Theo ghi nhận từ gia đình, sau khi nuốt nhầm viên mứt khô nhỏ, bé đã nôn ói và bỏ bú gần 2 ngày qua.

Theo thông tin từ Zingnews đêm 21/1 (tức 30 tháng Chạp, năm Nhâm Dần), Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) bất ngờ tiếp nhận một bệnh nhi 13 tháng tuổi trong tình trạng nguy kịch, nôn ói liên tục.

Nếu để lâu và xử trí không khéo dễ hoại tử, thủng ruột, ngay lập tức, ê-kíp trực ngoại khoa đã phẫu thuật, xử trí khéo léo phần ruột cho bé và lấy dị vật ra ngoài.

Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, các bác sĩ ghi nhận bụng bé đã chướng căng, có dấu hiệu tắc ruột rõ ràng. Thay vì mổ nội soi, bệnh nhân buộc chịu mổ hở vì dị vật cứng choán toàn bộ không gian ruột, các đoạn ruột trước sau hẹp và phình giãn to khó lường.

Mới đây, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cũng cho biết đơn vị này đang điều trị cho trẻ 4 tuổi gặp tai nạn rất nặng do bất cẩn ngã khi cùng mẹ dọn nhà đón Tết.

Bé P.N.P.Tr. ngã từ gác lửng cao 3 m xuống tầng trệt. Ảnh: Zing

Theo lời kể của gia đình, bé P.N.P.Tr. ngã từ gác lửng cao 3 m xuống tầng trệt. Sau khi ngã, trẻ bất tỉnh 5 phút rồi quấy khóc, chảy máu mũi, sưng bầm 2 mắt và trán.

Khi nhập viện, trẻ lơ mơ, phổi thô, bụng mềm, bầm da máu tụ vùng trán, sưng bầm mắt 2 bên, đọng máu mũi và được hỗ trợ hô hấp, truyền dịch.

Sau hội chẩn, bệnh nhân được chẩn đoán xuất huyết ngoài màng cứng vùng trán và hố thái dương hai bên, xuất huyết dưới nhện vùng đỉnh trái, gãy phức tạp xương sọ mặt, gãy xương trần ổ mắt, theo dõi kẹt cơ trực trên - dập phổi 2 bên và chuyển sang khoa Hồi sức ngoại.

Chia sẻ với Zingnews, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến lưu ý trẻ nhỏ có thể gặp các tai nạn ở nhà như ngã vào xô nước, hồ non bộ, phỏng, điện giật, uống nhầm hóa chất, dị vật đường thở, đường tiêu hóa, ngộ độc... Vì vậy, luôn cần có người trông nom trẻ nhỏ.