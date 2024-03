Helen Russell, 43 tuổi, tác giả cuốn sách bán chạy nhất thế giới "The Year of Living Danishly" (tạm dịch: Một năm sống theo kiểu Đan Mạch), lần đầu tiên chuyển đến Đan Mạch, cô đã rất ngạc nhiên khi thấy người Đan Mạch dường như hạnh phúc và khỏe mạnh hơn rất nhiều.

Helen đã viết về những khác biệt văn hóa thú vị giữa Anh và quốc gia Bắc Âu trong cuốn sách "The Year Of Living Danishly" của mình. Trong cuốn sách mới "How To Raise A Viking" (tạm dịch: Cách nuôi dạy con cái của người Viking), Helen tập trung cụ thể hơn vào việc người Viking nuôi dạy con cái như thế nào khi cô cố gắng khám phá lý do tại sao Đan Mạch thường xuyên đứng đầu trong các cuộc khảo sát về các quốc gia hạnh phúc nhất trên trái đất kể từ những năm 70.

Ảnh minh họa: Internet

Theo UNICEF, trẻ em ở các quốc gia Bắc Âu – Iceland, Phần Lan, Na Uy, Thụy Điển và Đan Mạch – có tỷ lệ hạnh phúc cao nhất trên toàn cầu, trong khi trẻ em ở Anh và Mỹ mắc nhiều bệnh tâm thần hơn bất kỳ quốc gia giàu có nào khác.