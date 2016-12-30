Angela Baby mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay Chung Hán Lương

“Cô phương bất tự thưởng” chỉ còn vài ngày nữa sẽ lên sóng, nhà sản xuất mới đây đã hé lộ một số hình ảnh chan chứa yêu thương giữa Angela Baby và Chung Hán Lương.

Sau những hình ảnh bi thương của loạt ảnh poster trước, nhà sản xuất tiếp tục tung ra một loạt hình ảnh mới vô cùng hạnh phúc và ấm áp.

“Cô phương bất tự thưởng” là bộ phim được chào đón nhất trong những ngày đầu năm 2017 không chỉ bởi nội dung hấp dẫn mà còn do dàn diễn viên tham gia bộ phim thực sự có sức hút quá lớn. Chung Hán Lương là một nam diễn viên “đo ni đóng giày” cho những vai diễn ngôn tình chuyển thể, còn Angela Baby là một nữ diễn viên xinh đẹp và vô cùng xuất sắc.

Ngoài cặp đôi chính, trong loạt poster mới này hai nhân vật phụ do Can Đình Đình và Tôn Nghệ Châu đóng cũng có những cảnh quay vô cùng đẹp mắt.

Hiện nay, khán giả yêu mến bộ phim đang chờ đợi từng ngày để được xem “Cô phương bất tự thưởng” lên sóng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/angela-baby-mim-cuoi-hanh-phuc-trong-vong-tay-chung-han-luong-173029.html