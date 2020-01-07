Tâm lý trẻ 2 tuổi và khủng hoảng giai đoạn này

Giai đoạn trẻ 2 tuổi là lúc tâm lý trẻ có những chuyển biến rõ ràng và xuất hiện khủng hoảng mà ngay cả phụ huynh cũng bị sốc theo. Vậy tâm lý trẻ 2 tuổi là như thế nào?
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Khi bé lên 2 tuổi cũng là lúc các bậc phụ huynh cho bé đi học sớm, chính vì như vậy mà những dấu hiệu khủng hoảng tâm lý giai đoạn này càng rõ rệt hơn khi bé phải thích nghi với quá nhiều thứ một lúc. Trong bài viết dưới đây hãy cùng tìm hiểu tâm lý trẻ 2 tuổi và những biểu hiện của bé khi bị khủng hoảng.
Tâm lý trẻ 2 tuổi bắt đầu đi học
Khủng hoảng tuổi lên 2 khi đi học
Những nhân tố làm thay đổi tâm lý trẻ 2 tuổi khi đi học có thể kể đến:
- Không gian, môi trường tại lớp học, trường học lạ lẫm với bé
- Giờ giấc và thói quen sinh hoạt ở lớp khác với ở nhà
- Cô giáo chưa thể làm quen với bé và bé cũng chưa thể thân ngay với cô
- Bé bắt đầu có những mối quan hệ mới với thầy cô và bạn bè
Những thay đổi đó sẽ làm tâm lý của bé trở nên bất an, bé cảm thấy lo lắng vì không có ba mẹ, người thân cùng đồng hành, bé sợ phải tiếp xúc với người lạ, phải chia sẻ tình yêu thương khi trong lớp có rất nhiều bạn mà chỉ có từ 1 đến 2 cô giáo.
Những vấn đề làm cho bé lo sợ chủ yếu
- Sợ bị bỏ đói: đây là vấn đề do giờ ăn trên lớp và ở nhà khác nhau nên bé sẽ có khi bị đói và cô giáo không kịp để ý đến bé.
- Sợ phải ở một mình: Cô giáo không thể chỉ chăm 1 mình bé mà còn rất nhiều bé khác, không giống như ở nhà bé là trung tâm và mọi người xoay quanh bé.
- Sợ bị cô phạt: Khi ở nhà mẹ thường không nghiêm khắc với bé nên khi chịu hình phạt ở lớp nặng hơn bé sẽ có tâm lý sợ hãi
- Sợ bác sĩ tới khám ở lớp học: việc tự mình đối mặt với bác sĩ mà không có người thân dỗ dành cũng khiến bé sợ bác sĩ.
- Sợ những người hay dọa bé hay mọi người lôi ra để dọa bé: Đây là việc người lớn sai khi làm bởi khi mang ai đó ra dọa bé thì bé sẽ hình thành tâm lý sợ hãi, vì sợ mới nghe lời chứ không phải tự giác.
Những biểu hiện sau khi bé hình thành tâm lý sợ hãi
- Bé sẽ có tâm lý phản kháng đối nghịch với người thân nhiều hơn khi về nhà: Những biểu hiện như đánh bạo lực với người thân, khóc ăn vạ của bé chỉ nhằm mục đích thu hút sự chú ý của người thân. Lý do của việc này là bé cảm thấy thiếu sự quan tâm khi ở lớp hoặc ở lớp bé không được đánh bạn nên về nhà cần được giải tỏa. Điều này sẽ mất dần khi bé đã quen với môi trường mới.
- Bé trở nên biếng ăn và hay nôn: Đây không phải là bệnh lý mà là do tâm lý quá sợ hãi nên bé mới phản ứng lại như vậy.
- Bé hay đái dầm: Do ở trường bé phải độc lập về mọi chuyện nên khi về nhà bé sẽ có tâm lý tái hiện lại nỗi sợ và đái dầm chỉ là cách cơ thể bé thể hiện nỗi sợ ra bên ngoài.
- Bé trở nên mệt mỏi sau khi đi học về: Gắt gỏng hay dỗi với bố mẹ, không muốn hoạt động hay không muốn chơi là những biểu hiện bé tỏ ra để bày tỏ ý ghét bố mẹ vì đã bắt bé đi học, đây cũng là do tâm lý chán ghét đi học tạo thành.
Khủng hoảng tuổi lên 2 kéo dài bao lâu
Theo các chuyên gia, khủng hoảng mà bé 2 tuổi gặp phải sẽ giảm dần khi bé hiểu rõ hơn về các quy tắc ở trường cũng như ở nhà, trong đời sống. Khi bé biết cách truyền đạt thông điệp mình muốn mà không phải dùng cách như ăn vạ, làm nũng hay gào thét thậm chí bạo lực nữa thì mọi chuyện sẽ ổn.
Các phụ huynh nên:
- Không nên tham gia vào thời điểm bé có khả năng tức giận như gần giờ ngủ trưa hay gần giờ ăn, những thời điểm này bé thường dễ nổi cáu.
- Hãy chuyển sự chú ý của bé sang chỗ khác khi bé khóc thay vì thuyết phục bé ngừng khóc. Bé sẽ không nghe thấy bạn nói gì đâu vì bé mải khóc rồi.
- Hạn chế nói không được với con, nó hình thành cho trẻ tâm lý cưỡng chế, bị ép buộc. Thay vào đó hãy gợi ý cho trẻ sang vấn đề khác bé có thể làm.
- Hình phạt là điều cần thiết để con không hình thành thói quen xấu. Nhưng mẹ không nên mắng con trước mặt nhiều người, bé sẽ xấu hổ và cảm thấy ghét mẹ hơn và thậm chí trở nên bướng hơn. Khi bé có hành động không đúng, mẹ hãy cùng bé đến 1 góc yên tĩnh để bé có thể tự bình tĩnh lại.
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Sự phát triển của trẻ từ 2 đến 3 tuổi
Tâm lý trẻ 2 đến 3 tuổi
- Trẻ trở nên nhanh nhạy trong việc quan sát và bắt chước lại lời nói, hành vi, thái độ của mọi người
- Trẻ tò mò về mọi thứ xung quanh
- Ba mẹ và những người xung quanh nên cân nhắc hành động cũng như lời nói để làm gương cho trẻ
- Đây cũng là thời gian vàng để rèn luyện tính cách thói quen cho trẻ
- Hãy để trẻ khám phá thế giới thông qua hoạt động ngoài trời, qua những trò chơi dù nó có hơi phá hay nghịch ngợm trong mắt bạn. Chỉ có tự mình học hỏi và khám phá bé mới ghi nhớ và tìm tòi được nhiều hơn.
Trên đây là bài viết tổng hợp về tâm lý trẻ 2 tuổi, mong rằng các bậc phụ huynh cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt để cùng con vượt qua thời gian khủng hoảng một cách nhẹ nhàng.