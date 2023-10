Top 15 phim hình sự Trung Quốc hay và đáng xem nhất

Đạo diễn: Doãn Đào

Diễn viên chính: Nhậm Gia Luân, Đàm Tùng Vận, Hàn Đống, Diệp Thanh

Điểm IMDb: 7.4/10

Đây là bộ phim được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lam Sắc Sư Phân. Nội dung kể về quá trình kết hợp phá án giữa nữ bổ khoái Viên Kim Hạ (Đàm Tùng Vận) và Cẩm y vệ Lục Dịch (Nhậm Gia Luân).

Viên Kim Hạ và Lục Dịch vốn không hợp nhau nhưng do công việc điều tra vụ án nên phải hợp tác. Cũng nhờ vậy, cả hai người từ như nước với lửa đã nảy sinh tình cảm và có cái nhìn khác hơn về đối phương.

Cẩm y chi hạ - Under the Power

2. Đại Đường nữ pháp y - Miss Truth

Thể loại: Cổ trang, trinh thám, tình cảm

Thời lượng: 45 tập, 45 phút/ 1 tập

Năm công chiếu: 2020

Đạo diễn: Kim Ngật Phi

Diễn viên chính: Chu Khiết Quỳnh, Lý Trình Bân, Bùi Tử

Điểm IMDb: 8.6/10

Đại Đường nữ pháp y là một bộ phim xứng đáng góp mặt trong top 15 phim hình sự Trung Quốc hay nhất mọi thời đại. Nội dung kể về Nhiễm Nhan (Chu Khiết Quỳnh) - một nữ pháp y tài giỏi. Trong quá trình làm việc, cô đã âm thầm điều tra nguyên nhân cái chết của mẹ mình năm xưa và phát hiện ra một tổ chức bí ẩn.

Khi sự thật chỉ mới hé mở, Nhiễm Nhan bị chính đồng nghiệp của mình hãm hại. Nhưng may cô không chết mà lại xuyên không trở về thời Đại Đường, trong thân thể của một nữ nhi danh môn nhưng bị ruồng rẫy. Liệu Nhiễm Nhan sẽ ra sao khi sống trong một thế giới mới?

3. Bằng chứng thép 4 - Forensics Heroes IV

Thể loại: Trinh thám, tình cảm

Năm công chiếu: 2020

Thời lượng: 30 tập, 45 phút/ 1 tập

Đạo diễn: Mai Tiểu Thanh

Diễn viên chính: Chu Thần Lệ, Đàm Tuấn Ngạn, Hải Tuấn Kiệt, Huỳnh Hạo Nhiên, Lý Thi Hoa, Thang Lạc Văn, Trần Vỹ, Trịnh Tuấn Hoằng

Điểm IMDb: 7/10

Đây là phần phim tiếp nối thành công của series phim Bằng chứng thép. Ngay khi vừa ra mắt, nó đã nhanh chóng chứng minh được sức hút của mình khi khiến khán giả phải tròn mắt, mãn nhãn.

Nội dung phim bắt đầu khi Cao An (Huỳnh Hạo Nhiên) sau khi tốt nghiệp ngành pháp y tại một trường đại học Anh đã trở về Hong Kong để tham gia vào phòng Pháp chứng. Cao An cùng pháp y Văn Gia Hi (Lý Thi Hoa) và cảnh sát Quách Huy Hoàng (Đàm Tuấn Ngạn) trở thành bộ ba ăn ý, cùng nhau phá giải những vụ án khó, lật tẩy chiêu bài tinh vi của hung thủ.

Poster Bằng chứng thép 4

4. Thập tông tội - The Ten Deadly Sins

Thể loại: Hành động, trinh thám

Năm công chiếu: 2016

Thời lượng: 21 tập, 30 phút/ 1 tập

Đạo diễn: Lý Đông Huân

Diễn viên chính: Trương Hàn, Tăng Chí Vỹ , Vu Tiểu Đồng, Trương Nhã Mai

Đây là bộ phim được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết trinh thám cùng tên của nhà văn Tri Thù. Tất cả 10 vụ án của phim đều là có thật và từng gây chấn động cả Trung Quốc.

Đến với "Thập tông tội", người xem sẽ phải sởn gai ốc cũng như lạnh sống lưng bởi sự tàn ác của con người. Vì thỏa mãn đam mê, dục vọng cũng như lợi ích của bản thân mà nhiều kẻ đã giết cả người thân, ăn thịt người, giết người rồi hãm hiếp trẻ nhỏ,... đủ mọi hình thái tội phạm dần được phơi bày ra ánh sáng.

Poster Thập tông tội

5. Đề thi đẫm máu - Evil Minds

Thể loại: Tâm lý, trinh thám

Năm công chiếu: 2015

Thời lượng: 24 tập, 30 phút/ 1 tập

Đạo diễn: Wu Bai

Diễn viên chính: Chen Ruo Xuan, Wang Long Zheng

Điểm IMDb: 7.4/10

Poster Đề thi đẫm máu

Bộ phim này được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn nổi tiếng Lôi Mễ, kể về hành trình khám phá những bí ẩn đáng sợ của bộ đề thi do thiên tài tâm lý Phương Mộc (Chen Ruo Xuan) thực hiện. Mở đầu phim là vụ án mạng liên hoàn tại một trường đại học nổi tiếng tại Trung Quốc.

Phương Mộc bằng tài năng hơn người của mình đã đồng ý cùng cảnh sát hợp tác điều tra vụ án này.Theo thời gian, anh nhận ra các vụ án này đều liên quan đến một tập đề thi bí ẩn. Càng đáng sợ hơn khi toàn bộ nội dung của đề thi đều được viết bằng máu người.

6. Bao Thanh Thiên - 包青天

Thể loại: Trinh thám, cổ trang

Năm công chiếu: 1993

Thời lượng: 236 tập, 60 phút/ 1 tập

Đạo diễn: Trần Tuấn Lương, Trần Liệt, Đặng Dục Khánh, Trịnh Thiếu Phong, Lưu Lập Lập, Vương Trọng Quang, Kim Ngao Huân, Tô Nguyên Phong, Hầu Bách Uy, Tôn Thụ Bồi, Lý Anh, Lưu Vi Nghĩa, Vương Hiểu Hải

Diễn viên chính: Kim Siêu Quần, Phạm Hồng Hiên, Hà Gia Kính

Bao Thanh Thiên 1993 (bản truyền hình) chắc chắn là cái tên không thể thiếu vắng trong top 15 phim hình sự Trung Quốc hay nhất mọi thời đại. Nội dung phim kể về những vụ án được Bao Thanh Thiên (Bao Công) xử lý. Ông là một quan liêm khiết, chính trực và có uy quyền, luôn được lòng dân bởi sự hết lòng, nhiệt tình cứu giúp kẻ yếu và luôn đứng về phe chính nghĩa.

Trong quá trình điều tra các vụ án, Bao Thanh Thiên cũng được sự trợ giúp của nhiều đồng nghiệp tài giỏi để nhanh chóng tìm ra sự thật. Ngoài ra, sau mỗi vụ án là những câu chuyện nhân sinh giàu ý nghĩa và truyền đạt cho người xem nhiều ý nghĩa sâu xa, lấy hướng thiện là gốc.

7. Thần thám - Detective L

Thể loại: Tâm lý, trinh thám

Năm công chiếu: 2019

Thời lượng: 24 tập, 45 phút/ 1 tập

Đạo diễn: Đặng Khoa

Diễn viên chính: Bạch Vũ, Vưu Tĩnh Như, Quý Thần, Hà Dũng Sinh

Điểm IMDb: 7.8/10

Poster Thần thám

Nội dung phim xoay quanh hành trình phá án, tiêu diệt kẻ ác và giúp đỡ người khác của trinh sát La Phi (Bạch Vũ). Khi phá án, La Phi luôn là người tiên phong, với kỹ năng suy luận sắc bén, lập luận chặt chẽ, anh đã liên tiếp phá thành công nhiều vụ trọng án đầy cam go, thử thách. La Phi thường chỉ hành động một mình và dùng khả năng của mình để tái hiện cách thức của hung thủ, lần theo dấu vết và truy bắt kẻ sát nhân.

8. Bảo Vệ Nhân Chứng - Witness Insurance

Thể loại: Trinh thám, hành động, tình cảm

Năm công chiếu: 2012

Thời lượng: 20 tập, 45 phút/ 1 tập

Đạo diễn: Lau Kar Ho

Diễn viên chính: Chung Gia Hân, Hoàng Tông Trạch, Tần Bái

Điểm IMDb: 7/10

Poster Bảo vệ nhân chứng

Đây là bộ phim kể về chuyện tình cảm lãng mạn của Hứa Vỹ Thâm (Huỳnh Tông Trạch) và Kiều Tử (Chung Gia Hân). Hứa Vỹ Thâm là một cảnh sát tài giỏi, đã lập nhiều chiến công. Đến một ngày nọ, anh nhận nhiệm vụ phải bảo vệ tiểu thư Kiều Tử, người đã trực tiếp chứng kiến cái chết thương tâm của anh trai mình.

khoảng thời gian bên nhau đã khiến họ nảy sinh tình cảm. Ngay lúc cả hai chuẩn bị kết hôn thì kẻ thù của cha Kiều Tử xuất hiện và đe dọa giết cô. Hứa Vỹ Thâm sẽ làm gì để vừa có thể bảo vệ người mình yêu vừa tìm lại được công lý mà anh luôn hướng đến?

9. Biệt Đội Chống Khủng Bố - C.L.I.F

Thể loại: Hành động, trinh thám

Năm công chiếu: 2011

Thời lượng: 20 tập, 45 phút/ 1 tập

Đạo diễn: Chia Mang Yang

Diễn viên chính: Tay Ping Hui, Qi Yuwu, Joanne Peh

Điểm IMDb: 7/10

Poster Biệt đội chống khủng bố

Nội dung phim xoay quanh việc cảnh sát phải giải quyết nhiều vụ án liên quan đến những người nhập cư bất hợp pháp. Họ có nhiệm vụ phải đảm bảo tình hình an ninh đến khi Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Thế giới diễn ra thành công.

Chong Yee Tat (Tay Ping Hui) là đội trưởng đội cảnh sát, anh luôn phiền não trong việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình. Con gái của anh suýt nữa đã bị một tên tội phạm hại chết. Dù may mắn được cứu sống nhưng cô bé phải chịu tổn thương não. Từ lúc ấy, anh đã tự hứa với lòng rằng sẽ dẫn dắt cả đội để thành công bắt được kẻ xấu.

10. Đội điều tra đặc biệt D.I.E - Death Investigation Extension

Thể loại: Trinh thám, tình cảm, hài hước

Năm công chiếu: 2018

Thời lượng: 25 tập, 45 phút/ 1 tập

Đạo diễn: Trương Càn Văn

Diễn viên chính: Quách Tấn An, Quách Thiện Ni, Tăng Hoa Thiên, Mã Quốc Minh, Quách Chính Hồng, La Mẫn Trang, Lương Gia Nhân

Điểm IMDb: 8.2/10

Poster Đội điều tra đặc biệt D.I.E

Phim có nội dung kể về D.I.E (Death Investigation Extension) với hai nhân vật chính là Vu Tử Lãng (Quách Tấn An) và Hình Tinh Tinh (Quách Thiện Ni). Vu Tử Lãng có siêu năng lực đặc biệt là "cảm ứng thông linh", anh sẽ nhìn thấy được manh mối mỗi khi chạm vào đồ vật có liên quan đến vụ án. Nhưng điều đó cũng khiến anh luôn ngủ gục trong lúc phá án.

Vì thế, Hình Tinh Tinh luôn cảm thấy khó chịu về thái độ làm việc không mấy trách nhiệm của anh. Cặp đôi có tính tình trái ngược nhau nên rất hay xảy ra cãi vã. M85c dù vậy, giữa họ đã dần nảy sinh tình cảm.

11. Nghịch Chiến - The Viral Factor

Thể loại: Trinh thám, hành động

Năm công chiếu: 2012

Thời lượng: 122 phút

Đạo diễn: Dante Lam

Diễn viên chính: Châu Kiệt Luân, Tạ Đình Phong

Điểm IMDb: 5.9/10

Poster Nghịch Chiến

Nghịch Chiến là bộ phim hình sự của Trung Quốc kể về việc cảnh sát Jon Man (Châu Kiệt Luân) lên kế hoạch từng bước tiêu diệt kẻ phản bội và tìm ra tên tội phạm nguy hiểm để trả thù cho bạn gái mình. Nhiệm vụ của các đặc vụ tại Ủy ban Quốc phòng Quốc tế là hộ tống Kenner - một nhà khoa học nguy hiểm thì bị mai phục. Sau đó, Kenner đã trốn thoát cùng tài liệu mật mà hắn đánh cắp được.

Dù may mắn sống sót nhưng bạn gái của cảnh sát Jon Man đã mãi ra đi. Vì quá đau buồn, anh quyết tâm phải tìm và giết cho bằng được Sean (Andy On) - kẻ đã phản bội tổ chức. Anh cũng nhận được sự giúp sức của Man Yeung (Tạ Đình Phong) - anh trai thất lạc của Jon.

12. Địch Nhân Kiệt - Tứ đại Thiên Vương - Detective Dee: The Four Heavenly Kings

Thể loại: Cổ trang, hành động

Năm công chiếu: 2018

Thời lượng: 132 phút

Đạo diễn: Tsui Hark

Diễn viên chính: Triệu Hựu Đình, Lâm Canh Tân, Lưu Gia Linh

Điểm IMDb: 6.4/10

Địch Nhân Kiệt - Tứ Đại Thiên Vương là phần 3 của series Địch Nhân Kiệt rất thành công. Phim lấy bối cảnh tại kinh thành Lạc Dương thời nhà Đường. Ở phần 2 này, sau khi thành công phá được vụ án Long Vương, Địch Nhân Kiệt (Triệu Hựu Đình) thu được Cang Long Giản và được phong làm chưởng quản Đại Lý Tự. Do đó, anh đã trở thành cái gai phải tiêu diệt trên con đường xưng bá thiên hạ của Võ Tắc Thiên (Lưu Gia Linh).

Vì thế, Võ Tắc Thiên đã ra lệnh cho Uất Trì Chân phải tiêu diệt bằng được Địch Nhân Kiệt và cướp đoạt Cang Long Giản. Liệu rằng với sự trợ giúp của thái y Sa Đà Trung, Địch Nhân Kiệt có thể thành công phá án và thoát khỏi lưỡi đao thần chết mà Võ Tắc Thiên đang chĩa vào mình không?

13. Kinh Thiên Phá - Heartfall Arises

Thể loại: Hành động, tình cảm

Năm công chiếu: 2016

Thời lượng: 108 phút

Đạo diễn: Wu Pingu

Diễn viên chính: Tạ Đình Phong, Lưu Thanh Vân, Đồng Lệ Á

Nội dung phim xoay quanh thám tử tài ba Mã Tiến (Tạ Đình Phong) đã hợp tác cùng nhà tâm lý học nổi tiếng Xa Gia Vỹ (Lưu Thanh Vân). Mục đích là truy tìm tung tích tên sát thủ Chiếu Tướng (Cao Vỹ Quang) và bắt hắn phải chịu tội trước pháp luật.

Mã Tiến vốn là một thám tử tài giỏi, đã nhiều lần lập chiến công. Chính vì thế mà có rất nhiều người ganh ghét và tìm cách hãm hại anh. Một sát thủ tên Chiếu Tướng đã nhận nhiệm vụ thủ tiêu Mã Tiến. Anh may mắn thoát chết và bắt đầu hành trình điều tra những vụ án mạng mà hung thủ là Chiếu Tướng gây ra.

Poster Kình thiên phá

14. Đạo mộ bút ký - Tầm bí - Time Raiders

Thể loại: Trinh thám, hành động

Năm công chiếu: 2016

Thời lượng: 120 phút

Đạo diễn: Daniel Lee

Diễn viên chính: Jing Boran, LuHan, Ma Sichun

Đạo Mộ Bút Ký 2016 - Tầm bí (Time Raiders) là bản điện ảnh của bộ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nhà văn Nam Phái Tam Thúc, được ra mắt năm 1999.

Nội dung phim kể về Ngô Tà (LuHan), người đã nhận được một tin nhắn bí ẩn cùng lời chúc mừng năm mới từ chiếc điện thoại cũ của chú Ba. Anh đã tò mò và đi theo những gì tin nhắn đó chỉ dẫn và đến được bảo tàng khí tượng Bắc Cực ở Nam Kinh. Cũng từ đây, anh đã lần theo manh mối của chú Ba Ngô Tam Tỉnh để lại và phát hiện ra một ngôi mộ có liên quan đến việc ”nghe sấm” cùng một truyền thuyết cổ xa xưa...

15. Tâm linh pháp y - The Listener

Thể loại: Trinh thám, tâm lý

Năm công chiếu: 2019

Thời lượng: 36 tập, 45 phút/ 1 tập

Đạo diễn: Cung Triều Huy

Diễn viên chính: Tống Dật, Nhiếp Viễn

Link xem phim Tâm linh pháp y trên 5dmax

Phim có từng tập nhỏ, mỗi tập là một hành trình tìm kiếm sự thật của Chu Minh Xuyên cùng các đồng nghiệp của mình. Khán giả sẽ được chứng kiến khả năng suy luận sắc bén cùng những phân tích tài tình của anh qua các vụ án.

Chu Minh Xuyên không chỉ yêu nghề mà anh còn là người có trái tim chính nghĩa. Dù rất tài giỏi nhưng Minh Xuyên không hề kiêu kỳ hay miệt thị ai. Khác với suy nghĩ của mọi người, anh là người có phẩm chất và tính cách vô cùng bí ẩn.

Trên đây là top 15 phim hình sự Trung Quốc hay và đáng xem nhất. Bạn đừng quên thêm chúng vào danh sách những bộ phim yêu thích để xem khi rảnh rỗi cùng gia đình, bạn bè.