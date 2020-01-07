Tâm lý trẻ 2 tuổi và khủng hoảng giai đoạn này

Khi bé lên 2 tuổi cũng là lúc các bậc phụ huynh cho bé đi học sớm, chính vì như vậy mà những dấu hiệu khủng hoảng tâm lý giai đoạn này càng rõ rệt hơn khi bé phải thích nghi với quá nhiều thứ một lúc. Trong bài viết dưới đây hãy cùng tìm hiểu tâm lý trẻ 2 tuổi và những biểu hiện của bé khi bị khủng hoảng.

Tâm lý trẻ 2 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Tâm lý trẻ 2 tuổi bắt đầu đi học

Khủng hoảng tuổi lên 2 khi đi học

Những nhân tố làm thay đổi tâm lý trẻ 2 tuổi khi đi học có thể kể đến: