếu bác muốn trừng phạt ai thì hãy trừng phạt con. Đừng làm điều đó với bác sĩ, anh ấy không làm gì cả. Con xin bác. Sanchi hét lên: Hãy dừng ngay cái vở kịch rẻ tiền của cô lại. Cô sẽ không tự mình đi ra khỏi đây đúng không? Sanchi nắm tay Ganga và lôi cô ra ngoài. Ganga liên tục nói: Xin hãy tin tôi. Bác sĩ không làm điều gì cả.

Sanchi đưa Ganga ra ngoài nhà và đẩy cô ra. Ganga nói với Sanchi hãy nghe và tin lời cô nói. Sanchi đáp: Tất nhiên là tôi tin cô, Ganga. Tôi biết những gì cô nói là đúng. Tôi cũng biết Jagdish là người vô tội, nhưng cô sẽ chứng minh điều đó ở tòa thế nào? Sẽ không có ai tin điều đó cả. Ganga ngừng khóc và bắt đầu nổi giận, cô nói: Thần linh đang chứng kiến mọi thứ. Tôi chắc chắn rằng sẽ không có gì khó khăn cho một trận chiến, và cuối cùng sự thật luôn luôn chiến thắng. Sanchi cười và nói: Thần linh ơi.. Tôi đã phát mệt khi phải nghe cuộc hội thoại này rồi. Ganga nói: Cô đã làm sai rồi, cô không thật sự yêu bác sĩ... bởi vì những người yêu nhau thật lòng họ sẽ không bao giờ làm tổn thương tới người mà họ yêu.

Sanchi nói: Đúng vậy, nhưng Jagdish đã khiến tôi phải thực hiện bước đi này. Tất cả những gì tôi đã làm cho anh ấy: mặc những bộ đồ truyền thống nặng nề; rất ghét nông thôn nhưng vẫn phải nói về việc sống ở đó; nở những nụ cười giả tạo với mọi người.. tôi đã phải đóng quá nhiều vở kịch. Ganga sốc! Sanchi nói tiếp: Thật không dễ để mọi người thấy rằng tôi tôn trọng gia đình anh ấy thế nào, nhưng tôi vẫn làm vì tôi yêu anh ấy. Tôi yêu anh ấy tới nỗi ngay cả khi nhìn thấy anh ấy bôi sindoor lên đầu cô, tôi vẫn nghĩ anh ấy là của tôi và anh ấy sẽ quay về với tôi. Đó là lý do tôi quyết định cắt cổ tay của mình. Tôi không phải là đứa ngớ ngẩn, đó chỉ là cái cớ để Jagdish quay về với tôi. Tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ chạy đến bên tôi khi nghe được tin đó và mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp. Tôi không biết người mà tôi làm những điều này vì anh ấy - lại tham gia/ đặt pheres (?) với cô. Sau đó tôi quyết định sẽ trả thù Jagdish. Tôi đã tuyên bố như vậy, cho nên Jagdish đã bị cáo buộc làm cho tôi cố tình tự sát. Ganga choáng váng.

Sanchi nói tiếp: Jagdish không phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Cô biết và tôi biết. Thậm chí là Jagdish cũng biết. Nhưng giống như cô đã nói, mọi người chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe. Cả thế giới đã chứng kiến nỗi đau của tôi, nhìn thấy vết thương trên tay tôi và họ tin điều đó. Không ai có thể nghĩ được điều gì khác. Ganga nói: bác sĩ đã phải chịu đựng quá nhiều rồi, cô làm ơn hãy tha cho anh ấy, cô hãy rút đơn kiện lại đi. Sanchi nói: Okay, tôi đã sẵn sàng rút lại đơn kiện, nhưng với điều kiện là cô hãy tránh xa khỏi cuộc đời Jagdish. Ganga sốc. Sanchi mỉa mai: Sao thế? Cô đã giảng dạy cho tôi thế nào là tình yêu đích thực, vậy sao cô không thể làm điều đó cho bác sĩ của cô? Nếu cô chấp nhận tránh xa anh ấy, thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp trở lại. Ganga giận dữ nói: tôi đã gắn cuộc đời mình với anh ấy ở trước đống lửa thiêng, cho nên tôi sẽ không bao giờ rời bỏ anh ấy. Sanchi hét lên: Thế thì hãy trả giá cho điều đó đi. Tại sao cô lại xin tôi tha thứ? Cô hãy chống mắt lên mà xem, Jagdish chắc chắn sẽ phải đi tù và ngồi bóc lịch trong đó rất nhiều năm. Sanchi bỏ đi. Ganga bàng hoàng nhớ lại lời Sanchi, rằng cô ta sẽ tống Jagdish vào tù.

Anandi mang sữa cho Shiv, anh cầm lấy cốc sữa và đặt nó sang một bên. Anh nói với cô: Anh biết em đang nghĩ gì trong đầu. Em đang nghĩ về những gì em sẽ nói trong phiên tòa ngày mai, đúng chứ? Nếu so sánh giữa Sanchi và Ganga, thì Ganga chắc chắn sẽ nhận được phiếu bầu của em. Một bên là một người phụ nữ đơn độc cùng với một đứa trẻ. Bên kia là Sanchi, người được cả gia đình ủng hộ. Trước khi đưa ra bất cứ kết luận nào, hãy nghĩ một điều rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như em không kịp thời tới chỗ Sanchi ngày hôm đó? Cũng như hãy kiểm tra sự thật trước khi kết luận, vì mỗi lần nó sẽ không giống những gì mà chúng ta nghĩ là đúng. Anh không nói rằng em đã sai, nhưng nếu em nói đúng thì em cần phải chứng minh những gì amh nghĩ là sai. Anandi nói: Em không nói rằng anh đã nghĩ sai, nhưng em muốn kiểm chứng lại sự tin tưởng của em, và em hi vọng ít nhất thì anh cũng sẽ kiểm tra lại lòng tin của anh.

Sáng hôm sau, phiên tòa tiếp tục. Luật sư của Sanchi cho gọi Anandi lên bục làm chứng.

Anandi chậm rãi bước đi, cô nhớ lại những lời Ira nói ngày hôm qua. Cô bước lên bục làm chứng và đưa mắt nhìn Jagdish. Rồi cô thề với mình rằng cô sẽ nói những gì là thật.

Luật sư giới thiệu cô là người vợ đầu của Jagdish. Ông nói rằng họ không thể triệu tập người vợ thứ hai vì cô ấy không ở Ấn Độ nữa. Ông nói với Anandi: Là một người vợ, cô đã ở cạnh Jagdish rất nhiều năm, cho nên không ngoa khi nói rằng cô biết mọi thứ dù là nhỏ nhất về anh ta. Thực tế, cùng với người nhà của anh ấy, cô chính là người hiểu anh ta rõ nhất. Vậy cô hãy nói cho tòa biết về nhân cách của anh ta. Anandi nhớ lại những lời của Shiv. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Anandi bắt đầu: Jagdish là một người nhạy cảm, trưởng thành và rất hiểu người. Anh ấy cũng rất tôn trọng phụ nữ. Anh ấy cũng chưa bao giờ làm tổn thương đếm bất cứ người phụ nữ nào. Nhà Shekhar sốc và choáng váng trước những tuyên bố của Anandi, trong khi Ganga và nhà Singh thì vô cùng hạnh phúc. Xem tập tiếp theo tại đây