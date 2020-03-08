Tổng hợp 8 cách trị nghén cho bà bầu bằng phương pháp dân gian

Ốm nghén khi mang thai là vấn đề khiến nhiều mẹ bầu cảm thấy khó chịu và mệt mỏi. Tình trạng này hầu hết các mẹ đều gặp phải, khó tránh khỏi. Vậy làm thế nào để giảm thiểu tối đa các triệu chứng nghén mà vẫn đảm bảo an toàn cho con yêu? Các mẹ hãy tham khảo ngay 8 cách trị nghén cho bà bầu dưới đây.

Uống nước là điều quan trọng giúp mẹ và bé luôn khỏe mạnh. Nước còn là phương thức đơn giản, an toàn và hiệu quả giúp mẹ giảm cảm giác buồn nôn, giảm nghén hiệu quả. Mẹ chỉ cần uống một cốc nước mỗi giờ là có thể giảm những triệu chứng khó chịu do ốm nghén gây ra.

Mẹo chữa nghén cho bà bầu đơn giản nhất được nhiều mẹ áp dụng là dùng chanh tươi. Chanh tươi có mùi thơm khá dễ chịu, giảm các triệu chứng khó chịu, buồn nôn hiệu quả. Bạn có thể uống một cốc nước chanh tươi hoặc thậm chí, mỗi khi buồn nôn, bạn chỉ cần ngửi một chút vỏ chanh cũng là mẹo giúp bạn dễ chịu hơn.

Dùng gừng trị ốm nghén

Cách trị ốm nghén khi mang thai được nhiều mẹ bầu áp dụng và mang lại hiệu quả tốt nhất là tận dụng những nhánh gừng có ngay trong các căn bếp. Đây cũng là mẹo chữa ốm nghén được các mẹ áp dụng từ thời xưa.

Gừng được sử dụng để chữa ốm nghén phổ biến - Ảnh minh họa: Internet.

Cách trị nghén cho bà bầu từ gừng đơn giản nhất là mẹ pha nước ấm với vài lát gừng mỏng, thêm chút mật ong là có được món trà gừng vừa trị ốm nghén, vừa tốt cho sức khỏe của mẹ bầu. Mùi thơm của gừng sẽ giúp mẹ lưu thông máu, giảm khó chịu, mật ong sẽ giúp mẹ làm ấm cơ thể, mang lại cảm giác dễ chịu trong người.

Hoặc nếu mẹ không có gừng tươi hoặc không thể pha trà gừng thì nên chuẩn bị vài chiếc kẹo gừng để sẵn trong túi. Khi nào mẹ cảm thấy khó chịu hoặc buồn nôn thì có thể nhâm nhi một chút kẹo gừng, cách này cũng mang lại hiệu quả tốt.

Ăn trước khi đi ngủ

Ăn trước khi đi ngủ là mẹo dân gian chữa ốm nghén rất dễ áp dụng. Lý do là vì khi mẹ bầu ăn một bữa nhẹ trước khi ngủ, khi thức dậy, dạ dày sẽ bớt cồn cào và giảm ốm nghén.

Mẹ bầu nên ăn nhẹ trước khi ngủ để giảm cảm giác buồn nôn - Ảnh minh họa Internet.

Cũng theo các chuyên gia, bạn nên ăn nhẹ với các thực phẩm giàu protein sẽ tốt cho cả mẹ và bé. Bữa ăn này đóng vai trò dự trữ lượng đường và protein trong máu để cung cấp cho cơ thể khi ngủ và làm giảm triệu chứng buồn nôn vào sáng hôm sau.

Tăng cường các thực phẩm giàu chất sắt

Nhiều mẹ ngoài cảm giác buồn nôn còn hay bị chóng mặt, đây cũng có thể là dấu hiệu của việc mẹ chưa bổ sung đủ sắt cho cả cơ thể và thai nhi. Khi mang thai, cơ thể mẹ và bé cần một lượng sắt gấp nhiều lần thông thường. Thiếu sắt không những khiến mẹ không được khỏe mà còn khiến thai nhi không phát triển đầy đủ, bình thường.

Mẹ bầu ăn thực phẩm nhiều sắt vừa trị ốm nghén cho bà bầu vừa là cách bổ sung đầy đủ dinh dưỡng - ảnh minh họa: Internet.

Mẹ có thể tăng cường bổ sung các thực phẩm như thịt bò, trứng, cá mòi, rau xanh và các loại trái cây khô,... Đây vừa là cách trị ốm nghén cho bà bầu vừa là cách bổ sung đầy đủ dinh dưỡng.

Trị nghén cho bà bầu bằng trà bạc hà

Cũng tương tự như chanh và gừng, lá bạc hà cũng được coi là “thần dược” giúp mẹ bầu giảm tối đa cảm giác khó chịu, buồn nôn và nôn. Lá bạc hà có mùi hương dễ chịu, mát và sảng khoái. Mẹ bầu có thể sử dụng trà bạc hà hoặc đơn giản nhất là chuẩn bị một chút tinh dầu bạc hà để đốt trong phòng để mang lại không gian dễ chịu.

Một ly trà bạc hà sẽ giúp mẹ bầu thoải mái và dễ chịu hơn trong thời kỳ nghén - Ảnh minh họa: Internet.

Uống nước cam

Hương thơm dễ chịu cùng vị chua ngọt thanh thanh của nước cam sẽ làm tinh thần của mẹ bầu được thoải mái, dễ chịu hơn. Mẹ bầu có thể uống khoảng 1-2 ly nước cam mỗi ngày, vừa là cách trị ốm nghén cho bà bầu, vừa cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất, giúp mẹ và bé tăng sức đề kháng. Tuy nhiên, mẹ nên uống nước cam khi đã ăn no để tránh bị bệnh dạ dày.

Châm cứu

Châm cứu là cách chữa nghén nặng khi mang thai vô cùng hiệu quả mà ít mẹ bầu biết đến. Đây là phương thức được thực hiện bởi các thầy châm cứu có chuyên môn cao nên rất an toàn cho mẹ bầu, bạn hãy tìm đến những nơi uy tín để yên tâm hơn trong việc chữa ốm nghén.

Châm cứu để chữa các triệu chứng nghén nặng - Ảnh minh họa: Internet.

Trên đây là 8 cách trị nghén cho bà bầu bằng các phương thức dân gian đơn giản và hiệu quả. Bạn có thể tận dụng nhiều thực phẩm đơn giản nhưng rất tốt cho sức khỏe của mẹ bầu để vừa cảm thấy dễ chịu, vừa an toàn cho thai nhi.