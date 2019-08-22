Công chúa 'mực một nắng' Miu Lê xuất hiện xinh đẹp bên thầy giáo Huyme

Trong buổi công chiếu tại TP.HCM vào tối 21/8, bộ phim "Anh thầy ngôi sao" của đạo diễn Đức Thịnh đã nhận được rất nhiều tràng vỗ tay khen ngợi và cả những giọt nước mắt của khán giả.

Buổi công chiếu quy tụ dàn diễn viên được yêu mến của phim như Huyme, Miu Lê, Xuân Nghị, Hứa Minh Đạt và Đức Thịnh – người đảm nhận 2 vai trò đạo diễn và diễn viên trong phim. Tạm quên đi hình ảnh có phần “thảm thương” trên phim, Huyme gây ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung và bảnh bao. Trong khi đó, cô “thợ đụng” Miu Lê cũng rũ bỏ chất bụi bặm mà xuất hiện vô cùng xinh đẹp và cá tính. Dàn diễn viên nhí Nguyễn Minh Chiến, Mai Cát Vi, Ngân Chi, Bảo Phúc, Duy Sinh cũng tranh thủ “đốn tim” fan bằng sự dễ thương, đáng yêu của mình. Diễn viên trong phim 'Anh thầy ngôi sao' Kể về hành trình theo đuổi đam mê của Hoàng (Huyme) – chàng trai mơ trở thành ca sĩ nhưng phải ra một vùng đất xa xôi làm thầy giáo, "Anh thầy ngôi sao" chinh phục khán giả bởi câu chuyện dễ thương, hài hước và tràn đầy năng lượng. Ngay trong buổi chiếu, khán giả và báo chí đã dành nhiều tràng vỗ tay cho phim ở những phân cảnh ấn tượng với hình ảnh tươi sáng và âm nhạc giàu cảm xúc.

“Bồi hồi, vui nhộn và hào hứng” là cảm nhận của đạo diễn Charlie Nguyễn khi thưởng thức bộ phim. Anh cho biết đặc biệt cảm thấy rung động trong những phân cảnh giữa Hoàng và các học trò nhỏ. “Theo tôi, thành công lớn nhất của đạo diễn Đức Thịnh là giúp dàn diễn viên nhí có màn thể hiện vô cùng xuất sắc” – Charlie Nguyễn chia sẻ. Trong khi đó, đạo diễn Lý Minh Thắng đánh giá đây là bộ phim mang lại cảm giác vui và hạnh phúc với những mảng miếng hài quen thuộc của Đức Thịnh, cùng câu chuyện dễ thương. Lý Minh Thắng bật mí cảm xúc của anh đặc biệt dâng trào ở một phân cảnh cuối phim, và mong khán giả hãy ra rạp thưởng thức để hiểu vì sao.

Nam chính chia sẻ về vai diễn Cùng chung quan điểm, hai chàng trai của Thưa Mẹ Con Đi là Lãnh Thanh và Võ Điều Gia Huy đều cho rằng bộ phim đã mang lại rất nhiều cảm xúc cho người xem: từ hài hước đến xúc động. “Câu chuyện về hành trình theo đuổi ước mơ của phim cũng mang tính nhân văn rất cao, khiến mình cảm thấy bộ phim rất gần gũi với những người đam mê nghệ thuật như mình” – Võ Điền Gia Huy chia sẻ. Nhà thơ Nguyễn Phong Việt đánh giá cao năng lượng tích cực mà bộ phim mang lại. “Câu chuyện đã truyền cho mình cảm hứng về sự lạc quan, hạnh phúc và chắc chắn sẽ tiếp thêm động lực cho những bạn trẻ đang gặp khó khăn trong cuộc sống” – anh chia sẻ. Trong khi đó, Đạo diễn Võ Thanh Hòa thì đặc biệt ấn tượng với phần nhạc phim và cho biết phân cảnh anh yêu thích nhất là khi Hoàng và các học trò cùng ôm đàn hát Bài Ca Tôm Cá. Dàn diễn viên chính tại buổi công chiếu phim "Anh thầy ngôi sao" sẽ chính thức ra mắt khán giả vào ngày 30/8 tại các rạp trên toàn quốc. Bộ phim sẽ có những suất chiếu sớm đầu tiên vào các ngày 23-24-25/8 từ sau 19h00.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cong-chua-muc-mot-nang-miu-le-xuat-hien-xinh-dep-ben-thay-giao-huyme-335285.html