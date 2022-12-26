Sinh mổ hay sinh thường, đâu là lựa chọn lâm bồn an toàn cho mẹ bầu?

Khi nói đến sinh mổ, điều cần thiết là phải hiểu rằng một người phụ nữ chọn sinh thường là người khỏe mạnh về thể chất và tinh thần. Tuy nhiên, do những tình huống không lường trước được, sinh mổ được coi là khả thi hơn vì nó có thể giúp đảm bảo rằng không có tình huống không mong muốn nào xảy ra cho mẹ hoặc con. Cuối cùng, phương thức sinh nở thường do bác sĩ quyết định tùy theo tình trạng của em bé và người mẹ.

Nguyên nhân của điều cấm kỵ này là gì?

Một yếu tố quan trọng khác khiến nhiều phụ nữ chọn sinh mổ là họ không muốn trải qua quá trình chuyển dạ bình thường. Trong khi đưa ra quyết định như vậy, người mẹ cần hiểu quy trình cùng với những lợi ích và bất lợi của nó.

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Mặc dù sinh mổ là một loại phẫu thuật phổ biến, nhưng nó vẫn là một cuộc phẫu thuật lớn và không nên xem nhẹ, Tiến sĩ Manjiri Mehta, Bác sĩ tư vấn Sản phụ khoa, Bệnh viện Hiranandani, Bệnh viện Mạng lưới Vashi-A Fortis, cho biết.

​Ưu điểm của sinh mổ theo kế hoạch

• Vì sinh mổ là một ca phẫu thuật có kế hoạch nên người mẹ biết chính xác khi nào mình sẽ sinh con.

• Hậu cần của quy trình nhập viện, di chuyển từ nhà đến bệnh viện và các sắp xếp khác có thể được thực hiện liền mạch.

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• Có một lợi thế khác biệt trong LSCS được lên kế hoạch vì tất cả các nhân viên hỗ trợ đều có mặt tại thời điểm bạn sinh con. Ví dụ, một em bé cần bác sĩ sơ sinh hoặc một bà mẹ cần truyền máu là những tình huống mà nhân viên bệnh viện có thể chuẩn bị trước thời gian.

• Đối với những phụ nữ không muốn trải qua cơn đau và sự bấp bênh của quá trình chuyển dạ, sinh mổ là một lựa chọn tuyệt vời.

​Khi chọn sinh mổ, hãy hiểu điều này

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Sinh mổ cũng có những nhược điểm riêng nên mỗi thai phụ có thể đưa ra lựa chọn phù hợp nhất với mình. Một số vấn đề phổ biến liên quan đến phần C bao gồm:

• Các vấn đề liên quan đến gây mê

• Cần dùng nhiều thuốc giảm đau ít nhất trong 48 giờ đầu

• Lượng máu mất trong mổ có thể nhiều hơn so với đẻ thường

• Có nguy cơ nhiễm trùng, kể cả bệnh tiết niệu, do đặt ống thông tiểu

• Thời gian phục hồi lâu hơn so với sinh thường. Mặc dù bạn không cần phải nằm liệt giường, nhưng bạn không thể tiếp tục thói quen của mình trong tối đa 2 tuần.

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Mỗi hình thức sinh con đều có những lợi ích và hạn chế của nó. Vì hành trình mang thai của mỗi người phụ nữ là khác nhau nên hình thức sinh nở mà họ chọn nên được thực hiện sau khi thảo luận chi tiết với Bác sĩ Phụ khoa và Sản khoa. Rốt cuộc, một quyết định có học thức là cách tốt nhất để tiến tới trong kịch bản này.

Theo Times of India