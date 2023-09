Việt Hương hoá “Gái già” đọ sắc cùng Diễm My 9X

Lần đầu hợp tác cùng Diễm My 9X trong phim điện ảnh Gái già lắm chiêu, Việt Hương đã đầu tư lớn cho vai diễn một vị bác sĩ sản khoa hàng đầu Việt Nam, có phong cách thanh lịch, quý phái với chất giọng Huế đặc trưng. Đây là một thử thách với nghệ sĩ Việt Hương bởi đây là loại vai tuy “1 mà 2”. Trong vai trò bác sĩ, Việt Hương sang trọng, nghiêm trang bao nhiêu thì khi cởi bỏ áo blouse, chị “tưng tửng”, lắm chiêu bấy nhiêu.

Trong Gái già lắm chiêu, Việt Hương vào vai bác sĩ Trang Đài – Trưởng khoa Sản bệnh viện Quốc tế và là một người bạn cũ của Linh San từ thời học phổ thông. Tình cờ gặp lại Linh San, cô phát hiện Linh San đang mắc phải căn bệnh mà cô đang nghiên cứu: suy buồng trứng. Căn bệnh này có khả năng làm Linh San mất khả năng sinh con. Bên cạnh việc điều trị bệnh cho cô bạn cũ, Trang Đài còn là người giúp bạn mình bày ra chiêu trò để có thể thực hiện thiên chức làm mẹ trước khi “cái trứng cuối cùng rụng xuống”.

Việt Hương cho hay: “Ban đầu đạo diễn mời tôi vào vai May - cô bạn thân cùng nhà với Linh San (Diễm My 9X) nhưng khi đọc kịch bản, tôi bị thu hút ngay với vai Bác sĩ sản khoa Trang Đài. Dù biết vai Bác sĩ Trang Đài đất diễn không nhiều bằng vai May nhưng tôi vẫn quyết tâm thuyết phục đạo diễn".

Tuy nhiên ở ngoài, nhân vật Trang Đài của chị rất tưng tửng.

Bởi vì quá ưng vai diễn của mình, Việt Hương đã dành rất nhiều thời gian cùng đạo diễn bàn bạc và thêm thắt cho vai diễn của mình đặc biệt hơn. Trong kịch bản, ban đầu nhân vật Trang Đài nói giọng miền Nam, nhưng chính Việt Hương đã gợi ý cho đạo diễn sửa kịch bản cho nhân vật Trang Đài là một phụ nữ gốc Huế đoan trang dễ thương. Chính sự gợi ý này đã đem lại cho nhân vật Trang Đài nhiều nét mới mẻ và độc đáo.

Chính bác sĩ Trang Đài là người đã bày trò để San có thể làm mẹ.

Việt Hương cũng đã đầu tư nhiều cho tạo hình nhân vật của mình. Chính tay chị đi lựa chọn từng bộ váy sang trọng ở Mỹ để dành cho vai diễn Trang Đài. Chị tiết lộ: "Lần đầu tiên được làm bác sĩ, mà không phải bác sĩ thường mà là Trưởng khoa, tôi phải đầu tư cho vai diễn này rất nhiều, mặc dù tôi biết đoàn phim có stylist nhưng tôi vẫn chủ động mua sắm cho mình giày dép, váy áo và cả túi xách hàng hiệu. Tôi để dành không sử dụng, chỉ đợi khi quay Gái già lắm chiêu mới đem ra trưng diện cho vai diễn bác sĩ của mình thôi!”