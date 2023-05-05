Nữ sinh trúng học bổng Mỹ hơn 8,5 tỷ đồng: Thường xuyên tham gia hoạt động ngoại khóa, tiết lộ một ưu điểm rất mạnh

Theo tiết lộ, từ năm lớp 2, Vân đã được làm quen với tiếng Anh và tham gia nhiều cuộc thi môn này và được truyền động lực khi các anh, chị xung quanh đều dự định du học. "Em cũng muốn thử thách mình, ép bản thân tự lớn, thay vì sống dựa vào bố mẹ", Vân nói.

Kết quả này khiến nữ sinh vô cùng hạnh phúc và tự hào sau bao nhiêu ngày tháng nỗ lực. Chia sẻ thông tin trên VnExpress, nữ sinh cho hay: "Kết quả này như gỡ bỏ áp lực đồng trang lứa và nỗi căng thẳng dồn nén suốt thời gian làm hồ sơ du học". Tháng 8 tới, Vân chính thức trở thành sinh viên đại học khai phóng xếp hạng 11 toàn nước Mỹ.

Hè lớp 10, Vân cùng 7 người bạn bắt tay vào dự án đầu tiên có tên The Incredibles Project, dạy tiếng Anh cho học sinh từ tiểu học đến lớp 7, với mục đích cải thiện tiếng Anh cho các em, đồng thời có tiền ủng hộ quỹ vaccine Covid. Sau ba tháng hè, nhóm của Vân đã thu hút khoảng 200 học sinh theo học và nhận được 40 triệu đồng.

"Vân có điểm số gần như hoàn hảo và hồ sơ ngoại khóa rất mạnh. Bạn cũng chủ động, chịu khó tìm tòi thông tin trong quá trình làm hồ sơ đại học Mỹ. Vân hoàn toàn xứng đáng", một cán bộ chia sẻ.

Ngoài ra, nữ sinh tận dụng kỳ nghỉ hè năm lớp 11 để dạy học cho các em nhỏ ở điểm trường Co Sung, Sơn La. Em và bạn bè còn đi bán bánh ngọt ở bờ Hồ mỗi tối, thu về 20 triệu đồng đóng góp xây thư viện cho điểm trường này.

Nữ sinh có nhiều hoạt động ngoại khóa, gây quỹ đáng ngưỡng mộ. Ảnh: VnExpress

Tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa nhưng Vân không lờ là việc học. Điểm GPA của em luôn đạt từ 9,6 đến 9,9, có chứng chỉ 8.5 IELTS và 1550/1600 SAT từ năm lớp 11.

Cô Bùi Ánh Dương, chủ nhiệm lớp 12A1, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, cho hay Vân là một trong số ít học sinh xuất sắc ở tất cả môn học. Vân hiện học thêm tiếng Trung và một số kỹ năng máy tính. Em dự định tham gia chương trình trao đổi sinh viên ở nước ngoài và nghiên cứu khoa học vào mùa hè này trước khi bay đến Mỹ.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, trước đó, nữ sinh Lê Diệu Linh (Hà Nội) cũng đã trúng tuyển Đại học Richmond (xếp hạng 18 đại học khai phóng Mỹ, theo U.S. News) với học bổng trị giá 5,3 tỷ đồng. Hai tháng sau, Linh lại tiếp tục nhận được tin vui khi em lần lượt đỗ các trường: Đại học Georgia, Đại học Tulane với học bổng toàn phần trị giá 6,1 tỷ đồng, Đại học Brown (thuộc khối Ivy League) với học bổng toàn phần trị giá 8,7 tỷ đồng.

Nữ sinh có niềm đam mê với đàn trúng tuyển học bổng. Ảnh: Dân Trí

Điều đặc biệt để Diệu Linh lọt vào "mắt xanh" của hội đồng tuyển sinh chính là nhờ các chi tiết mang giá trị văn hóa, truyền thống về đàn tỳ bà; như một cách quảng bá Việt Nam đến với thế giới. Ngoài các con số ấn tượng như điểm trung bình 9.7, SAT 1560, IELTS 8.0; bài luận nói về các giá trị văn hóa cổ truyền của Việt Nam chính là yếu tố quyết định giúp Linh đạt được học bổng hàng tỷ đồng.

Được tiếp xúc với môi trường học tập năng động từ năm cấp 3, Diệu Linh đã từng bị áp lực bởi các bạn đồng trang lứa khá nhiều.

"Mỗi khi em đạt được một thành tích, ngày hôm sau em sẽ nghe được có bạn khác cũng đạt được thành tích giống em. Hoặc có khi thậm chí là giỏi hơn em.

Nữ sinh có ước mơ và dự định sau khi trúng học bổng. Ảnh: Dân Trí

Những lúc như thế em sẽ cảm thấy không tự hào về những gì mình đã đạt được. Hay thậm chí em còn nghĩ những điều mình làm được còn thua kém hơn so với các bạn khác. Khi những áp lực ấy trở nên lớn hơn, em thường nghỉ ngơi để sắp xếp, cân bằng lại mọi thứ", Linh bày tỏ trên Dân Trí.

Khoảng thời gian chuẩn bị hồ sơ đi du học, Diệu Linh kể rằng không ít lần em muốn từ bỏ.

Có những hôm Linh thức đến 3-4 giờ sáng để kịp viết bài luận nhưng em hoàn toàn không thể nghĩ ra được ý tưởng nào: "Những lúc như thế em thường dành cho mình 1-2 tiếng đi làm những điều mình thích.

Vừa làm vừa tìm giải pháp cho vấn đề mà em đang gặp phải. Khi quay trở lại làm việc, em sẽ cảm thấy có động lực và ý tưởng hơn".

Nữ sinh xem khoảng thời gian chơi đàn tỳ bà là lúc em được thư giãn và lấy lại tinh thần nhanh chóng.

"Nhờ đàn tỳ bà em đã có cơ hội được tiếp xúc với những điều trước đây em chưa từng nghĩ mình sẽ học hỏi như nhạc cụ dân tộc. Từ đó, em có thể trải nghiệm và kết nối màu sắc văn hóa lại với nhau", Linh chia sẻ.