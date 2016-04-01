Tập phim bắt đầu với việc Alok tức giận về kết quả xét nghiệm DNA, ông nghi ngờ Vivek đã thay đổi kết quả đó. Shiv nói rằng anh ta khong có lý do gì để làm việc đó cả, ông nội thì cho rằng bản báo cáo đã được Saurab thay đổi. Anoop nói rằng điều đó rất khó và để thay đổi kết quả không phải là chuyện dễ dàng, Ira nói cho Anoop biết các nhân viên làm việc trong phòng thí nghiệm rất dễ dàng mua chuộc để họ thay đổi kết quả vào những phút cuối, bà khóc và nói rằng làm sao để đòi lại công lý trong khi chúng ta không có bằng chứng trình tòa án, điều này là không công bằng có thể uy tín của gia đình cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Anandi khuyên Ira không xúc động như vậy, họ sẽ sớm tìm ra cách chứng minh mọi việc là do Saurab làm. Ira đau đớn, thẩm phán đã cho tiến hành xét nghiệm nhưng kết quả lại không giống như những gì Sanchi nói, làm sao có thể tìm ra công lý? Anandi nói rằng cô sẽ có cách tìm ra sự việc và đề nghị xét nghiệm lần nữa.

Tại Jaisar, bà nội đang nói chuyện với Sumitra và Gehna về việc họ phải hỗ trợ cho Jagdish và Ganga trong việc chăm sóc con của cả hai để họ có thể chuyên tâm hơn trong công việc của mình. Sumitra nói rằng bà sẽ chăm sóc cho Abhi và hỗ trợ Ganga để cô hoàn thành công việc của mình tại bệnh viện. Ganga trở về, cô xin lỗi bà nội trong việc bất cẩn vơi Abhi, bà nội nói cô hãy quên điều đó, bà cũng xin lỗi vì đã nặng lời trách móc cô tại bệnh viện. Bà nội ẳm Abhi và hỏi về Jagdish, Ganga nói cô không biết cô trở về cùng với Abhi mà không hề thấy Jagdish. Bà nội nói Ganga hãy đi chuẩn bị bữa ăn, Jagdish đi về nhưng không hề nói chuyện với bất kỳ ai, anh đi thẳng vào phòng của mình, bà nội cảm thấy có điều gì đó bất thường dường như Jagdish đang rất tức giận. Bà hỏi Ganga về thái độ của Jagdish, cô nói rằng Jagdish khó chịu vì cô đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, cô đã phạm phải một sai lầm rất lớn cô đã yêu cầu sự tha thứ từ Jagdish nhưng anh dường như không chịu nghe cô nói. Sumitra trấn an Ganga rằng Jagdish sẽ ổn ngay thôi, bà nội cho biết bà sẽ tìm cách nói chuyện với Jagdish.

Bà nội đến gặp Jagdish bà hỏi anh có phải anh tức giận với Ganga, bà nói rằng Abhi đã khóc rất nhiều bà đã cho cậu bé uống sữa rồi Ganga đến bà đã mắng cô một trận vì không chăm sóc cho Abhi. Nghe bà nội nói thế Jagdish nhứ lại sự việc anh đã trách Ganga không hoàn thành nhiệm vụ, bà nói cả hai chúng ta đều sai lầm, Ganga phải làm cả hai công việc vừa chăm sóc Abhi vừa chăm sóc cho bệnh nhân, chúng ta phải ủng hộ và động viên Ganga, bà nội yêu cầu Jagdish không nên mắng vợ của mình trước mặt tất cả mọi người vì Ganga phải làm rất nhiều việc không tránh được những sơ xuất.

Anandi mang nước đến cho Shiv, anh cảm ơn cô, cô nói rằng cô đã hy vọng và mong muốn sẽ làm điều gì đó cho Sanchi và cố gắng làm cho Sanchi hiểu rằng cô ấy sẽ chiến thắng, Anandi nói Shiv hãy làm bất cứ điều gì để đòi lại sự công bằng cho Sanchi, cô đã rất hy vọng nhưng giờ đây cô hoàn toàn thất vọng và chán nản. Anandi nhìn Shiv và nói rằng cô thật sự bất lực trước sự việc này. Shiv an ủi Anandi rằng anh rất tự hào về những việc cô đã làm cho gia đình anh cũng như Sanchi, cách mà cô xử lý tình huống Shiv nói rằng công lý sẽ sớm được tìm thấy.

Ganga nhớ lại việc cô bị Jagdish mắng tại bệnh viện, cô bước vào phòng và thấy những tờ giấy xin lỗi của Jagdish, anh cầu xin sự tha thứ từ cô nhưng Ganga vẫn lạnh nhạt khó chịu với anh.

Sanchi đang nhớ lại những sự việc đã diễn ra tại tòa án, mọi người trong gia đình cô đã phải chịu quá nhiều đau đớn từ những hành động nông nổi của cô, cô cảm thấy xấu hổ trước những nổi sỉ nhục mà gia đình phải gánh chịu. Sanchi có một ý định tự tử thoáng qua, cô không muốn là gánh nặng cho gia đình và càng không muốn gia đình chịu sự sỉ nhục.

Tập 14b

Tập phim bắt đầu với hình ảnh Sanchi gợi nhớ lại buổi chất vấn tại tòa, cô trở nên thất vọng và buồn bã. Sanchi thấy có lỗi vì đã làm tổn thương gia đình mình, cô tự thấy bản thân không xứng đáng với sự yêu thương mọi người dành cho mình cũng như không thể đối mặt với bất kì ai vì sự nhục nhã này. Cô sẽ phải đối mặt với sự xỉ nhục và những lời chế nhạo cô và gia đình. Sanchi sợ hãi, cô định cắt cổ tay lần nữa. Nhưng Sanchi nhớ lại lời an ủi và khích lệ của chị dâu mình và yêu cầu cô khhông được làm bất kì điều gì tổn hại đến bản thân. Sanchi nghĩ cô không thể tự tử lần nữa, cô không muốn gia đình thêm khốn khổ vì mình.Sanchi nhận ra mọi chuyện xảy ra đều do lỗi của cô, vậy mà đến bây giờ cô mới nhận ra điều đó, cô khóc và cầu xin thần linh cho cô tìm ra con đường đòi lại công bằng cho mình. Sanchi không thể ngủ, cũng như không thể chết đi, vậy mà gã đốn mạt kia vẫn đang có giấc ngủ yên bình. Cô nghĩ tới việc đối mặt với Saurabh.

Saurabh trở về từ bữa tiệc với bạn bè, hắn thấy Sanchi tới và hỏi cô sao cô dám bén mảng tới. Sanchi nói hắn nên thừa nhận tội lỗi của mình. Saurabh nói chỉ khi Sanchi bị điên thì hắn mới nhận tội và chấp nhận vào tù. Sanchi trông đáng thương hại nói những lời van xin vô nghĩa đối với Saurabh, cô nói bản thân rất đau đớn, cô không thể chịu được gia đình mình phải chịu sự nhục nhã., Sanchi muốn được sống với sự tôn trọng. Saurabh nói chỉ có gia đình cô nghĩ cô vô tội thôi. Sanchi nói cô sẽ thuyết phục gia đình rút lại đơn kiện nhưng hắn cần phải nhận tội trước mặt gia đình cô. Saurabh cười lớn và nói cô là đồ ngu ngốc. Hắn ta nói trong chuyện này hắn có quyền quyết định, hắn sẽ trong sạch và có được sự tôn trọng của tất cả. Saurabh bước vào nhà trong tiếng cười lớn.

Vivek nhìn thấy Sanchi gục khóc trong bộ dạng thảm thương trước cửa nhà mình, anh ta tới và hỏi lí do Sanchi. Cô đứng dậy và nói cô tới để thuyết phục Saurabh thừa nhận việc hắn đã làm. Vivek tức giận bảo cô hãy ngưng đóng kịch và giả tạo nữa. Cô đã đi quá giới hạn rồi, cô chỉ muốn thắng vụ kiện bằng mọi cách. Nhưng mọi chuyện sẽ không thể như âm mưu của cô được. Sanchi nói cô không muốn thắng kiện, cô chỉ muốn tìm lại danh dự cho mình. Vivek nói anh không quan tâm trong đầu cô nghĩ gì. Sanchi nói cô muốn chứng mình mình vô tội và tìm lại công bằng cho mình. Vivek nói công lí sẽ được tòa án quyết định, anh không cho phép cô gặp em trai mình. Sanchi nói cô đã gặp hắn và hắn đã cười sung sướng trước những lời van xin của cô, cô nói anh nên nói chuyện với Saurabh. Điều cuối cùng Sanchi muốn nói với vị luật sự là anh rất khác với em trai anh, nhưng sự thật là lần này anh đang bảo vệ cho đều sai trái. Suy nghĩ của anh cho rằng anh sẽ thắng vụ kiện này nhưng chắc chắn anh sẽ phải nếm mùi thất bại. lời nói của Sanchi như dội vang vào tâm trí của Vivek

Vivek tới gặp em trai , anh nói mình không thể ngủ vì những chuyện này vậy mà Saurabh lại tận hưởng cuộc sống vui vẻ vậy, Saurabh nói đó chỉ là bữa tiệc sinh nhật của người bạn, Vivek hỏi hắn có gặp Sanchi không, hắn nói gặp cô ở cổng nhà, cô ép hắn phải nhận lỗi. Vivek nó cô ta chỉ có thể quả quyết đến vậy nếu những lời cô ta nói là sự thật. Vivek nói đã đưa cô về, Saurabh đề nghị anh trai nên đi ngủ.

Tại dinh thự

Vào buổi sáng, Jagdish thức dậy, anh tìm kiếm Ganga thì thấy mảnh giấy vợ viết cho mình. Anh nghĩ có khi Ganga đã tha thứ cho anh, anh đọc xong mảnh giấy thì mới nhận ra rằng anh vẫn đang bị Ganga giận, Jagdish nghĩ nên nói chuyện với cô. Nandu tới và đưa cho anh một mẩu giấy khác. Nó viết rằng bữa sáng sẽ xong vào 9h sáng. Jagdish nói Nandu có giận anh không, cậu bé không trả lời mà chỉ ra hiệu rằng có. Jagdish hỏi có phải mọi người đều biết chuyện không, cậu bé lại ra dấu rằng mọi người biết hết rồi. Jagdish trở nên lo sợ, anh nhờ Nandu viết vào tờ giấy. Xem tập tiếp theo tại đây