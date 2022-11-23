Các phụ huynh cần lưu ý 4 điều này để giúp con bình tĩnh hơn lúc tức giận

Nuôi dạy con 23/11/2022 08:38

Hãy luôn quan tâm và ân cần để hạn chế con có nhiều cảm xúc tiêu cực.

Dạy con nhận biết cảm xúc

Các phụ huynh cần lưu ý 4 điều này để giúp con bình tĩnh hơn lúc tức giận - Ảnh 1

Hãy bắt đầu dạy con những cảm xúc cơ bản như vui buồn giận sợ.

Ảnh minh họa: Internet

Trẻ con thường nổi cáu khi không thể diễn tả cảm xúc của mình. Một đứa trẻ không thể nói mình đang nổi nóng sẽ la hét để bạn thấy nó đang giận. Hay một đứa trẻ không biết mình đang buồn có thể sẽ gây chuyện để cha mẹ chú ý.

Hãy bắt đầu dạy con những cảm xúc cơ bản như vui buồn giận sợ. Hãy nói: “Con đang giận à?” để con bạn biết mình đang cảm thấy thế nào. Dần dần, chúng sẽ học được cách ghi nhận cảm xúc. Khi con bạn hiểu hơn về cảm xúc bản thân và biết cách miêu tả chúng rồi, hãy dạy con những từ phức tạp hơn như bực bội, thất vọng, lo lắng và cô đơn.

Trò chuyện cùng con

Thay vì tỏ ra khó chịu, cha mẹ nên cố gắng tiếp cận cảm xúc của trẻ. Điều này giúp bạn xác định được nguyên nhân nào khiến trẻ trở nên tức giận và mất bình tĩnh. Thay vì bực bội vì trẻ tức giận, hãy cố gắng tìm hiểu xem tại sao trẻ lại hành động như vậy. Hãy kiên nhẫn và theo dõi tình hình như một người ngoài cuộc.

Ngăn cản việc con trở nên hung hăng

Các phụ huynh cần lưu ý 4 điều này để giúp con bình tĩnh hơn lúc tức giận - Ảnh 2

Cha mẹ có thể đến gần con và giải thích với giọng chắc chắn nhưng không tức giận rằng việc trở nên hung hăng như thế này là không ổn, đây là hành động hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Ảnh minh họa: Internet

Khi trẻ trở nên hung hăng, chúng có thể bắt đầu đánh, cắn hoặc ném đồ vật. Với loại hành vi này cha mẹ nên chấm dứt ngay lập tức và đưa chúng đến một nơi yên tĩnh nếu bạn đang ở nơi công cộng.

Nếu đang ở nhà, cha mẹ có thể đến gần con và giải thích với giọng chắc chắn nhưng không tức giận rằng việc trở nên hung hăng như thế này là không ổn, đây là hành động hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Chấp nhận sự tức giận của con

Nếu con bạn đang trong tình trạng vô cùng tức giận, đừng cố gắng dạy dỗ, lý luận hay giải thích. Bởi vì trẻ sẽ không bao giờ lắng nghe ngay bây giờ. Hãy để trẻ thể hiện cảm xúc một cách tự nhiên và chân thực nhất. Sau cơn giận dỗi, trẻ thường cảm thấy bất lực khi mọi thứ không theo ý mình. Họ sẽ bắt đầu khóc. Khóc là một cách tuyệt vời để loại bỏ những cảm xúc dư thừa. Điều này sẽ giúp con bạn bình tĩnh và giảm bớt căng thẳng ngay lập tức.

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Như bất kỳ bộ phận nào khác trên cơ thể, bộ não cũng cần được chăm sóc.

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