Dạy con sẽ là hành trình dài mà mỗi ba mẹ đều gặp phải những rắc rối nhất định, với 5 ý tưởng này bạn sẽ giúp con trở thành đứa bé ngoan ngoãn thật dễ dàng

Nuôi dạy con 05/04/2022 19:55

Dạy trẻ vâng lời sớm và thiết lập ranh giới là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của việc nuôi dạy con cái. Là cha mẹ, chúng ta mong muốn con mình tuân theo các quy tắc và tôn trọng quyền hạn của chúng ta. Khơi dậy sự vâng lời ở trẻ nhỏ có nghĩa là dạy chúng về sự tôn trọng và những đặc điểm tính cách quan trọng khác. 

Dạy con sẽ là hành trình dài mà mỗi ba mẹ đều gặp phải những rắc rối nhất định, với 5 ý tưởng này bạn sẽ giúp con trở thành đứa bé ngoan ngoãn thật dễ dàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi con cái tôn trọng, điều đó sẽ giúp chúng hiểu rằng cha mẹ là người lớn, vì nó vạch ra ranh giới lành mạnh và nó thúc đẩy lợi ích và phúc lợi của mọi người. Vấn đề là việc nuôi dạy một đứa trẻ ngoan ngoãn không phải lúc nào cũng dễ dàng. 

Trên thực tế, điều chúng ta không nhận ra là có một số cách mà chúng ta cho phép con cái thử thách những kỳ vọng và quy tắc của chúng ta. Việc đào tạo sự vâng lời của trẻ chắc chắn đôi khi có thể khiến trẻ mệt mỏi và bực bội, và điều quan trọng là con cái của chúng ta không tuân theo các quy tắc của chúng ta chỉ vì chúng sợ bị trừng phạt hoặc chúng đang cố gắng gây ấn tượng với ai đó đang theo dõi. Vậy, những cách hiệu quả để nuôi dạy một đứa trẻ ngoan ngoãn là gì?

Sử dụng giọng nói nhẹ nhàng

Dạy con sẽ là hành trình dài mà mỗi ba mẹ đều gặp phải những rắc rối nhất định, với 5 ý tưởng này bạn sẽ giúp con trở thành đứa bé ngoan ngoãn thật dễ dàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Là cha mẹ, chúng ta thường thấy mình la mắng hoặc cằn nhằn con cái khi chúng cư xử sai hoặc không tuân theo mong đợi của chúng ta. Tuy nhiên, đây không phải là cách tiếp cận hiệu quả nhất để nuôi dạy một đứa trẻ biết tôn trọng. Không có gì tích cực sẽ đến nếu bạn la hét hoặc quát mắng con cả. Điều bạn có thể làm để con mình tôn trọng là sử dụng giọng nói nhẹ nhàng. Hãy bình tĩnh và đưa ra những hướng dẫn rõ ràng về cách bạn mong đợi con mình vâng lời.

Ví dụ, nếu bạn muốn trẻ lắng nghe khi bạn yêu cầu chúng cất đồ chơi đi, thì sẽ rất hữu ích nếu chúng được chỉ ra cách thực hiện. Hãy nắm tay con bạn và dắt con bạn đi khi bạn đặt từng món đồ chơi vào trong hộp của chúng. Ngoài ra, đừng mong đợi con bạn làm đúng ngay lần đầu tiên. Tuân theo các quy tắc và kỳ vọng không phải là điều có thể đạt được trong một sớm một chiều. Nó có thể yêu cầu một loạt các bước tiếp theo, và điều đó không sao cả. 

Tránh lặp lại hướng dẫn của chính mình

Dạy con sẽ là hành trình dài mà mỗi ba mẹ đều gặp phải những rắc rối nhất định, với 5 ý tưởng này bạn sẽ giúp con trở thành đứa bé ngoan ngoãn thật dễ dàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo dõi và lặp lại các hướng dẫn của bạn cho con bạn là hai việc khác nhau. Bạn có thể theo dõi để đảm bảo rằng con bạn sẽ làm theo chỉ dẫn của bạn vào lúc khác. Nhưng một khi bạn hướng dẫn trẻ cất đồ chơi lần đầu tiên, điều quan trọng là bạn phải rõ ràng và hiểu rõ hướng dẫn của mình. Tránh lặp lại hướng dẫn của bạn lần thứ hai hoặc thứ ba. Nếu không, điều này có thể tạo cho con bạn ấn tượng rằng chúng có thể bỏ qua những hướng dẫn ban đầu của bạn và đợi cho đến khi bạn lặp lại yêu cầu của bạn trước khi thực hiện những gì bạn đã yêu cầu. 

Nói với con những gì bạn muốn con làm thay vì những gì không nên làm

Dạy con sẽ là hành trình dài mà mỗi ba mẹ đều gặp phải những rắc rối nhất định, với 5 ý tưởng này bạn sẽ giúp con trở thành đứa bé ngoan ngoãn thật dễ dàng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta có xu hướng sử dụng các từ "không" hoặc "không nên" để giúp con mình tránh khỏi rắc rối hoặc nguy hiểm. Chẳng hạn, ba mẹ hay nói "Không, đừng chạm vào nó", hoặc, "Không, con không thể thức quá khuya." Mặc dù trẻ em có thể hiểu rằng có những điều chúng không được phép làm, nhưng đôi khi từ "không" là chưa đủ. 

Thay vào đó, hãy thử nói với trẻ những gì trẻ có thể làm. Đề xuất các hoạt động hoặc hành vi thay thế thay vì những điều con bạn không được phép làm. Nếu bạn không muốn con mình thức khuya để xem những bộ phim hoạt hình yêu thích, bạn có thể đề xuất các hoạt động được phép khác trước khi đi ngủ. Ví dụ, bạn có thể mời con mình đọc một câu chuyện trước khi đi ngủ hoặc chơi với các câu đố. Bằng cách này, bạn có thể đảm bảo rằng con bạn đi ngủ đúng giờ, đồng thời tuân thủ các quy tắc của bạn về thời gian sử dụng thiết bị hạn chế.

Hãy nhất quán với các quy tắc của bạn

Dạy con sẽ là hành trình dài mà mỗi ba mẹ đều gặp phải những rắc rối nhất định, với 5 ý tưởng này bạn sẽ giúp con trở thành đứa bé ngoan ngoãn thật dễ dàng - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Việc huấn luyện sự vâng lời của trẻ sẽ không hiệu quả nếu bạn không nhất quán với các quy tắc và mong đợi của mình. Nếu bạn nói "không" với điều gì đó, hãy đảm bảo kiên định với điều đó. Điều này sẽ giúp đảm bảo con làm theo hướng dẫn của bạn khi được yêu cầu. 

Khuyến khích con bạn thừa nhận hướng dẫn của bạn

Bạn có biết rằng con bạn vẫn không nghe lời khi con bạn chậm trễ làm theo hướng dẫn của bạn không? 

Dạy con sẽ là hành trình dài mà mỗi ba mẹ đều gặp phải những rắc rối nhất định, với 5 ý tưởng này bạn sẽ giúp con trở thành đứa bé ngoan ngoãn thật dễ dàng - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Ngay cả khi con bạn làm những gì bạn yêu cầu, nhưng lại làm sau 10 phút sau khi bạn yêu cầu, điều này là thiếu tôn trọng. Con bạn cuối cùng đã làm theo yêu cầu của bạn, đó là sự thật. Nhưng trong trường hợp này, con bạn đã làm như vậy theo điều kiện của riêng mình. Giải pháp cho tình huống này là gì? Bạn nên yêu cầu con mình ghi nhận hướng dẫn của bạn bằng cách sử dụng những câu như: "Vâng, thưa mẹ" hoặc "Được rồi mẹ, con sẽ làm".

Tuân theo hướng dẫn và mong đợi của bạn không có gì khó khăn cả. Khía cạnh thách thức nhất là giúp trẻ chống lại những cám dỗ khiến chúng không tuân theo mong muốn của bạn. Nuôi dạy một đứa trẻ ngoan ngoãn có thể khó khăn nhưng bằng cách huấn luyện nhất quán, bạn có thể giúp con mình xây dựng thói quen vâng lời. 

Theo Children Central

Các mẹ đừng quá "lăn tăn" khi trẻ nghịch bẩn, đây chính là lý do bạn nên để con trẻ dính bẩn trong những ngày cận kề mùa hè

Các mẹ đừng quá "lăn tăn" khi trẻ nghịch bẩn, đây chính là lý do bạn nên để con trẻ dính bẩn trong những ngày cận kề mùa hè

Đùa nghịch với bùn đất có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và cải thiện kỹ năng hoạt động ngoài trời của trẻ. Vậy bạn còn chờ gì nữa mà không cùng con “bừa bộn” trong đất cát?

Xem thêm
Từ khóa:   cách giúp con ngoan ngoãn dạy con nghe lời phương pháp dạy con

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 8 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 2 giờ 7 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 33 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?