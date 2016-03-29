Liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát của Mạnh Quỳnh sốt vé

Liveshow “Cảm ơn cuộc đời” của Mạnh Quỳnh là liveshow kỷ niệm 20 năm vào nghề của nam ca sĩ. Dù đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước đó gần 1 năm nhưng đây là lần đầu tiên Mạnh Quỳnh về nước tổ chức một liveshow riêng và cũng lại là một liveshow đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp ca hát của anh. Bởi vậy, không chỉ cá nhân ca sĩ Mạnh Quỳnh mà ngay cả những thành t? vi ên trong ban tổ chức đã dồn hết tâm huyết cho liveshow đặc biệt này.

Ông Ngô Hải – quản lý của ca sĩ Mạnh Quỳnh tại Việt Nam cho biết, ban tổ chức gần như phải làm việc 24/24 để phục vụ cho những cá nhân và tập thể đặt mua vé qua mạng cũng như qua số hotline bán vé và ban tổ chức không có chút áp lực nào trong việc mở bán vé liveshow, vì Mạnh Quỳnh dù ở hải ngoại nhưng ở Việt Nam anh vẫn có một lượng khán giả rất lớn, âm thầm theo dõi và ủng hộ anh trong suốt chặng đường 20 năm qua. Mạnh Quỳnh là một ca sĩ rất đặc biệt, hiếm có một ca sĩ nào lại thường hát về cái nghèo và thích hát cho người nghèo nghe như anh cả nên liveshow lần này ban tổ chức cũng cân đối bán vé ở mức giá hợp lý để tất cả mọi người yêu mến Mạnh Quỳnh đều có thể tới liveshow của anh và nghe anh hát.

liveshow Mạnh Quỳnh sau vài ngày mở bán vé, số lượng vé được khán giả đặt mua đã chiếm hơn 70% số lượng vé phát hành.

Trong liveshow lần này, ngoài việc thể hiện những ca khúc đã gắn liền tên tuổi Mạnh Quỳnh trong suốt 20 năm qua, anh còn thể hiện nhiều ca khúc mới do chính mình sáng tác và có màn song ca đặc biệt cùng các khách mời. Nếu như màn song ca của Mạnh Quỳnh với Phi Nhung, Hương Thủy được cho là màn “nối lại tình xưa” thì màn song ca của Mạnh Quỳnh với Lệ Quyên hứa hẹn sẽ mang tới nhiều điều thú vị cho khán giả bởi đây là lần đầu tiên Mạnh Quỳnh kết hợp với “nữ hoàng Bolero” của Việt Nam.

Liveshow Mạnh Quỳnh “Cảm ơn cuộc đời” diễn ra một đêm duy nhất vào ngày 16/4 tới đây tại nhà hát Hòa Bình, TP.HCM. Liveshow quy tụ rất nhiều ngôi sao tên tuổi trong và ngoài nước như: Danh ca Thái Châu, danh hài Hoài Linh, danh hài Chí Tài, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Lệ Quyên, ca sĩ Phi Nhung, danh hài Trường Giang, ca sĩ Hương Thủy, ca sĩ Ngọc Liên, ca sĩ Hà Thanh Xuân, ca sĩ Triệu Khắc Vinh cùng ban nhạc Minh Mẫn và vũ đoàn ABC.