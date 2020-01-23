Nấu cháo trứng gà cho bé ăn dặm ngon miệng

Cách nấu cháo trứng gà cho bé ăn dặm như thế nào? Các mẹ nên kết hợp cùng rau gì để kích thích vị giác của bé?

Nấu cháo trứng gà cho bé ăn dặm luôn được các mẹ lựa chọn cho bé nhà mình. Trong bài viết hôm nay hãy cùng tổng hợp những công thức nấu cháo từ trứng gà để có thể tăng khẩu vị cho bé. Nấu cháo trứng gà cho bé với rau gì Trứng gà là thực phẩm chứa nhiều chất đạm và dễ hấp thu với cơ thể của bé. Trong trứng gà có chứa nhiều canxi, magie, sắt và kẽm đồng thời cũng chứa một lượng lớn vitamin A, D, E, B1, B6, B12… tốt cho sức khỏe. Tuy trứng gà tốt nhưng các mẹ cũng không nên cho bé ăn quá nhiều vì hàm lượng chất béo trong trứng quá cao khiến bé bị đầy bụng khó tiêu.

Nấu cháo trứng gà kết hợp với cà chua Dùng cà chua nấu cháo cho bé - Ảnh minh họa: Internet Trong cà chua có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như: Nước

Protein

Carbohydrate

Canxi

Chất xơ

Alpha - carotene

Beta - carotene

Vitamin K và vitamin C Những dưỡng chất trong cà chua giúp trẻ phát triển thị lực, thể lực cũng như giúp xương bé chắc khỏe và tạo nên hệ miễn dịch tốt chống lại bệnh tật.

Cháo trứng gà thịt bò nấm hương Cháo trứng gà thịt bò nấm hương - Ảnh minh họa: Internet Thịt bò và nấm là hai loại thực phẩm chứa nhiều chất đạm và nhiều axit amin thiết yếu cho cơ thể. Dù vậy bạn cũng không nên thay thế các thực phẩm khác bằng nấm. Bé yêu cần bổ sung cả chất đạm từ thực vật và động vật để đảm bảo sự phong phú nguồn dinh dưỡng. Cháo trứng gà khoai lang cho bé Cháo trứng gà khoai lang - Ảnh minh họa: Internet Nguyên liệu: 1 quả trứng gà: nên dùng trứng gà ta để ngon hơn và thơm hơn

2 củ khoai lang

1 phần cháo trắng

1 ly nhỏ sữa tươi

Gia vị Cách thực hiện: Khoai lang sau khi qua sơ chế rửa sạch gọt bỏ vỏ thì thái lát sau đó đem hấp chín để nghiền nhuyễn. Nghiền nhỏ khoai lang - Ảnh minh họa: Internet Sau khi bạn nghiền nhuyễn khoai lang thì đổ thêm 1 ly sữa tươi nhỏ vào

Cho phần cháo trắng đã có trước đó vào nồi để hâm nóng sau đó thêm gia vị rồi cho khoai lang vào khuấy đều.

Tiếp theo khi thấy cháo và khoai lang đã hòa quyện với nhau thì bạn cho lòng đỏ trứng gà vào và đun trên bếp, lưu ý vặn nhỏ lửa để cháo không bị khê. Để trong thời gian từ 1 đến 2 phút là đã hoàn thành món cháo

Bạn múc cháo ra bát, để nguội bớt và cho bé ăn. Cháo trứng gà phô mai cho bé Cháo trứng gà phô mai - Ảnh minh họa: Internet Phô mai tươi là sản phẩm từ sữa có tác dụng giúp cơ thể bé nhanh chóng hấp thụ canxi và các chất dinh dưỡng khác. Theo nghiên cứu của các chuyên gia dinh dưỡng, bé từ 8 tháng tuổi có thể sử dụng thêm phô mai để bổ sung chất canxi. Bằng cách nấu cháo với phô mai, các mẹ có thể dễ dàng đưa chất dinh dưỡng thiết yếu này vào cơ thể bé một cách tự nhiên và đơn giản nhất. Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 miếng phô mai khoảng 15g

1 quả trứng gà ta

1 chén nhỏ cháo trắng

Dầu ăn cho trẻ em hoặc dầu oliu Cách thực hiện: Đầu tiên mẹ bắc cháo trắng lên bếp và đun sôi

Sau đó tách lấy lòng đỏ trứng gà và đánh đều rồi cho vào nồi cháo

Sau khi cháo sôi thêm một lần nữa các mẹ tắt bếp để cháo nguội khoảng từ 70 đến 80 độ C thì cho phô mai đã chuẩn bị trước đó rồi. Dùng dầu ăn cho bé - Ảnh minh họa: Internet Bước cuối cùng các mẹ cho thêm dầu ăn cho trẻ hay dầu oliu vào để tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của bé. Lưu ý không nên dùng dầu ăn cho người lớn vì hệ tiêu hóa của bé còn yếu nên sẽ gây khó tiêu. Cách nấu cháo trứng gà non cho bé ăn dặm Nguyên liệu cần chuẩn bị: 2 quả trứng gà ta

1 phần cháo trắng

Hành lá, tía tô

Dầu oliu hay dầu ăn của trẻ em và gia vị cần thiết Cách thực hiện món cháo trứng gà non cho bé ăn dặm: Bước đầu tiên các mẹ lấy một phần gạo vừa đủ, sau đó đổ nước vừa phải rồi đổ vào nồi áp suất đun tới khi gạo nở bung ra như hoa. Nếu mẹ không có nồi áp suất thì có thể thay thế bằng nồi cơm điện để nấu cháo nhanh hơn.

Trong khi chờ cháo chín mẹ tiến hành sơ chế phần rau bao gồm tía tô và hành lá, rửa sạch rồi thái nhỏ. Nếu bé nhà mình không thích mùi của các loại rau này thì các mẹ nên cho một ít thôi.

Sau khi cháo đã nở bung thì nêm gia vị khuấy đều rồi đập trứng gà vào, sau khi trứng gà chín thì các mẹ cho thêm dầu ăn vào và tắt bếp

Sau đó múc cháo ra bát mẹ và cho thêm hành lá và tía tô vào. Nấu cháo trứng gà cho bé ăn dặm là một món ăn đơn giản nhưng lại đầy đủ chất dinh dưỡng mẹ có thể thực hiện ngay tại nhà. Bên cạnh đó mẹ cũng có thể kết hợp cùng một số loại rau bài viết đã gợi ý để đa dạng thêm khẩu phần và kích thích khẩu vị của bé nhà mình.

5 cách nấu cháo tim heo cho bé thơm ngon, bổ dưỡng Đối với trẻ nhỏ, ngoài sữa thì cháo còn là món ăn không thể thiếu trong thực đơn. Với mỗi loại thực phẩm các mẹ đều có thể chế biến rất nhiều các món cháo khác nhau.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nau-chao-trung-ga-cho-be-an-dam-ngon-mieng-348801.html