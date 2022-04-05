Dạy con sẽ là hành trình dài mà mỗi ba mẹ đều gặp phải những rắc rối nhất định, với 5 ý tưởng này bạn sẽ giúp con trở thành đứa bé ngoan ngoãn thật dễ dàng

Trên thực tế, điều chúng ta không nhận ra là có một số cách mà chúng ta cho phép con cái thử thách những kỳ vọng và quy tắc của chúng ta. Việc đào tạo sự vâng lời của trẻ chắc chắn đôi khi có thể khiến trẻ mệt mỏi và bực bội, và điều quan trọng là con cái của chúng ta không tuân theo các quy tắc của chúng ta chỉ vì chúng sợ bị trừng phạt hoặc chúng đang cố gắng gây ấn tượng với ai đó đang theo dõi. Vậy, những cách hiệu quả để nuôi dạy một đứa trẻ ngoan ngoãn là gì?

Khi con cái tôn trọng, điều đó sẽ giúp chúng hiểu rằng cha mẹ là người lớn, vì nó vạch ra ranh giới lành mạnh và nó thúc đẩy lợi ích và phúc lợi của mọi người. Vấn đề là việc nuôi dạy một đứa trẻ ngoan ngoãn không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Là cha mẹ, chúng ta thường thấy mình la mắng hoặc cằn nhằn con cái khi chúng cư xử sai hoặc không tuân theo mong đợi của chúng ta. Tuy nhiên, đây không phải là cách tiếp cận hiệu quả nhất để nuôi dạy một đứa trẻ biết tôn trọng. Không có gì tích cực sẽ đến nếu bạn la hét hoặc quát mắng con cả. Điều bạn có thể làm để con mình tôn trọng là sử dụng giọng nói nhẹ nhàng. Hãy bình tĩnh và đưa ra những hướng dẫn rõ ràng về cách bạn mong đợi con mình vâng lời.

Ví dụ, nếu bạn muốn trẻ lắng nghe khi bạn yêu cầu chúng cất đồ chơi đi, thì sẽ rất hữu ích nếu chúng được chỉ ra cách thực hiện. Hãy nắm tay con bạn và dắt con bạn đi khi bạn đặt từng món đồ chơi vào trong hộp của chúng. Ngoài ra, đừng mong đợi con bạn làm đúng ngay lần đầu tiên. Tuân theo các quy tắc và kỳ vọng không phải là điều có thể đạt được trong một sớm một chiều. Nó có thể yêu cầu một loạt các bước tiếp theo, và điều đó không sao cả.

Tránh lặp lại hướng dẫn của chính mình

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Theo dõi và lặp lại các hướng dẫn của bạn cho con bạn là hai việc khác nhau. Bạn có thể theo dõi để đảm bảo rằng con bạn sẽ làm theo chỉ dẫn của bạn vào lúc khác. Nhưng một khi bạn hướng dẫn trẻ cất đồ chơi lần đầu tiên, điều quan trọng là bạn phải rõ ràng và hiểu rõ hướng dẫn của mình. Tránh lặp lại hướng dẫn của bạn lần thứ hai hoặc thứ ba. Nếu không, điều này có thể tạo cho con bạn ấn tượng rằng chúng có thể bỏ qua những hướng dẫn ban đầu của bạn và đợi cho đến khi bạn lặp lại yêu cầu của bạn trước khi thực hiện những gì bạn đã yêu cầu.

Nói với con những gì bạn muốn con làm thay vì những gì không nên làm

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Chúng ta có xu hướng sử dụng các từ "không" hoặc "không nên" để giúp con mình tránh khỏi rắc rối hoặc nguy hiểm. Chẳng hạn, ba mẹ hay nói "Không, đừng chạm vào nó", hoặc, "Không, con không thể thức quá khuya." Mặc dù trẻ em có thể hiểu rằng có những điều chúng không được phép làm, nhưng đôi khi từ "không" là chưa đủ.

Thay vào đó, hãy thử nói với trẻ những gì trẻ có thể làm. Đề xuất các hoạt động hoặc hành vi thay thế thay vì những điều con bạn không được phép làm. Nếu bạn không muốn con mình thức khuya để xem những bộ phim hoạt hình yêu thích, bạn có thể đề xuất các hoạt động được phép khác trước khi đi ngủ. Ví dụ, bạn có thể mời con mình đọc một câu chuyện trước khi đi ngủ hoặc chơi với các câu đố. Bằng cách này, bạn có thể đảm bảo rằng con bạn đi ngủ đúng giờ, đồng thời tuân thủ các quy tắc của bạn về thời gian sử dụng thiết bị hạn chế.

Hãy nhất quán với các quy tắc của bạn

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Việc huấn luyện sự vâng lời của trẻ sẽ không hiệu quả nếu bạn không nhất quán với các quy tắc và mong đợi của mình. Nếu bạn nói "không" với điều gì đó, hãy đảm bảo kiên định với điều đó. Điều này sẽ giúp đảm bảo con làm theo hướng dẫn của bạn khi được yêu cầu.

Khuyến khích con bạn thừa nhận hướng dẫn của bạn

Bạn có biết rằng con bạn vẫn không nghe lời khi con bạn chậm trễ làm theo hướng dẫn của bạn không?

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Ngay cả khi con bạn làm những gì bạn yêu cầu, nhưng lại làm sau 10 phút sau khi bạn yêu cầu, điều này là thiếu tôn trọng. Con bạn cuối cùng đã làm theo yêu cầu của bạn, đó là sự thật. Nhưng trong trường hợp này, con bạn đã làm như vậy theo điều kiện của riêng mình. Giải pháp cho tình huống này là gì? Bạn nên yêu cầu con mình ghi nhận hướng dẫn của bạn bằng cách sử dụng những câu như: "Vâng, thưa mẹ" hoặc "Được rồi mẹ, con sẽ làm".

Tuân theo hướng dẫn và mong đợi của bạn không có gì khó khăn cả. Khía cạnh thách thức nhất là giúp trẻ chống lại những cám dỗ khiến chúng không tuân theo mong muốn của bạn. Nuôi dạy một đứa trẻ ngoan ngoãn có thể khó khăn nhưng bằng cách huấn luyện nhất quán, bạn có thể giúp con mình xây dựng thói quen vâng lời.

Theo Children Central