4 bộ phim truyền hình Hoa ngữ bị ‘vứt xó’ nhưng lại được khán giả vô cùng trông đợi

Phim hay mỗi ngày 22/03/2020 12:26

Không ít những bộ phim truyền hình Hoa ngữ đã đóng máy, hoàn thành hậu kỳ nhưng vẫn liên tục bị dời lịch phát sóng, khiến khán giả đứng ngồi không yên.

“Lang điện hạ”, “Bỉ ngạn hoa”, “Nam yên trai bút lục”... là những bộ phim truyền hình Hoa ngữ đang được người hâm mộ vô cùng mong đợi.

Lang điện hạ

“Lang điện hạ” là bộ phim lấy bối cảnh cuối thời nhà Đường khi Lương Vương xưng đế và lập nên Hậu Lương. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên đầy thực lực như: Vương Đại Lục, Lý Thấm, Tiêu Chiến, Tân Chỉ Lôi… Được biết, phim đã đóng máy từ năm 2017 nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa có lịch phát sóng.

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Poster phim 'Lang điện hạ' - Ảnh: Internet

Bỉ ngạn hoa

“Bỉ ngạn hoa” được chuyển thể từ tiểu thuyết “Hoa bên bờ” của tác giả An Ni Bảo Bối. Nội dung chính kể về mối tình bi thương của cặp đôi Hòa Bình và Kiều Mạn. Cả hai đem lòng yêu nhau nhưng đến cuối cùng vẫn không thể nắm tay bước đến cuối con đường.

Với sự tham gia của Tống Uy Long và Lâm Duẫn, khán giả vô cùng mong chờ được đón xem tác phẩm truyền hình này. Mặc dù chưa lên sóng nhưng cặp đôi diễn viên chính đã vướng tin đồn “phim giả tình thật”.

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Tống Uy Long và Lâm Duẫn trong 'Bỉ ngạn hoa' - Ảnh: Internet

Hải thượng phồn hoa

“Hải thượng phồn hoa” kể về mối tình không “môn đăng hộ đối” giữa nữ chính Đỗ Hiểu Tô (Lý Thấm) và bác sĩ Thiệu Chấn Vinh (Trương Vân Long). Cả hai bị gia đình ngăn cản và phải vượt qua không ít sóng gió để ở bên nhau. Bộ phim đóng máy từ năm 2017 và liên tục chịu cảnh bị dời lịch phát sóng khiến khán giả ngao ngán. Tuy nhiên, theo dự kiến, “Hải thượng phồn hoa” sẽ được lên sóng trong năm nay.

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Khán giả đang mong chờ phim lên sóng - Ảnh: Internet

Nam yên trai bút lục

Tác phẩm truyền hình “Nam yên trai bút lục” được chuyển thể dựa trên nguyên tác truyện tranh của tác giả Xác Tiểu Sát. Nội dung phim hấp dẫn cộng với sự tham gia của nữ chính Lưu Diệc Phi đã khiến dự án truyền hình này nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông và công chúng.

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Tạo hình gây chú ý của nam nữ chính - Ảnh: Internet

Phim được khởi quay từ tháng 12/2017 và chính thức đóng máy vào tháng 6/2018. Hiện tại, phim vẫn chưa định ngày lên sóng.

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Từ khóa:   phim Hoa ngữ Lưu Diệc Phi Tiêu Chiến

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