33 người nổi tiếng được biết đến làm mẹ sau tuổi 40

Ngôi sao của bộ phim "In Treatment" và "Orange is the New Black" đã thông báo tin tức này trên Instagram vào ngày 11/6 trước khi xuất hiện trên thảm đỏ tại Lễ trao giải Tony 2023.

Diễn viên Uzo Aduba, 42 tuổi, thông báo cô sẽ đón đứa con đầu lòng vào cuối năm nay.

Đây sẽ là con đầu lòng của Aduba với chồng, nhà làm phim Robert Sweeting, theo People.

Swank thông báo mang thai vào tháng 10 năm 2022. Vào tháng 4 năm 2023, Swank đăng một bức ảnh hoàng hôn với cặp song sinh của mình, tiết lộ rằng cô đã sinh một con trai và một con gái.

Đây là những đứa con đầu lòng của cô và chồng Philip Schneider.

Maria Menounos thông báo đang mang thai đứa con đầu lòng ở tuổi 44

“Sau gần một thập kỷ cố gắng mọi cách, chúng tôi rất biết ơn gia đình tuyệt vời đã giúp chúng tôi có con. Chồng tôi Keven Undergaro, bố tôi và tôi đều rất phấn khích cho đứa con này sắp đến với cuộc đời chúng tôi. Thật là một phước lành”, diễn viên Menounos cho biết.

Paris Hilton, bước sang tuổi 42 vào tháng 2, thông báo về sự ra đời của con trai cô vào tháng 1 năm 2023

Hilton đã thông báo tin này trong một bài đăng trên Twitter vào ngày 25 tháng 1 năm 2023. “Bạn đã được yêu thương không thể diễn tả bằng lời”, cô ấy viết, kèm theo một bức ảnh nắm tay của cô ấy và con trai.

Rebel Wilson thông báo về sự ra đời của con gái trên Instagram vào tháng 11 năm 2022

Chỉ vài ngày sau khi phủ nhận cô và bạn gái Ramona Agruma đã đính hôn, Wilson, nay đã 43 tuổi, thông báo tin thật sự của mình: Cô có một cô con gái.

"Vô cùng tự hào khi thông báo về sự ra đời của đứa con đầu lòng của tôi, Royce Lillian, sinh ra vào tuần trước nhờ người mang thai hộ," ngôi sao 42 tuổi viết trên Instagram.

Michelle Williams, 42 tuổi, sinh đứa con thứ ba vào một thời điểm nào đó vào tháng 10 năm 2022

Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 5 năm 2022 , Williams tiết lộ rằng cô đang mong đợi đứa con thứ ba (thứ hai với chồng Thomas Kail) vào cuối năm 2022.

Williams được phát hiện đang đi dạo cùng đứa con mới sinh vào tháng 10 năm 2022.

Williams, 42 tuổi, sinh đứa con đầu lòng Matilda vào tháng 10 năm 2005. Cha của Matilda là cố diễn viên Heath Ledger. Williams sau đó chào đón con trai của cô , Hart, vào tháng 6 năm 2020, cùng với Kail.

Vào tháng 5 năm 2021, khi Naomi Campbell 50 tuổi, cô thông báo về sự ra đời của con gái mình trên Instagram

Naomi Campbell, một trong những siêu mẫu nổi tiếng nhất mọi thời đại, đã tiết lộ trên Instagram rằng đứa con của cô ấy vừa mới ra đời.

Christina Ricci, hiện 43 tuổi, sinh bé gái Cleopatra vào tháng 12/2021

Nữ diễn viên, người cũng có một cậu con trai 8 tuổi với chồng cũ James Heerdegen, chào đón con gái vào tháng 12 năm 2021 khi cô 41 tuổi. Cô bé là con đầu lòng của Ricci và chồng cô, Mark Hampton.

Olivia Munn chào đón đứa con đầu lòng, Malcolm, với diễn viên hài John Mulaney vào tháng 11 năm 2021 khi cô 41 tuổi.

Munn và Mulaney lần đầu tiên được phát hiện đi cùng nhau vào đầu năm 2021, sau khi nam diễn viên hài ra khỏi trại cai nghiện vào tháng 2 năm đó. Vào tháng 9 năm 2021, Mulaney tiết lộ tin mang thai của họ trên “Late Night with Seth Meyers”.

TMZ báo cáo rằng Munn đã sinh một bé trai vào tháng 11 năm đó.

Mena Suvari sinh con đầu lòng vào tháng 4 năm 2021 ở tuổi 42

Trở lại vào tháng 10 năm 2020, nữ diễn viên "American Pie" nói với People rằng cô gần như không thể tin được mình đang mang thai.

Vào tháng 4 năm 2021, người đại diện của cô ấy đã xác nhận với People rằng Suvari, hiện 43 tuổi và chồng cô ấy, Michael Hope, đã cùng nhau chào đón đứa con đầu lòng của họ.

Khi Kristen Wiig, hiện 49 tuổi, dẫn chương trình "SNL" vào tháng 12 năm 2020, cô ấy xác nhận mình đã trở thành mẹ vào năm đó

Đầu tiên, có tin cho biết Wiig đã trở thành một bà mẹ vào tháng 6 khi cô dẫn chương trình cho tập phim "SNL At Home" dành cho Ngày của Mẹ vào năm 2020, trong đó cô cảm ơn mẹ của mình vì đã “chuẩn bị cho con để trở thành một bà mẹ”.

Khi trở lại dẫn chương trình Giáng sinh năm 2020, cô ấy đã xác nhận tin này trong đoạn độc thoại của mình , nói rằng mặc dù đó là một năm "khó khăn" nhưng nó không tệ lắm vì cô ấy đã sinh đôi.

Chloë Sevigny được phát hiện cùng bạn trai và đứa con mới chào đời vào tháng 5 năm 2020, khi cô 45 tuổi

Theo TMZ, ngôi sao của series “American Horror Story” được phát hiện trên đường phố NYC vào tháng 1/2020 cùng với bạn trai mới của cô, Sinisa Mackovic và đáng chú ý, cô cũng đang mang bầu.

Người đại diện của cô ấy đã xác nhận với US Weekly rằng niềm vui nho nhỏ của họ đã đến vào tháng 5 năm 2020.

Janet Jackson 50 tuổi thông báo mang thai con trai đầu lòng chào đời vào tháng 1/2017

Jackson, hiện 56 tuổi, thông báo cô đang mang thai vào tháng 10 năm 2016. Nữ ca sĩ trước đó đã tạm dừng chuyến lưu diễn vào tháng 4 năm đó để cô và chồng, Wissam Al Mana, có thể tập trung vào việc “lên kế hoạch cho gia đình của chúng tôi”.

Cô sinh con trai Eissa Al Mana vào tháng 1 năm 2017.

Eva Longoria 42 tuổi tiết lộ đang mang thai con trai

Longoria tiết lộ cô mang thai con trai vào tháng 12/2017. 6 tháng sau, ngôi sao của bộ phim “Những bà nội trợ kiểu Mỹ” hạ sinh cậu con trai Santiago.

Santiago là con đầu lòng của Longoria, mặc dù chồng cô, Jose Baston, có ba đứa con khác từ cuộc hôn nhân trước.

Cameron Diaz 47 tuổi thông báo trên Instagram vào tháng 1 năm 2020 rằng cô và Benji Madden đã chào đón đứa con đầu lòng, Raddix

Diaz tiết lộ cô và chồng, Benji Madden, thành viên ban nhạc Good Charlotte, đã chào đón một cô con gái. Bé Raddix được cho là chào đời vào tháng 12 năm 2019.

Hoda Kotb nhận nuôi đứa con gái đầu lòng Haley khi bà 52 tuổi. Hai năm sau, bà nhận nuôi Hope

Người đồng dẫn chương trình "Today" tiết lộ trong chương trình rằng cô ấy đã nhận đứa con đầu lòng, một cô con gái tên là Haley Joy, vào năm 2017.

Vào tháng 4 năm 2019, cô ấy và vị hôn phu lúc bấy giờ của mình, Joel Schiffman, đã nhận nuôi một bé gái khác, Hope Catherine.

Sandra Bullock nhận nuôi con trai Louis khi bà 45 tuổi. Cô ấy đã nhận nuôi một đứa trẻ khác, Laila

Cuộc sống cá nhân của Bullock thường xuyên bị soi mói, bao gồm cả quyết định nhận Louis làm con nuôi của cô vào năm 2010 - khi cô đang ở giữa cuộc ly hôn rất công khai với Jesse James.

Vào năm 2015, Bullock, hiện 58 tuổi, thông báo rằng cô đã nhận nuôi một đứa con khác, cô con gái Laila, cũng đến từ Louisiana.

Tamron Hall sinh con đầu lòng ở tuổi 48

Hall và chồng cô, Steven Greener, chào đón con trai đầu lòng của họ, Moses, vào năm 2019.

Họ cởi mở về cách họ nuôi dạy cậu bé trong một gia đình đa tôn giáo , vì Hall, hiện 52 tuổi, theo đạo Thiên chúa và Greener là người Do Thái. Anh ấy thậm chí còn tham gia vào bris (một nghi lễ cắt bao quy đầu của người Do Thái).

Kristin Davis đã nhận nuôi con gái khi cô ấy 46 tuổi, giống nhân vật Charlotte trong "Sex and the City" mà cô đã đóng

Davis nhận nuôi con gái của cô, Gemma, vào năm 2011 và một cậu con trai, Wilson, vào năm 2018.

Ngôi sao "Holiday in the Wild" đã trải lòng về việc trở thành một người mẹ da trắng của hai đứa trẻ da đen trong cuộc phỏng vấn "Red Table Talk" đầy cảm xúc vào năm 2019.

Rachel Weisz sinh con đầu lòng với Daniel Craig khi cô 48 tuổi

Cả Weisz và Craig đều có con từ các mối quan hệ trước, nhưng họ đã có con đầu lòng chung vào tháng 9 năm 2018.

Alanis Morissette sinh con ở tuổi 42 và 45

Morissette có con trai đầu lòng vào năm 2010 khi cô 36 tuổi. Sau đó, cô chào đón thêm hai nhóc tỳ Onyx và Winter lần lượt vào năm 2016 và 2019.

Brigitte Nielsen 54 tuổi sinh cô con gái út Frida vào năm 2018

Nielsen, hiện 59 tuổi, thông báo mang thai trên Instagram vào tháng 5 năm 2018 và sinh đứa con thứ năm một tháng sau đó.

Nữ diễn viên "Creed II" đã cởi mở về việc mở rộng gia đình của mình trong hơn một thập kỷ. Năm 2008, cô ấy tiết lộ rằng cô ấy muốn khám phá phương pháp điều trị IVF sau khi thực hiện một bộ ảnh cho Playboy.

Nhân vật truyền hình Nancy Grace tiết lộ cô đã bí mật kết hôn và đang mong đợi một cặp song sinh ở tuổi 47

Grace, hiện 63 tuổi, đã thông báo tin này vào năm 2007, nói với tờ New York Post: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại xảy ra như thế này. Tôi nghĩ 'mẹ' và 'vợ' không nằm trong kế hoạch của Chúa dành cho tôi”. Cô sinh Lucy và John vào tháng 11 năm đó.

Ngôi sao bộ phim "Real Housewives of Atlanta" Kenya Moore đã sinh một bé gái khỏe mạnh ở tuổi 47 sau khi được chẩn đoán mắc chứng tiền sản giật

Moore và chồng lúc bấy giờ là Marc Daly chào đón con gái của họ, Brooklyn Doris, vào tháng 11 năm 2018. Moore chuyển dạ sau khi cô được chẩn đoán mắc chứng tiền sản giật , khiến cô tăng gần 8 kg chỉ sau một tuần.

Laura Linney 49 tuổi làm cả thế giới ngạc nhiên khi sinh con trai vào năm 2014

Linney, hiện 59 tuổi, thậm chí chưa bao giờ công khai xác nhận việc mang thai của mình mà chọn đợi cho đến khi con trai cô, Bennett, chào đời.

Audra McDonald làm mẹ lần thứ hai ở tuổi 46 vào năm 2016

Trước đó, McDonald đã sinh con gái Zoe vào năm 2001 và cô là mẹ kế của những đứa con bên chồng là Will Swenson. Nhưng McDonald lại làm mẹ vào năm 2016, khi cô sinh một cô con gái khác , Sally James.

Morena Baccarin chào đón đứa con thứ hai với ngôi sao "Gotham" Ben McKenzie ở tuổi 41

Cặp đôi thông báo về sự ra đời của con trai Arthur trên Instagram vào tháng 3 năm 2021.

Cặp đôi cùng nhau chào đón đứa con đầu lòng , con gái Frances Laiz Setta Schenkkan, vào năm 2016 và kết hôn vào năm sau. Baccarin cũng có chung một con trai với chồng cũ.

Sheryl Crow nhận con trai đầu lòng ở tuổi 45 và con trai thứ hai ở tuổi 48

Crow đã thông báo trên trang web của mình vào năm 2007 rằng cô đã nhận đứa con đầu lòng của mình, con trai Wyatt.

Cô ấy cũng đã nhận nuôi con trai thứ hai của mình , Levi, vào năm 2010.

Madonna 42 tuổi sinh con trai Rocco. Cô ấy đã nhận nuôi thêm bốn đứa trẻ nữa: David, Mercy, Estere và Stella

Madonna, hiện 64 tuổi, có tổng cộng 6 người con. Nữ ca sĩ "Madame X" lần đầu làm mẹ vào năm 1996 khi sinh Lourdes ở tuổi 38.

Bốn năm sau, cô chào đón cậu con trai Rocco với người chồng lúc đó là Guy Ritchie ở tuổi 42.

Năm 2006, ca sĩ, khi đó 48 tuổi, nhận nuôi một cậu con trai khác, David, từ Malawi. Ba năm sau, cô nhận nuôi một đứa trẻ khác từ Malawi, con gái Mercy. Năm 2017, cô nhận nuôi cặp song sinh Estere và Stella, cũng đến từ Malawi.

Angela Bassett chào đón cặp song sinh thông qua người đẻ thuê vào năm 2006, khi cô 48 tuổi

Bassett, hiện 64 tuổi, và chồng bà, Courtney B. Vance, đã chào đón cặp song sinh Slater và Bronwyn vào tháng 1 năm 2006.

Sarah Jessica Parker đã 44 tuổi khi chào đón đôi song sinh thông qua một người mang thai hộ vào năm 2009

Parker, hiện 58 tuổi, sinh đứa con đầu lòng, con trai James, vào năm 2002. Bảy năm sau, Parker, 44 tuổi và chồng, Matthew Broderick, thông báo về sự ra đời của hai cô con gái sinh đôi Marion và Tabitha.

Diane Keaton nhận nuôi hai đứa con sau khi bước sang tuổi 50

Keaton nhận nuôi con gái Dexter vào năm 1996, ở tuổi 50. 5 năm sau, vào năm 2001, cô nhận nuôi thêm con trai Duke.

Ở tuổi 44, Gwen Stefani sinh đứa con thứ ba, Apollo

Stefani, hiện 53 tuổi, có hai con trai khác là Kingston và Zuma khi cô chào đón con trai út Apollo vào năm 2014.