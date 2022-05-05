'Điểm mặt' những bộ phim đam mỹ của nước ngoài được đánh giá cao trên Douban

Phim hay mỗi ngày 05/05/2022 15:35

Mặc dù tại Trung Quốc dòng phim đam mỹ bị kiểm duyệt nghiêm ngặt về nội dung và chế tác, song vẫn có không ít bộ phim đã được thông qua và lên sóng.

Bên cạnh dòng phim ngôn tình đã quá quen thuộc với khán giả truyền hình, thì những năm gần đây phim đam mỹ cũng đang trở thành những xu hướng mới trong lòng khán giả. Mặc dù tại Trung Quốc bị kiểm duyệt nghiêm ngặt về nội dung và chế tác, song vẫn có không ít bộ phim đam mỹ được thông qua và lên sóng, thu hút được lượng người hâm mộ đông đảo.

 

phim dam my

 

Phim đam mỹ là những bộ phim do sản xuất xoay quanh câu chuyện mối tình đồng tình giữa hai chàng trai. Dưới góc nhìn của điện ảnh và những cảnh quay tráng lệ, kỹ thuật đẹp mắt đã làm những câu chuyện trở nên sống động hơn, gần với đời thực hơn bao giờ hết. Thông qua những bộ phim này, ngoài tạo cảm hứng mới cho giới trẻ còn mang đến thông điệp về LGBT, chống phân biệt đối xử với những người đồng tính. Dưới đây là những bộ phim có điểm số cao trên Douban do blogger giới thiệu:

 

- Heartstopper (2022): phim Anh, 9.0 điểm, hơn 15k lượt đánh giá

- God’s Own Country (2017): phim Anh, 8.4 điểm, hơn 50k lượt đánh giá

- Chuyến Bay Đêm (2014): phim Hàn, 8.3 điểm, gần 29k lượt đánh giá

- Élite Season 5 (2022): phim Tây Ban Nha, 6.9 điểm, hơn 2k lượt đánh giá

- Skam France Season 3 (2019): phim Pháp, 9.3 điểm, hơn 40k lượt đánh giá

- Ai Yêu Anh Ấy Trước (2018): phim Đài Loan, 8.6 điểm, hơn 355k lượt đánh giá

- Skam Sesong 3 (2016): phim Na Uy, 9.6 điểm, hơn 129k lượt đánh giá

- Thiếu Gia Xã Hội Đen Yêu Tôi (2022): phim Thái, 8.6 điểm, hơn 9k lượt đánh giá

- The Line Of Beauty (2006): phim Anh, 7.7 điểm, hơn 4k lượt đánh giá

- Con Chuột Cùng Đường Mơ Thấy Phô Mai (2020): phim Nhật, 7.6 điểm, hơn 24k lượt đánh giá

- Giao Mùa (2016): phim Hàn, 7.7 điểm, gần 7k lượt đánh giá

- Maurice (1987): phim Anh, 8.9 điểm, hơn 72k lượt đánh giá

- Another Country (1984): phim Anh, 7.8 điểm, gần 12k lượt đánh giá

- This Is Going To Hurt ( 2022): phim Anh, 9.4 điểm, gần 53k lượt đánh giá

- Lỗi Logic (2022): phim Hàn, 8.6 điểm, gần 59k lượt đánh giá

- Noordzee, Texas (2011): phim Bỉ, 7.4 điểm, gần 7k lượt đánh giá

- Órói (2010): phim Iceland, 7.0 điểm, hơn 2k lượt đánh giá

- Eté 85 (2020): phim Pháp Bỉ, 7.0 điểm, gần 14k lượt đánh giá

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