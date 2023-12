Top 15 phim hay hot nhất 2022, các mọt phim không nên bỏ qua !!!

Điểm IMDb: 8.8/10

Bài hát nổi bật: Anyone who knows what love is - Xem YouTube

Giải thưởng: Giải Emmy Quốc tế cho Sê-ri phim ngắn hay nhất, Giải thưởng GLAAD Media Awards cho Tập phim xuất sắc (trong một series không có sự xuất hiện của một nhân vật LGBT thường kỳ)

Bộ phim Black Mirror (tạm dịch: Gương đen) có nội dung xoay quanh chủ đề công nghệ

Công nghệ hiện đại là một giấc mơ đẹp, nhưng cũng dễ dàng trở thành một cơn ác mộng của xã hội loài người. Series phim Black Mirror dựng lên hàng loạt bối cảnh tương lai khác nhau – những tương lai tối tăm nhưng khả dĩ nếu con người vô ý để công nghệ mặc sức kiểm soát, nhào nặn cuộc đời mình.

Mở đầu từ màn hình đen của các thiết bị điện tử (laptop, điện thoại) sau thời gian dài không sử dụng. Mặc dù không được đoái hoài nhưng chúng vẫn thực hiện những tác vụ ngầm và âm thầm theo dõi chúng ta.

Và còn bất ngờ hơn bởi "Trí tuệ nhân tạo (AI) đã viết kịch bản cho bộ phim này". Bộ phim để lại ấn tượng là một ý tưởng hay và mang đến một thông điệp ý nghĩa rất đáng suy ngẫm.

2. Hãy gọi cho Saul

Năm sản xuất: 25/01/2020

Thể loại: Hành động, Chiếu Rạp, Phiêu Lưu

Thời lượng: 6 phần, 57 tập

Sản xuất: Vince Gilligan

Quốc gia: Mỹ

Diễn viên: Bob Odenkirk,Jonathan Banks,Rhea Seehorn

Điểm IMDb: 8.8/10

Better Call Saul là một spin-off (loạt phim ăn theo) của Breaking Bad. Xuyên suốt phim là hành trình cuộc đời của một nhân vật Saul Goodman. Vốn dĩ anh đã từng là một nhân vật trong phim Breaking Bad.

Tuy nhiên, sau đó Saul lại chuyển sang làm nghề luật sư. Mặc dù vậy, trí thông minh của anh lại được dùng để giúp Walter White và Jesse Pinkman che giấu số tiền phi pháp từ số tiền buôn bán chất kích thích.

Nếu lừa phỉnh là tài năng thì Saul chính là bậc thầy !

Một bộ phim về luật nhưng lại không hề khô khan nhàm chán. Xuyên suốt 6 phần là những cú lừa kinh điển và tài tình của một anh luật sư cùi. Một gã luật sư cùi đi lừa phỉnh từ những bà già đến thanh niên trai tráng,...Nếu lừa phỉnh là tài năng thì Saul chính là bậc thầy.

3. Narcos - Trùm ma túy

Năm sản xuất: 2015 - 2017

Thể loại: Tiểu sử, tội phạm, kịch tính

Số season: 3

Quốc gia: Mỹ

Đạo diễn: Carlo Bernard, Chris Brancato, Doug Miro

Diễn viên: Pedro Pascal, Wagner Moura

Điểm IMDb: 8.8/10

Xuyên suốt bộ phim Narcos - Trùm ma túy là cuộc đời của một ông trùm ma túy giàu có và quyền lực bậc nhất trong lịch sử có tên là "ông trùm cartel" Pablo Escobar.

Nội dung phim vạch ra đời tư sau ánh hào quang của một ông trùm. Song song đó là xây dựng những phân cảnh đụng độ của Pablo cùng các băng đảng. Cùng đó là những phi vụ bạc triệu đầy hiểm nguy.

Quá trình sản xuất phim gặp nhiều khó khăn khi ekip phải bị đe dọa bởi thế giới ngầm. Cái chết của giám đốc hành sản xuất Carlos Munoz Portal là đỉnh điểm khi bị bắn chết trong lúc thực hiện phim.Tuy nhiên, bộ phim đến cùng vẫn giành được thành công vang dội dù đã để lại không ít những xôn xao dư luận về tính pháp lý.

4. The End of the F***ing World (Nơi tận cùng của thế giới) (2017)

Năm sản xuất: 2017

Thể loại: Phiêu lưu, tình cảm, nhân văn

Số season: 2 (16 tập)

Quốc gia: UK

Đạo diễn: Jonathan Entwistle, Lucy Tcherniak

Diễn viên: Jessica Barden, Alex Lawther

Điểm IMDb: 8.1/10

The End of the F***ing World (tạm dịch là Nơi tận cùng của thế giới) có nội dung xoay quanh cuộc phiêu lưu đầy lạc lõng, cô đơn của hai đứa trẻ đang ở độ tuổi thiếu niên.

Điểm tương đồng của chúng đó là cùng rơi vào hoàn cảnh bị bạn bè và người thân xa lánh, ghét bỏ. Đồng cảm cho hoàn cảnh của nhau, chúng đã tìm đến nhau và bắt đầu hành trình đi đến nơi tận cùng thế giới.

5. Money Heist - Phi vụ triệu đô

Ngày phát hành: 02/05/2017

Thời lượng: 5 phần, 41 tập

Thể loại: Hành động, tội phạm, bí ẩn

Đạo diễn: Álex Pina

Diễn viên: Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Itziar Ituño

Giải thưởng: Giải Emmy Quốc tế cho Phim chính kịch hay nhất, Platino Award for Best Actor in a Miniseries or TV Series, Platino Award for Best Supporting Actress in a Miniseries or TV Series

Điểm IMDb: 8.2/10

Money Heist, bộ phim nói về một băng cướp chuyên nghiệp chuyên đi cướp những ngân hàng lớn gồm tám người lấy biệt danh là tên các thủ đô trên toàn thế giới Tokyo (Úrsula Corberó) – nhân vật dẫn truyện, Berlin (Pedro Alonso), Rio, Nairobi, Denver, Moscow, Helsinki, Oslo. Phần 3, 4, băng đảng kết nạp thêm các thành viên: Palermo, Stockholm, Lisbon, Marseille, Manila. Băng đảng do một vị giáo sư đứng đầu với đầu óc nhanh nhạy, lên kế hoạch tỉ mỉ, chỉ huy băng cướp, đàm phán cùng với cảnh sát.

Money Heist được biết đến là một trong những tựa phim tâm lý tội phạm hay rất được yêu thích. So với những dòng phim "cướp nhà băng" thông thường chỉ có xả súng loạn xạ rồi ngồi chia tiền, đây là bộ phim có nội dung xoáy sâu về cá nhân, cách làm việc nhóm, cách giải quyết khó khăn khi phải đối diện với những nguy cơ bất chợt ập đến,...Băng đảng này do một vị giáo sư đứng đầu với đầu óc nhanh nhạy, lên kế hoạch tỉ mỉ, chỉ huy băng cướp và đàm phán cùng với cảnh sát.

Đây là một trong những bộ phim hiếm hoi của Tây Ban Nha nổi danh toàn cầu với nội dung kịch bản mới lạ, hấp dẫn, kịch tính, thu hút nhiều lượt ủng hộ trên toàn thế giới. Nhiều người hâm mộ đã hoá trang thành các nhân vật trong phim với bộ đồ đặc trưng màu đỏ và chiếc mặt nạ xuất hiện xuyên suốt qua các phần của bộ phim.

Money Heist

6. Stranger Things (Cậu bé mất tích)

Năm sản xuất: 15 tháng 7, 2016 – nay

Thể loại: Bí ẩn, kinh dị, kỳ ảo

Quốc gia: Mỹ

Số Season: 4 (32 tập).

Đạo diễn: Matt Duffer, Ross Duffer

Diễn viên: Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard

Điểm IMDb: 8.7/10

Giải thưởng: Giải Sự lựa chọn của Giới trẻ cho Ngôi sao truyền hình mùa hè, Giải Vệ tinh cho Thể loại phim truyền hình hay nhất.

Bộ phim Stranger Things (Cậu Bé Mất Tích) lấy bối cảnh tại thị trấn giả tưởng Hawkins, Mỹ – nơi diễn ra những cuộc thí nghiệm tuyệt mật của chính phủ vào những năm 1980. Sự kiện cậu bé Will đột ngột biến mất đã mở ra hành trình tìm kiếm lời giải cho những hiện tượng bí ẩn tại đây. Cũng trong hành trình ấy, những người bạn gặp gỡ và kết thân, cùng “vào sinh ra tử” mà không ngại điều chi.

Không chỉ gây ấn tượng bởi nội dung xuất sắc, Stranger Things (Cậu Bé Mất Tích) còn thành công khi tái hiện lại những kí ức về văn hóa Mỹ thập niên 80 qua tình tiết, trang phục, và kiểu tóc nhân vật. Bộ phim đã một lần nữa làm sống lại giai điệu kinh điển của nhóm nhạc The Clash, trò chơi Dungeons & Dragons hay máy arcade…

Từ khi ra mắt, Stranger Things (Cậu Bé Mất Tích) đã xuất sắc giành được 65 giải thưởng và 175 đề cử đa hạng mục ở các Lễ trao giải như giải Emmy, giải Quả cầu vàng…, phần nào đã cho thấy được sự thành công và sức hút của bộ phim.

Stranger Things là một trong những serie "HOT" nhất trên Netflix mà bạn không thể bỏ qua !

Bộ phim gửi đến cho người xem những thông điệp về tình yêu giữa con người với nhau vẫn luôn tồn tại. Tình cảm gia đình vẫn được đặt lên hàng đầu và sức mạnh của tình yêu chân thành, của tình bạn keo sơn đã giúp mọi người khám phá ra những âm mưu, những tội ác rùng rợn cũng như tiếp thêm sức mạnh để vượt qua những thử thách đầy cam go, nguy hiểm tột cùng.

Bên cạnh những khoảnh khắc ngập tràn cảm xúc, Stranger Things vẫn giữ vững phong độ ở khoản kinh dị, giật gân. Các phân cảnh ghê rợn diễn ra với tần suất dày đặc, kết hợp với hiệu ứng hình ảnh và âm thanh rùng rợn thực sự khiến khiến người xem vừa lạnh gáy nhưng vẫn không thể dừng lại được.

7. Birds Of Prey - Cuộc lột xác huy hoàng của Harley Quinn

Ngày công chiếu: 25/01/2020

Thể loại: Phim hành động, Chiếu Rạp, Phiêu Lưu

Thời lượng: 109 phút

Đạo diễn: Cathy Yan

Quốc gia: Mỹ

Diễn viên: Ewan Mcgregor, Margot Robbie, Mary Elizabeth

Điểm IMDb: 6.1/10

Bối cảnh phim được lấy từ thời điểm Harley chia tay Joker, sau rất nhiều lần chia tay rồi lại tái hợp, lần này Harley đã hạ quyết tâm dứt tình với gã đàn ông ngông cuồng, tệ bạc. Đúng như câu nói, muốn biết người phụ nữ mạnh mẽ và điên cuồng đến mức nào, hãy chờ đến lúc họ rời xa người đàn ông mà họ yêu thương nhất, trong phim Harley đã lột xác với nhiều phân cảnh điên loạn.

Một bộ phim với lời thoại đậm chất "Harley Quinn"!

Mở đầu cho chuỗi sự kiện là vụ nổ hoành tráng ở nơi kỷ niệm tình yêu của Harley và Joker. Đây cũng là lời tuyên bố về cuộc sống độc thân và không còn nằm trong sự bao bọc của Joker nữa. Chính vì thế, kẻ thù của cô bắt đầu truy tìm và tấn công cô, trong đó có Roman Sionis, là kẻ thù nguy hiểm nhất vì hắn có tiền và cả quyền lực ở thành phố.

Cuộc chiến trở nên gay cấn khi cô bé Cassandra Cain tìm thấy viên kim cương thuộc về ác nhân Black Mark và Roman lại muốn sở hữu nó. Cô bé bị bắt cóc và Harley đã tập hợp các nữ anh hùng khác để đi giải cứu cô bé.

8. Người Nhện: Xa Nhà - Spider-Man: Far From Home (2019)

Năm sản xuất: 26/06/2019

Thể loại: Phiêu lưu, hành động, phim khoa học viễn tưởng

Thời lượng: 129 phút

Quốc gia: Mỹ

Đạo diễn: Jon Watts

Diễn viên: Tom Holland, Samuel L. Jackson, Jake Gyllenhaal

Điểm IMDb: 7.4/10

Bài hát nổi bật: Far From Home Suite Home

Câu chuyện của Spider-Man: Far from Home lấy mốc thời gian vài tháng sau sự kiện Avengers: Endgame với nhiều thay đổi làm đảo lộn mọi thứ, đặc biệt sau cú búng tay làm ‘bay màu’ hơn nửa dân số. Iron Man và Black Widow đã hy sinh, Captain American ‘giải nghệ’ và Spider-Man (Tom Holland) giờ đây chỉ khao khát được tạm rũ bỏ bộ áo siêu anh hùng để sống cuộc sống bình thường của một cậu bé tuổi teen, được vô tư thoải mái bên bạn bè và ‘crush’ của mình là MJ (Zendaya).

Người nhện xa nhà nằm trong TOP 3 bộ phim cán mốc doanh thu 1 tỷ USD của Marvel trong năm 2019 !

Người Nhện Xa Nhà bắt đầu như một bản rom-com tuổi teen đầy màu sắc với những cảnh quay châu Âu hoa lệ và thơ mộng nơi mà Peter cùng bạn bè đặt chân tới. Tuy nhiên, sự cố đã xảy ra và Peter Parker lại mồn lần nữa bị cuốn vào những cuộc chiến mới.

Cuộc chiến của Peter Parker trong Spider-Man: Far from Home không chỉ là những trường đoạn hành động và kỹ xảo mãn nhãn mà còn là cuộc chiến học cách trưởng thành khi phải lựa chọn và quyết định hướng đi mới cho cuộc đời mình giữa lòng tin và kỳ vọng từ Tony Stark, giữa tuổi trẻ và ước mơ, giữa siêu năng lực và ‘siêu’ trách nhiệm...

Bộ phim cũng xuất sắc nằm trong danh sách những phim cán mốc doanh thu 1 tỷ USD vào năm 2019 của Marvel, sau Captain Marvel và Avengers : Endgame.

9. Hàm Cá Mập 1 - Jaws (1975)

Năm công chiếu: 20/06/1975

Thể loại: Giật gân, kinh dị

Thời lượng: 124 phút

Đạo diễn: Steven Spielberg

Diễn viên: Roy Scheider, Richard Dreyfuss, Robert Shaw...

Điểm IMDb: 8.1/10

Hàm cá mập là bộ phim hay về cá mập, kinh dị có nội dung xoay quanh sự tấn công của một con cá mập trắng khát máu. Cùng đó là những tình tiết nghẹt thở, giật gân, hồi hộp và vô cùng đáng sợ.

Bộ phim này đã xuất đạt giải Oscar cho nhạc phim hay nhất, Giải Oscar cho dựng phim xuất sắc nhất, Giải Oscar cho âm thanh xuất sắc nhất.

Cũng chính từ bộ phim này, tên tuổi đạo diễn Steven Spielberg đã vụt sáng và trở thành một ngôi sao của Hollywood gắn liền với bộ sưu tập các "quái vật" màn ảnh đáng sợ.

10. The Platform - Bục diễn (2019)

Ngày phát hành: 06/09/2019

Thời lượng: 94 phút

Thể loại: Kinh dị, viễn tưởng, trinh thám

Quốc gia: Tây Ban Nha

Đạo diễn: Galder Gaztelu-Urrutia

Diễn viên: Iván Massagué, Antonia San Juan, Zorion Eguileor

Điểm IMDb: 7,0/10

Platform là bộ phim tạo nên sự thu hút hấp dẫn đối với các mọt phim viễn tưởng và kinh dị giật gân. Bối cảnh phim là một nhà giam vô cùng đặc biệt. Nó được phân ra thành nhiều tầng riêng biệt không khác gì sự phân biệt đối xử giữa các giai cấp ngoài đời thật.

Tầng đầu tiên là bàn ăn với đầy ắp những món ăn đầy đẳng cấp đại diện cho sự xa hoa. Càng đến những tầng tiếp theo càng có sự thay đổi, cho đến tầng cuối cùng là sự đẫm máu của bàn tiệc này. Thậm chí, để giữ lấy mạng sống, buộc các tù binh phải ăn thịt đồng loại của mình.

Với những khung hình đầy u ám của nhà giam cùng với nhịp phim nhanh và mô tả chân thực. Đạo diễn đã cho người xem cái nhìn vừa đủ về các khía cạnh đạo đức, lòng tham của con người chỉ vì sinh tồn.

Bộ phim truyền tải thông điệp về lòng tham của con người và tầng lớp xã hội!

11. Raya Và Rồng Thần Cuối Cùng - phim hoạt hình Disney hay 2021

Ngày phát hành: 5 tháng 3, 2021 (Việt Nam)

Thời lượng: 107 phút

Quốc gia: Mỹ

Thể loại: Kinh dị, viễn tưởng, hoạt hình

Đạo diễn: Don Hall, Carlos López Estrada

Diễn viên lồng tiếng: Kelly Marie Trần, Awkwafina, Izaac Wang, Gemma Chan, Daniel Dae Kim, Benedict Wong, Sandra Oh, Thalia Trần, Lucille Soong...

Điểm IMDb: 7,3/10

Đây là bộ phim hoạt hình đầu tiên của Disney lấy cảm hứng từ khu vực Đông Nam Á. Tác phẩm theo chân cuộc hành trình đầy thú vị, nhiều thử thách và hấp dẫn của nàng công chúa Raya tại thế giới giả tưởng Kumadra - nơi con người và loài rồng chung sống hòa thuận với nhau. Cho tới một ngày có một thế lực xấu xa và hùng mạnh âm mưu xâm chiếm vương quốc, loài rồng đã chấp nhận hy sinh để bảo vệ vương quốc và mọi người.

Sau 500 năm, thế lực đen tối lại một lần nữa trỗi dậy, buộc Raya phải gánh vác trọng trách truy tìm rồng thần cuối cùng trong truyền thuyết để khôi phục lại vương quốc vốn đang bị chia cắt và hàn gắn sự liên kết giữa mọi người để đẩy lùi thế lực hung ác.

Raya Và Rồng Thần Cuối Cùng là bộ phim hoạt hình Disney mang đậm chất của Đông Nam Á

12. Liên minh Công lý phiên bản của Zack Snyder (2021)

Ngày công chiếu: 18/03/2021

Thể loại: Phim siêu anh hùng

Thời lượng: 242 phút (4 giờ 2 phút)

Thể loại: Hành động, kỳ ảo, phiêu lưu, khoa học viễn tưởng

Đạo diễn: Zack Snyder

Diễn viên: Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ray Fisher, Jason Momoa,...

Liên Minh Công Lý của Zack Snyder - Zack Snyder's Justice League (2021) hay còn gọi là " Snyder Cut " là tác phẩm mới của cha đẻ Zack Snyder. Bộ phim Justice League đã mang một diện mạo hoàn toàn mới và đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ.

Được ví như một sự kiện điện ảnh có 1 không 2, màn ra mắt của tác phẩm Zack Snyder’s Justice không chỉ là là điều mong đợi của các fan nhà DC mà còn là của những khán giả yêu điện ảnh. Vì đây mới thực sự là tầm nhìn vĩ mô mà đạo diễn Zack Snyder muốn gửi gắm vào vũ trụ điện ảnh DC.

Liên minh Công lý phiên bản của Zack Snyder (2021) xoay quanh sự hình thành của Liên minh công lý với các siêu anh hùng như Batman, Superman, Wonder Woman, Cyborg , Aquaman và Flash

13. Godzilla vs. Kong (2021) - Godzilla đại chiến Kong

Năm công chiếu: 24/03/2021

Thể loại: Quái vật, hành động, giật gân, khoa học viễn tưởng, chính kịch

Thời lượng: 113 phút

Đạo diễn: Adam Wingard

Diễn viên: Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown

Điểm IMDb: 6.5/10

Godzilla đại chiến Kong (Godzilla vs. Kong) là bộ phim điện ảnh quái vật của Mỹ được phát hành năm 2021 do Adam Wingard đạo diễn. Đây là phần tiếp theo của Godzilla: King of the Monsters (2019) và Kong: Skull Island (2017) và cũng là phần phim thứ 4 trong MonsterVerse của hãng Legendary.

Ngay từ khi ra rạp, bom tấn Godzilla vs. Kong đã để lại nhiều ấn tượng với khán giả bởi vô số những kỹ xảo choáng ngợp. Xuyên suốt bộ phim là cuộc xung đột giữa Godzilla và Kong, hai thế lực được xem là mạnh nhất.

Phải thừa nhận rằng Godzilla vs Kong đã dọn đường cho trận chiến giữa hai gã quái vật cực kỳ tốt. Các diễn biến, cốt truyện ở những phần trước đều mang tới cái kết không thể tránh khỏi mà các khán giả đều mong đợi. Một đất nước chẳng thể có hai vua và bộ phim đã đẩy 2 nhân vật vào mâu thuẫn dẫn tới trận đại chiến cực kỳ hợp lý và thuyết phục.

14. After We Collided - Từ khi chúng ta tan vỡ (2020)

Ngày phát hành: 2/9/2020

Thời lượng: 107 phút

Thể loại: Phim tâm lý, tình cảm

Đạo diễn: Roger Kumble

Diễn Viên: Josephine Langford, Dylan Sprouse, Candice King...

Từ Khi Chúng Ta Tan Vỡ - After We Collided (2020) là bộ phim chính kịch lãng mạn của Mỹ năm 2020 do Roger Kumble chịu trách nhiệm chỉ đạo, với phần kịch bản được chắp bút bởi Anna Todd và Mario Celaya. Tác phẩm dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Tood và cũng là phần tiếp theo của After (2019). Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên Josephine Langford và Hero Fiennes Tiffin trong vai Tessa Young và Hardin Scott, cùng các diễn viên phụ khác.

Câu chuyện tình kể về Tessa và Hardin đã cách xa nhau được một tháng. Khi đó, Tessa đang làm việc tại một nhà xuất bản trong quá trình thực tập có hưởng lương, nơi cô kết bạn với Trevor, một anh chàng tốt bụng và nảy sinh tình cảm với cô.

Trong khi đó, Hardin vẫn đang đấu tranh để điều chỉnh lại quá khứ của mình, gồm cả những đau thương thời thơ ấu và việc cha mẹ ly hôn, và người cha đã có một gia đình mới. Tất cả làm tâm lý và cuộc sống của anh bị xáo trộn, và khiến anh đưa tình cảm của Tessa ra làm trò đùa.

Sau một đêm uống nhiều rượu, Tessa đã gọi điện cho Hardin và cả hai quay lại với nhau, đầu tiên chỉ là về mặt thể xác như sau đó tình cảm bắt đầu được hàn gắn lại. Liệu tình yêu của họ có thể vượt qua được những sóng gió với những quá khứ dối trá của Hardin? Đặc biệt là khi Tessa được mời tới làm việc ở Seattle và Trevor nói với Hardin rằng mối quan hệ của họ không tốt cho cô ấy ?

Hardin vẫn trải qua nhiều biến cố với mối tình phức tạp, còn Tessa thì đặt nhiều tình cảm vào chàng trai cô đã từng yêu

15. Doctor Strange in the Multiverse of Madness - Phù thủy tối thượng trong đa vũ trụ hỗn loạn

Ngày phát hành:02/05/2022

Thời lượng: 126 phút

Quốc gia : Mỹ

Thể loại: khoa học viễn tưởng, hài hước, kinh dị

Đạo diễn: Sam Raimi

Diễn Viên: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong,...

Khai thác thuyết đa vũ trụ, đạo diễn cùng biên kịch Michael Waldron thỏa sức sáng tạo những chiều không gian mới trong thế giới của Marvel. Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo của Raimi - một đạo diễn người Mỹ nổi tiếng với thương hiệu giật gân, Doctor Strange 2 trở thành một tác phẩm tổng hòa giữa các yếu tố hài, hành động và kinh dị. Khán giả vẫn bắt gặp những câu thoại vui vẻ, các màn hành động giàu yếu tố kỹ xảo mang đậm phong cách của Marvel. Đồng thời, đạo diễn khéo léo thêm thắt những chi tiết jump-scare, hù dọa phù hợp với chủ đề về phù thủy và ma thuật hắc ám của phim.

Dr.Strange 2 là movie đầu tiên có sử dụng yếu tố kinh dị của Vũ trụ điện ảnh Marvel

Doctor Strange trong Đa vũ trụ của Madness là câu chuyện thứ hai của Doctor Strange (2016) và sẽ diễn ra sau Spider-Man No Way Home, WandaVision và Loki.

Nội dung câu chuyện bắt đầu bằng việc Dr.strange vô tình gặp được cô bé America Chavez đang chiến đấu với quái vật - người mà luôn xuất hiện với một sức mạnh bí ẩn trong mơ của anh dạo gần đây. Cô bé này sở hữu khả năng đặc biệt là có thể mở ra cánh cửa vào các vũ trụ khác, nhưng cô bé vẫn chưa biết sử dụng thuần thục và luôn bị những kẻ xấu truy đuổi để lấy đi sức mạnh của mình. Strange và Wong quyết định bảo vệ America trước những thế lực mạnh hơn họ rất nhiều.

Để rồi khi chạy trốn và đi tìm kẻ chủ mưu thực sự muốn cướp đi sức mạnh của cô bé, họ đã phát hiện ra một sự thật bất ngờ ! Và các cuộc truy đuổi, chiến đấu nghẹt thở ở trong các vũ trụ khác khiến khán giả vừa hồi hộp vừa mãn nhãn.

Ngay từ khi ra mắt, bộ phim đã luôn đứng đồng phòng vé và được các nhà phê bình cùng khán giả đánh giá cao, với điểm Rotten Tomatoes lên tới 86%. Ngoài ra, đây cũng là một trong những bộ phim có doanh thu cao ngất ngưởng kể từ khi dịch covid bùng phát đến nay, với tổng doanh thu toàn cầu lên tới hơn 900 triệu USD, dù bộ phim không được công chiếu tại 2 thị trường đông dân là Trung Quốc và Nga. Chuẩn bom tấn của năm !

Trên đây là top 15 series phim và phim điện ảnh HOT nhất năm 2022 của các dòng phim, các mọt phim đừng bỏ qua nhé !!!