Shiv gọi cho thanh tra và bảo ông rằng anh sẽ đến gặp ông. Anandi hỏi Shiv tại sao? Shiv nói: chúng ta đã thu thập những báo cáo chống lại tên hiếp dâm. Anandi hỏi: anh chắc chứ? Shiv nói: tội ác đang diễn ra một cách tự do ngay lúc này. Anandi nói: mẹ đang rất lo vì bà ấy không muốn hình ảnh của Sanchi bị làm hỏng. Sh nói: anh phải làm điều này vì là một người anh trai và là một người thu thập để bảo vệ những cô gái khác. Ira bảo Sanchi hãy ăn gì đó. Sanchi nhớ về đoạn video và chảy nước mắt. Cô nhớ lại về hắn ta. Cô nhớ lại những lời cảnh báo của Anandi và Payal. Sanchi cảm thấy Saurabh chưa từng yêu cô dù là một lần. Tôi đang làm cái gì đây? Phải đối mặt với mọi người như thế nào. Amol đi tới và đưa cho cô một bức tranh hoa lá. Cậu bé bảo cô hãy cười lên. Sanchi nhớ lại những hành động tồi tệ của mình với Amol và nói xin lỗi cậu bé

Jagdisk đi tới chỗ bà nội và bảo bà về việc dừng hoạt động nhà máy. Bà bảo anh rằng họ sẽ tới tòa án. Ja nói: chúng ta nên nói chuyện với Shiv vì hiện tại anh ấy đang là người phụ trách tại Jaitsar. Bà nội nói: Shiv đang có nhiều trách nhiệm hơn và chúng ta sẽ hỏi cậu ấy khi nào cần thiết. Ja lo lắng cho bà nội. Bà nội bảo: Bà sẽ đi ngủ là lấy lại sức khỏe tỉnh táo vào ngày mai, bà sẽ rất buồn nếu như mảnh đất ấy bị lấy mất, bà sẽ không dừng lại.

Ira nói với mọi người rằng Sanchi đang cảm thấy ngột ngạt và sợ hãi rằng cô sẽ không bao giờ thoát ra khỏi sự ám ảnh này. Meena nói: em cảm thấy nhiệm vụ trong suy nghĩ của mọi người vì họ đã đổ lỗi cho con gái. Alok nói: Sanchi đã phạm lỗi vì nó đã tới bữa tiệc và kết quả thô lỗ trong tai nạn này. Ông nội nói: ba đồng ý rằng Sanchi sẽ không uống bia nhưng nếu con bé uống sau đó điều đó có nghĩa rằng có ai đó đã đến và đưa cho nó, chúng ta phải đối mặt với việc này, bất kì ai đã làm vậy sẽ không được tha thứ. Shiv nói: con sẽ thu thập tài liệu FIR vào ngày mai. Ira nói: Nếu con nghĩ chuyện này là đúng, sau đó mẹ sẽ không nói thêm điều gì, nhưng sự cố này không dừng lại hoặc thay đổi suy nghĩ của mọi người. Shiv nói: chúng ta phải khỏi xướng để thay đổi.

Sanchi nhìn vào bức phác họa của Amol và nói: cô không biết cô sẽ có thể cười được nữa hay không. Cô nhìn vào chiếc điện thoại của mình và nghĩ đến những lời đe dọa của Sau. Cô tức giận ném chiếc điện thoại đi. An đến và thấy được sự giận dữ của cô. An bảo Sanchi hãy ăn ít súp. An nghĩ Sanchi đang che giấu điều gì đó.

Tập 9b

Tập phim bắt đầu với cảnh An đang cảm thấy thương cho Sanchi. Cô nghĩ: chị đã không thể bảo vệ em, không thể ngăn cản em phạm lỗi lớn nhất trong cuộc đời. Tại sao em lại không nghe những lời chị nói? Cô khóc. Anandi sau đó quyết định ủng hộ cho Sanchi, để lấy lại cho cô sự tôn trọng và quý mến. Ganga đang mát xa chân cho bà nội. Bà bảo cô đi ngủ. Ganga nói: bà sẽ ngủ ngon hơn nếu được mát xa chân. Cô gợi ý bà hãy để ba và bác chiến đấu chống lại người thu thập và nhà máy hóa học. Cô nói: bà không được khỏe và bà sẽ thấy mệt mỏi. Bà nội nói: bà sẽ không thấy mệt, Jagdisk mới mệt mỏi việc bệnh viện và cháu đã mệt vì phải quản lý bọn trẻ.

Ira bảo Sanchi hãy ăn sandwich. Sanchi yên lặng. An nói: hôm nay con bé sẽ ăn hoa quả nhưng mai con bé sẽ ăn đồ ăn bình thường. An làm cho cô ăn một lát táo. Ira bảo An hãy chăm sóc cho Amol. An nói: con đã cho thằng bé ngủ rồi. An nói: bữa tối đã sẵn sàng. Sanchi bảo Anandi hãy ngủ cùng cô ấy tối nay. Anandi nói được, tại sao không chứ.

Jagdisk nói với Ganga rằng anh rất lo cho bà nội, chúng ta không thể làm cho bà hiểu nhưng phải ủng hộ bà. Ganga nói: bà rất hạnh phúc giúp đỡ cho ngôi làng. Jagdisk nói: không ai có thể ngăn bà lại nếu như bà đã quyết định điều gì.

Sanchi nói với Anadi rằng bạn của cô đã không gọi cho cô khi ở bệnh viện, họ đã không quan tâm tới cô. Anandi hỏi: em đã kiểm tra lại điện thoại của mình chưa? Sanchi nói kiểm tra rồi. An nói với cô về Payal, người đã chăm sóc cho Sanchi, cô ấy nói rằng cô ấy đã sẵn sàng để đến với em tối hôm đó, cô ấy đã ở cùng em khi chúng ta đi tới nông trại, cô ấy đã rất lo lắng cho em, chúng ta đã ra khỏi nhà cô ấy. Sanchi nhớ lại những lời cảnh báo của Payal về Saurabh. An bảo Snchia đừng tự lo lắng nữa và hãy tập trung vào sức khỏe của bản thân.

Anandi bảo cô đi ngủ và tắt đèn. Sanchi nằm mơ về tin video và la hét. Anandi tỉnh dậy, Sanchi nói với cô rằng hắn ta đã quay video của cô. Anandi bị sốc. Cô hỏi: hắn ta là ai? Sanchi nói rằng hắn ta chính là Saurabh. Sanchi ôm lấy An và khóc. Sanchi nói: hắn ta đã lưu đoạn video trong điện thoại của hắn ta và đe dọa em rằng sẽ phát tán đoạn video đó nếu em nói bất kì điều gì với ai. Anandi nói: chúng ta sẽ kể với mọi người. Sanchi nói: chị làm ơn đừng nói gì. Anadi nói: chuyện này rất quan trọng. Sanchi bảo cô hứa rằng sẽ không nói về đoạn video với bất kì ai nếu không Sanchi sẽ chết. An hứa với cô rằng sẽ không nói nó với bất kì ai.

Thanh tra đến nơi diễn ra và bảo người giám sát bắt đầu công việc ở nhà máy. Một người trong làng nghe thấy cuộc nói chuyện của họ và chạy tới dinh thự. Anh ta gọi bà nội và nói về cảnh sát. Bà nội nói: hãy đi và hỏi họ. DPS gọi cho Shiv và nói họ phải tuân lệnh người thu thập ở Jaitsar rằng công việc nhà máy không nên bị dừng lại, nhưng dân làng bao gồm cả những người trong dinh thự đang dừng làm việc. Ông nói: bà Kalyani đang dẫn đầu dân làng, chúng tôi cần sự giúp đỡ của anh, làm ơn hãy giải thích cho họ đừng để luật pháp vào tay họ. Shiv nói: tôi sẽ gọi cho chủ dinh thự ngay bây giờ.

Bà nội đang phản kháng cùng với dân làng chống lại nhà máy. Bà bảo cảnh sát hãy đưa ra giấy tờ. Viên thanh tra nói: tôi đang làm nhiệm vụ của mình. Bà nội nói: anh nên ủng hộ cho chúng tôi. Basant tức giận. Jagdisk tham gia vào cuộc phản kháng và bảo dân làng đã đúng. Bhairon nói với Basant rằng luật sư đang tới đây. Ông bảo người giám sát bắt đầu máy móc. Bà nội đi đến và đứng trước máy móc. Xem tập tiếp theo tại đây