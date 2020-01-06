Trẻ 8 tháng biết làm gì và đã hoạt động được nhiều chưa?

Khi trẻ bước vào tháng tuổi thứ 8 sẽ có hiện tượng thức giấc vào lúc giữa đêm. Bé cũng có thể tự nhiên khóc sau đó ngủ trở lại hay có những đêm khóc rất lâu. Mẹ đừng quá sốt ruột khi thấy bé như vậy vì đây là hiện tượng bình thường, mọi thứ sẽ ổn định dần.

Mỗi ngày bé sẽ ngủ từ 2 đến 3 lần và mỗi lần từ 1 đến 3 tiếng

Tuy nhiên khi lấy đồ chơi, bé tập trung toàn bộ tinh thần và cố gắng để vươn tay lấy được đồ chơi đó nhưng do chưa ý thức được rõ ràng nên bé sẽ ném đồ chơi hay làm rơi đồ chơi ngay khi lấy được. Khi thấy bé có biểu hiện như vậy bố mẹ không nên nghĩ bé phá đồ mà hãy hiểu bé còn quá nhỏ để nhận thức nên cầm hay không.

Bé 8 tháng tuổi có thể dùng ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa để cầm khối đồ chơi. Bé cũng đã tạo được sự kết hợp ăn ý giữa các ngón ở bàn tay để cầm hay nhặt những vật nhỏ vừa với bàn tay của bé.

Ở giai đoạn này bé cũng đã vươn được tay ra để lấy đồ chơi hay thứ muốn cầm. Hơn thế nữa bé cũng học cách nhặt đồ chơi từ chỗ thấp lên nơi cao.

Vịn tay để đứng lên cũng là hành động mà bé 8 tháng tuổi có thể thực hiện. Tuy nhiên sau khi đứng lên bé cần có sự giúp đỡ của người lớn để ngồi xuống mà không bị va chạm mạnh với sàn nhà quá mạnh.

Khi mẹ để bé trong phòng, bé sẽ bò đến những nơi bé chú ý hay di chuyển bằng cách ngồi lết mông.

Khi phụ huynh đặt bé nằm ở nơi bằng phẳng như giường, phản hay trong nôi, bé sẽ có những hành động liên tục như cầm chân của chính mình hay bất cứ thứ gì trong tầm với cho vào miệng. Tư thế của bé cũng sẽ không cố định mà sẽ lật người.

Bé 8 tháng tuổi có thể tự ngồi dậy tuy nhiên sẽ có những lúc đầu bé gập và chúi về phía trước. Bên cạnh đó bé cũng có thể dùng hai tay để chống đỡ thân tạo cân bằng.

Khi bé bước vào tháng thứ 8 cũng là lúc bố mẹ nên để ý nhiều hơn tới những cử chỉ hành động của bé. Trong bài viết dưới đây hãy cùng tìm hiểu trẻ 8 tháng biết làm gì .

Nghe hiểu lời nói và tâm trạng của người lớn, hiểu được tình cảm của người lớn dành cho mình qua những hành động và lời nói cụ thể. Bé sẽ cười và vui khi được khen, lúc nghe thấy bố mẹ nói to tiếng hay gắt gỏng bé sẽ khóc hay xị mặt xuống...

Sau khi quan sát cử chỉ thì bé sẽ bắt đầu bắt chước lại. Chính vì như vậy nên phụ huynh cần uốn nắn hành động của bé ngay lúc này.

Bé bắt đầu biết quan sát cử chỉ của người lớn để đáp lại, khi người thân đứng trước mặt bé và đưa hai tay đồng thời gọi tên, bé sẽ cười và đưa tay ra đòi được bế lên.

Hiếu kỳ và tò mò là điều xuất hiện đối với bé 8 tháng tuổi. Bé sẽ rất phấn khích khi thấy những đồ vật hay những điều mới. Khi thấy mình trong gương bé sẽ cười hay đi ra phía sau gương để tìm.

Chính vì phân biệt được người thân với người lạ mà bé sẽ sợ hãi và lo lắng khi phải xa bố mẹ của mình.

Ở độ tuổi này bé đã nhận ra những người thân hay tiếp xúc với bé và sẽ tỏ thái độ vui thích khi được gặp họ. Điều này đồng nghĩa với việc bé đã có thể phân biệt người lạ và phát ra những tín hiệu cảnh giác như khóc hay thét khi gặp người lạ.

Khi mắt của bé sáng hơn thì tay và mắt sẽ có sự phối hợp ăn ý, sẽ có lúc bé ngắm những bức tranh hay ảnh mãi mà không rời đi. Đây là biểu hiện của việc bé khám phá đồ vật một cách chi tiết hơn.

Những tháng trước đó thị lực của bé ở khoảng 20/40 thì ở tháng thứ 8 bé đã phát triển hơn về độ sâu và độ rõ ràng. Bé có thể nhìn tốt nhất ở cự ly gần và ở cự ly xa thì bé đã bắt đầu nhìn nhận ra mọi người và các vật trong phòng.

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Trẻ 8 tháng chưa biết bò, chưa biết trườn có sao không?

Bé 8 tháng chưa biết bò hay bé 8 tháng chưa biết ngồi là cụm từ được các phụ huynh tìm kiếm trên mạng khi thấy con mình chưa có sự phát triển nhiều trong vận động. Tuy nhiên các mẹ đừng lo lắng bởi theo các chuyên gia tùy vào đặc điểm riêng và cân nặng mà trẻ sẽ chọn thời điểm để trườn, bò, ngồi hay thực hiện các hành động phức tạp.

Cân nặng của bé ở giai đoạn này ảnh hưởng trực tiếp đến vận động của trẻ. Cụ thể hơn, những bé có thân hình vừa phải thường có xu hướng biết bò sớm hơn những bé hơi mũm mĩm một chút. Những bé có thân hình tròn sẽ cần có nhiều sức lực hơn để nâng được khối lượng cơ thể của mình lên.

Trẻ 8 tháng biết làm gì là vấn đề các ông bố bà mẹ luôn quan tâm và bài viết trên đây đã giải đáp được. Các bậc phụ huynh hãy luôn bên cạnh và đồng hành cùng bé để không bỏ qua những hành động đầu đời đáng yêu của bé.