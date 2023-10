Quay phim: Chris Menges

Tác giả kịch bản: Ken Loach, Barry Hines, Tony Garnett

Đây là tác phẩm điện ảnh nổi bật lọt top 15 phim học đường Mỹ hay nhất mọi thời đại do Ken Loach làm đạo diễn và Tony Garnett sản xuất năm 1969, được chuyển thể từ tiểu thuyết A Kestrel for a Knave của nhà văn Barry Hines sáng tác năm 1968.

Nội dung phim xoay quanh cậu bé 15 tuổi tên là Billy Casper (David Bradley) thuộc tầng lớp lao động nghèo. Cậu thường bị anh trai đánh đập ở nhà và gia đình bỏ rơi nên thành người vô gia cư, không có tương lai, không có động lực sống. Đến một ngày nọ, cậu phát hiện và nuôi dưỡng một con chim ưng châu Âu có sức sống mạnh mẽ và đặt tên là "Kes". Việc chứng kiến cảnh Kes sống và lớn lên đã làm niềm hy vọng trong cậu ngày càng mạnh mẽ hơn để chống chọi những cơn bão của cuộc đời.

2. BACK TO THE FUTURE

Thông tin phim: Ngày phát hành: 3 tháng 7, 1985 (Hoa Kỳ)

Đạo diễn: Robert Zemeckis Grease - You're The One That

Nhạc được soạn bởi: Alan Silvestri

Tác giả kịch bản: Robert Zemeckis, Bob Gale

Các nhà sản xuất: Bob Gale, Neil Canton

Đây là một bộ phim khoa học viễn tưởng rất hài hước của điện ảnh Mỹ, được sản xuất bởi đạo diễn Robert Zemeckis; biên kịch Zemeckis, Bob Gale; nhà sản xuất Steven Spielberg.

Nhân vật chính của phim là tiến sĩ lập dị Emmett. Sau thời gian nghiên cứu, ông đã chế tạo nên cỗ máy thời gian và dùng cỗ máy này để xuyên không trở về quá khứ 30 năm trước. Tại nơi này, cậu gặp lại bố mẹ khi họ còn rất trẻ, tuy nhiên mọi chuyện trở nên rắc rối khi cậu xuất hiện. Marty phải tìm cách để đưa mọi việc trở lại bình thường và thành công quay lại thời điểm hiện đại.

Nhân vật chính của phim là tiến sĩ lập dị Emmett

3. THE BREAKFAST CLUB (1985)

Thông tin phim: Ngày phát hành: 7 tháng 2, 1985 (Los Angeles)

Đạo diễn: John Hughes

Tác giả kịch bản: John Hughes Giải thưởng: Giải Điện ảnh của MTV - Giải Xuất sắc Xô Bạc

Các nhà sản xuất: John Hughes, Michelle Manning, Ned Tanen

Nội dung phim xoay quanh rắc rối của 5 cô cậu tuổi teen, do vi phạm nội quy trường ma mà bị phạt cấm túc và buộc cả ngày thứ bảy phải ở trong thư viện trường. Lần đầu gặp nhau, 5 người cảm thấy hoàn toàn khác biệt, chẳng có gì để nói, chẳng buồn nhìn nhau, chỉ mong muốn mau hết ngày để về nhà.

Tuy nhiên, khi sắp về chiều, cả nhóm cùng tâm sự với nhau rất nhiều rồi trở thành những người bạn thân thiết và nhận ra có rất nhiều điểm giống nhau. Với người ngoài họ vẫn là “con mọt sách” (Brian), “cái sọt rác” (Allison), “ vận động viên” (Andy),“cô công chúa” (Claire) và “tên tội phạm” (Bender) nhưng trong mắt nhau họ luôn thuộc về Hội Điểm Tâm.

4. DONNIE DARKO (2001)

Thông tin phim: Ngày phát hành: 19 tháng 1, 2001 (Hoa Kỳ)

Đạo diễn: Richard Kelly

Tác giả kịch bản: Richard Kelly Ngân sách: 4,5 triệu USD

Phòng vé: 7,5 triệu USD

Đây là một bộ phim học đường kinh dị được viết kịch bản và đạo diễn bởi Richard Kelly, trình làng năm 2001. Phim có sự tham gia của các diễn viên Jake Gyllenhaal, Jena Malone, Mary McDonnell,...

Nội dung kể về câu chuyện của một học sinh cá biệt bị ám ảnh bởi rất nhiều hình ảnh liên quan đến ngày tận thế. Đặc biệt, hình bóng chú thỏ khổng lồ hung ác luôn xuất hiện trong tâm trí của cậu và tìm mọi cách lôi kéo cậu tham gia hàng loạt tội ác sau một tai nạn kỳ lạ.

Người xem sẽ không thể rời mắt khỏi màn ảnh vì những tình huống đầy hồi hộp, căng thẳng liên tục xảy ra bởi tiềm thức hoang tưởng của cậu học sinh. Một kết thúc bất ngờ sẽ giải thích cho khán giả nguồn cơn của sự hoang tưởng đến từ đâu...

5. PRETTY IN PINK (1980)

Thông tin phim: Ngày phát hành: 28 tháng 2, 1986 (Hoa Kỳ)

Đạo diễn: Howard Deutch

Tác giả kịch bản: John Hughes

Nhà sản xuất: Lauren Shuler Donner

Nhạc được soạn bởi: Michael Gore

Pretty in Pink là bộ phim hay xứng đáng lọt top 15 phim học đường Mỹ. Phim được đạo diễn bởi Howard Deutch, người viết kịch bản là John Hughes và nhà sản xuất là Lauren Shuler Donner. Nội dung phim kể về câu chuyện của một cô gái thông minh tên Andie (Molly Ringwald), có người yêu là Duckie (Jon Cryer). Mặc dù vậy, cô gái này vẫn luôn tìm cách đào mỏ chàng trai giàu có Blane (Andrew McCarthy).

6. HEATHERS

Ngày phát hành: 31 tháng 3, 1989 (Hoa Kỳ)

Đạo diễn: Michael Lehmann

Tác giả kịch bản: Daniel Waters

Nhạc được soạn bởi: David Newman

Bài hát nổi bật: Que Sera, Sera (Whatever Will Be, Will Be)

Đây là bộ phim kinh dị học đường Mỹ ra mắt năm 1988, được viết bởi biên kịch lừng danh Daniel Waters và Michael Lehmann làm đạo diễn. Phim có sự góp mặt của các diễn viên nổi tiếng như Winona Ryder, Shannen Doherty và Christian Slater. Phim kể về Veronica Sawyer, 17 tuổi (Ryder) là một thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng tại trường Trung học Westerburg ở Sherwood, Ohio.

Nhóm nhạc nổi tiếng này còn có sự tham gia của ba cô gái xinh đẹp xuất thân trong gia đình giàu có. Heather Chandler (Walker) là nhóm trưởng nhưng cô luôn ghét Veronica vì cô thường xuyên moi móc những thói xấu trong quá khứ của Heather.

7. SCHOOL OF ROCK

Thông tin phim: Ngày phát hành: 24 tháng 9, 2003 (Hoa Kỳ)

Đạo diễn: Richard Linklater

Tác giả kịch bản: Mike White

Nhạc được soạn bởi: Craig Wedren

Đây là bộ phim âm nhạc học đường hài hước do Richard Linklater làm đạo diễn, dựa theo kịch bản của Mike White. Phim có sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng như Jack Black, Mike White, Joan Cusack, Sarah Silverman, Joey Gaydos Jr và Miranda Cosgrove.

Dewey là một người đam mê rock nhưng ban nhạc lại không chấp nhận anh, thế là Dewey ngán ngẩm và lâm vào cảnh nợ nần. Đến một ngày, anh bỗng trở thành giáo viên trong trường tiểu học nhưng lại nhanh chóng rơi vào cảm giác chán chường vì lũ trẻ chỉ biết học. Nhưng theo thời gian, anh đã truyền tình yêu nhạc rock và họ đã tìm được tiếng nói chung bởi âm nhạc nổi loạn.

8. CLUELESS (1995)

Thông tin phim: Ngày phát hành: 19 tháng 7, 1995 (Hoa Kỳ)

Đạo diễn: Amy Heckerling

Phỏng theo: Emma

Tác giả kịch bản: Amy Heckerling

Thiết kế trang phục: Mona May

Nhân vật chính của phim là Cher giàu có, sang chảnh và xinh đẹp, rất biết cách lấy lòng người khác để họ chiều theo ý mình. Trong một lần, khi bị giáo viên cho điểm thấp, Cher cùng cô bạn thân nhất là Dion, tìm người mai mối cho giáo viên ấy để họ đối xử với cô dễ tính hơn.

Đến một ngày nọ, một cô gái có ngoại hình bình thường tên Tai chuyển đến trường của Cher. Và cô thích một chàng trai trong trường nhưng vì mặc cảm ngoại hình mà không dám thổ lộ. Lúc này, Cher và Dion đã ra tay giúp Tai thay đổi ngoại hình và tìm cách 'thả thính' chàng trai ấy.

Đến khi thấy bạn hạnh phúc với tình yêu, Cher cũng muốn tìm bạn trai nhưng cô nhận ra rằng chẳng ai thích hợp với mình. Theo thời gian, Cher hiểu ra rất nhiều điều sâu sắc để có thể tìm được 'bạch mã hoàng tử' cho mình.

9. THE LAST PICTURE SHOW

Ngày phát hành: 3 tháng 10, 1971 (Thành phố New York)

Đạo diễn: Peter Bogdanovich

Tác giả truyện: Larry McMurtry

Giải thưởng: Giải Oscar cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất

Tác giả kịch bản: Peter Bogdanovich, Larry McMurtry

Đây là bộ phim được chuyển là từ cuốn tiểu thuyết bán tự truyện của Larry McMurtry. Nội dung kể về câu chuyện diễn ra vào năm 1951, khi ấy Duane đang hẹn hò với Jacy Farrow - một cô gái xinh đẹp nhất trong thị trấn. Sonny thì vừa đau khổ chia tay với bạn gái Charlene Duggs. Đến ngày Giáng sinh, Sonny tạm quên tình cũ và bắt đầu mối tình với một phụ nữ đã ly dị chồng là Ruth Popper. Từ đây, mọi chuyện rắc rối cũng bắt đầu.

10. A CINDERELLA STORY: EVER AFTER (1998)

Ngày phát hành: 10 tháng 7, 2004 (Hollywood)

Đạo diễn: Mark Rosman

Tác giả kịch bản: Leigh Dunlap

Nhạc được soạn bởi: Christophe Beck

Các nhà sản xuất: Dylan Sellers, Clifford Werber, Ilyssa Goodman, Hunt Lowry

Đây là bộ phim thuộc thể loại hài tình cảm lãng mạn tuổi teen có sự góp mặt của các diễn viên là Hilary Duff và Chad Michael Murray. Nội dung xoay quanh câu chuyện về một anh chàng đẹp trai đã làm say nắng cô bạn nhảy xinh đẹp trong một vũ hội hóa trang. Sau khi rời khỏi vũ hội, cô đã để lại chiếc máy nghe nhạc Zune, còn anh thì chẳng biết cô là ai, ở đâu nhưng anh chàng vẫn tìm mọi cách để quyết gặp lại cô gái xinh đẹp một lần nữa.

11. DEAD POETS SOCIETY

Ngày phát hành: 2 tháng 6, 1989 (Hoa Kỳ)

Đạo diễn: Peter Weir

Tác giả kịch bản: Tom Schulman

Giải thưởng: Giải Oscar cho kịch bản gốc xuất sắc nhất

Đề cử: Giải Oscar cho Phim xuất sắc nhất

Bối cảnh của phim là trường Welton Vermont. Nơi này là một trong những trường nam sinh nổi tiếng với 4 nguyên tắc vàng: truyền thống, danh dự, kỷ luật và chất lượng. Vì thế, phương pháp dạy học ở trường khá cổ điển và cứng nhắc với mục đích đào tạo nên những học sinh giỏi nhất. Đến một ngày nọ, một giáo viên tiếng Anh có tư tưởng tiến bộ được bố trí đến dạy tại Welton và anh nhận được thử thách là chủ nhiệm một lớp có nhiều học sinh phá phách nhất trường.

12. RUSHMORE (1998)

Ngày phát hành: 11 tháng 12, 1998 (Thành phố New York, Hoa Kỳ)

Đạo diễn: Wes Anderson

Ngân sách: 90 triệu USD, 10 triệu USD

Tác giả kịch bản: Wes Anderson, Owen Wilson

Giải thưởng: Giải Tinh thần độc lập cho Đạo diễn xuất sắc nhất

Nội dung phim xoay quanh chàng trai có tính cách lập dị là Max Fischer, đang theo học tại học viện Rushmore Academy. Max có gia cảnh nghèo khó nhưng lại mang nhiều ước mơ, hoài bão rất lớn nên bị nhiều người cho là viển vông và khó thực hiện.

Tình cờ, Max kết bạn với triệu phú tình tính khá dị thường Blume. Một ngày nọ, chàng trai cảm nắng với cô giáo lớp 1 tên Miss Cross. Nhưng ngặt nỗi người bạn Blume cũng có tình cảm với Miss Cross. Sự việc này đã khiến cuộc sống của Max trở nên phức tạp hơn, để rồi cậu phải tập làm quen với những hậu quả do từng lời nói, từng hành động mà mình gây ra.

13. THE PRINCESS DIARIES (2001)

Ngày phát hành: 29 tháng 7, 2001 (Hoa Kỳ)

Đạo diễn: Garry Marshall

Phòng vé: 165,3 triệu USD

Tác giả kịch bản: Gina Wendkos

Giải thưởng: ASCAP Film and Television Music Award for Top Box Office Films

Nhật ký công chúa là một bộ phim hài hay nhất sản xuất năm 2001 của Mỹ. Phim có sự góp mặt của nữ ca sĩ và diễn viên nổi tiếng Whitney Houston và đạo diễn Garry Marshall chỉ đạo diễn xuất. Được biết, bộ phim lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Meg Cabot viết năm 2000.

14. 17 AGAIN (2009)

Ngày phát hành: 12 tháng 5, 2009 (Việt Nam)

Đạo diễn: Burr Steers

Quay phim: Tim Suhrstedt

Bài hát nổi bật: This Is for Real

17 Again là cái tên tiếp theo có mặt trong top 15 phim học đường Mỹ hay nhất mọi thời đại, kể về tuổi thanh xuân của New Line Cinema, được công chiếu năm 2009. Phim có sự tham gia của hai diễn viên nổi tiếng là Matthew Perry và Zac Efron, đạo diễn bởi Burr Steers.

Nội dung xoay quanh chàng trai nổi tiếng học giỏi tên Mike O'Donnell, đang yên đang lành anh lại quyết định bỏ học để theo đuổi cuộc sống mới với cô bạn gái Scarlet. Đúng hai mươi năm sau, Mike "người lớn" giờ đây đã cảm thấy quyết định năm xưa của mình là sai lầm to lớn nhất đời nên anh ước gì mình có thể quay lại lúc 17 tuổi. Và đến một ngày nọ, anh thức dậy và thấy mình biến thành cậu bé Mike 17 tuổi.

15. THE SISTERHOOD OF THE TRAVELING PANTS (2005)

Ngày phát hành: 31 tháng 5, 2005 (Hoa Kỳ)

Đạo diễn: Ken Kwapis

Phòng vé: 42,01 triệu USD

Đề cử: Giải Sự lựa chọn của Giới trẻ cho Ngôi sao điện ảnh

Nội dung phim kể về 4 nữ sinh tuổi teen là bạn thân của nhau. Ngày hè đến, họ nhận được voucher du lịch nên đã quyết định cùng nhau đi du lịch nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Điều đặc biệt là họ nói với nhau về chiếc quần jeans mang lại may mắn cho mình khi mặc nó vào.

Mặc dù đó chỉ là chiếc quần jeans hoàn toàn bình thường như bao chiếc quần khác nhưng nó lại trở thành sợi dây vô hình kết nối tình bạn của 4 cô gái trẻ với nhau. Cũng từ đây, họ cùng nhau chia sẻ nhiều chuyện vui buồn trong cuộc sống.

Top 15 phim học đường Mỹ hay nhất mọi thời đại đã phần nào thể hiện được chất lượng của điện ảnh xứ cờ hoa về thể loại phim này. Đây đều là những bộ phim học đường nổi tiếng với kịch bản hay cùng diễn xuất chân thực của dàn diễn viên tài năng, đã tạo nên những thước phim đáng xem nhất cho khán giả.