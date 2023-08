33 người nổi tiếng được biết đến làm mẹ sau tuổi 40

Diễn viên Uzo Aduba, 42 tuổi, thông báo cô sẽ đón đứa con đầu lòng vào cuối năm nay.

Ngôi sao của bộ phim "In Treatment" và "Orange is the New Black" đã thông báo tin tức này trên Instagram vào ngày 11/6 trước khi xuất hiện trên thảm đỏ tại Lễ trao giải Tony 2023.