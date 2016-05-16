Diễn viên Bình Minh ứng cử đại biểu HĐND TP HCM

Phim hay mỗi ngày 16/05/2016 09:56

Trả lời phỏng vấn, nam diễn viên - người mẫu Bình Minh xác nhận thông tin này và khẳng định anh cảm thấy rất vinh hạnh khi được Ủy ban Mặt trận tổ quốc đề xuất ứng cử.

Ngày 14/5, mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin diễn viên - người mẫu Mình Bình là ứng cử viên Đại biểu HĐND TP HCM khóa IX (nhiệm kỳ 2016 – 2021). Người chia sẻ còn đăng hình ảnh có tên tuổi Bình Minh tại điểm bầu cử Ủy ban Nhân dân quận 4, TP HCM để chứng minh.

Nhiều bình luận tỏ ra bất ngờ trước thông tin này. Tuy vậy, cư dân mạng dành cho nam diễn viên Gái già lắm chiêu nhiều lời lời khen và sự ủng hộ.

Đa số đều đánh giá cao lý lịch sạch của nam diễn viên sinh năm 1981. Anh từng học ở Đại học Hàng hải và biết điều khiển tàu biển dành cho lính thủy.
 

Dien vien Binh Minh ung cu dai bieu HDND TP HCM hinh anh 1
Hình ảnh diễn viên Bình Minh ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân khóa IX được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình


Trả lời phỏng vấn, Bình Minh xác nhận thông tin trên là thật. Anh khẳng định mình cảm thấy rất vinh dự khi được Ủy ban Mặt trận tổ quốc đề xuất ứng cử. Do đang bận rộn với lịch quay phim nên Bình Minh từ chối trả lời các câu hỏi của phóng viên. Nam diễn viên hứa sẽ giải đáp mọi thắc mắc của khán giả trong thời gian sớm nhất.

Bình Minh tên thật là Nguyễn Bình Minh, sinh năm 1981 tại Lạng Sơn. Năm 2002, anh vào TP HCM khởi nghiệp. Với lợi thế gương mặt điển trai và chiều cao nổi bật 1,84 m, anh nhanh chóng trở thành diễn viên, người mẫu và người dẫn chương trình nổi tiếng trong làng giải trí Việt.

Bình Minh đoạt giải Siêu mẫu ấn tượng trong cuộc thi Tìm kiếm người mẫu thời trang châu Á 2002, giải Mai Vàng 2011 cho hạng mục Nam diễn viên chính được yêu thích nhất. Năm 2008, Bình Minh kết hôn với Anh Thơ và họ đã có với nhau hai con gái là An Nhiên và An Như.

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