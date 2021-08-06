Youtuber cá nhân đầu tiên nhận nút Kim cương tại Việt Nam, "tậu" biệt thự, xế hộp tiền tỷ khiến ai cũng bất ngờ

Vào thời gian đầu, các video của anh chàng youtuber này đa số là chơi game và bình luận về game. Sau đó thì đã mở rộng nội dung của mình bằng việc quay những video thử thách như: Nhảy dù với chiếc ô tô, Nằm ngủ trong lòng đất, thả dưa hấu trên nóc nhà,... và cũng có vài video anh chàng lấy ý tưởng từ các youtuber nước ngoài sau đó diễn lại.

Đối với những người sáng tạo nội dung trên nền tảng YouTube, nút Kim Cương là cột mốc vô cùng quan trọng mà chắc hẳn ai cũng mong muốn đạt được. Mới đây nhất, YouTuber Nờ Tờ Tờ (hay còn gọi là Nguyễn Thành Nam - NTN) đã trở thành cá nhân đầu tiên tại Việt Nam sở hữu nó.

Vào tháng 11 năm 2016, anh chàng này từ bị Cơ quan Công an mời lên làm việc vì đã làm video "giả làm IS đốt bom" gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Có thể nói, những nội dung anh chàng này quay có rất nhiều phản ứng trái chiều và chỉ trích. Bởi, để thu hút lượng người xem của mình trên kênh Youtube mà Nguyễn Thành Nam không ngại làm những hành động hay lên nội dung để quay video không đúng chuẩn mực. Có nhiều video khá nguy hiểm, nếu như những trẻ em xem thì có thể bắt chước làm theo và không biết hậu quả sẽ như thế nào. Điều này, sẽ gây nên ảnh hưởng rất lớn về tư tưởng và những suy nghĩ trong đầu của những trẻ em không được sự kiểm soát chặt chẽ từ bố mẹ.

Vào tháng 2/2018, Youtube đã tắt chức năng kiếm tiền của anh chàng này, bởi kênh Youtube của anh đã vi phạm nguyên tắc cộng đồng. Khiến anh chàng mất 500 triệu đồng quảng cáo từ Youtube, thay vì nhận lỗi sai ở bản thân thì NTN lại có những hành động bức xúc và kêu than. Dù bị cộng đồng mạng chỉ trích và phê phán những video của anh không phù hợp với nhiều người và không mang lại sự bổ ích. Có thể nói là không mang lại một điều tích cực gì cho người xem, nhưng sau mỗi lần bị chỉ trích ấy anh chàng lại có những hành động phản bác lại. Mỗi lần bị chỉ trích thì anh chàng lại xuất hiện một video với nhiều chiêu trò và những trò chơi cũng rất quái dị nhằm "dằn mặt" những ai đang chỉ trích anh.

3 nút vàng từ Youtube mà anh chàng nhận được. Ảnh: Internet

Dân tình khá bất ngời khi vào tháng 2/2020, Nguyễn Thành Nam tuyên bố "giải nghệ": "Sau 6 năm làm YouTube có rất nhiều chuyện thăng trầm với cuộc sống của tôi, vui có buồn có. Sau một khoảng thời gian suy nghĩ, hôm nay tôi quyết định sẽ dừng làm YouTube".

Tháng 10/2020, Nguyễn Thành Nam lại khiến cộng đồng Youtube bất ngờ khi tự tay xóa các video triệu view. Trong đoạn video dài 6 phút anh chàng cũng có những lời bộc bạch chia sẻ: "Ai trong chúng ta cũng đều có sai lầm. Nếu có thể quay ngược thời gian thì tôi sẽ không làm những video khiến tôi bị ảnh hưởng. Tôi sẽ cố gắng thay đổi bản thân mình nhiều hơn".

Hôm 3/8, chủ nhân kênh Nờ Tờ Nờ (tên cũ là NTN Vlogs) cho biết, anh chỉ còn thiếu khoảng gần 6 nghìn người đăng ký theo dõi nữa là sẽ cán mốc để giành nút Kim Cương. Và chỉ trong chưa đầy 1 ngày, vài giờ trước, nam YouTuber 26 tuổi này đã thông báo tới mọi người rằng mình chính thức đủ điều kiện và đạt 10 triệu subscribes (lượt theo dõi) tròn trĩnh.

Kênh Youtube của anh chàng chính thức đạt 10 triệu người đăng ký. Ảnh: Internet

Như vậy, Nguyễn Thành Nam chính là cá nhân đầu tiên và cái tên thứ 3 ở Việt Nam nhận nút Kim Cương từ YouTube. Trước đây, nước ta từng có 2 kênh khác cũng từng đạt thành tích khủng này, nhưng họ đều hoạt động theo hình thức nhóm đông thành viên chứ không riêng lẻ.

Dù vướng phải nhiều lùm xùm, nhưng không thể phủ nhận rằng, tốc độ phát triển kênh của YouTuber này vẫn rất nhanh và mạnh mẽ, đồng thời mang lại cho anh chàng này nhiều thứ.

Theo thống kê từ Social Blade năm 2021, thu nhập ước tính mà kênh Nờ Tờ Nờ kiếm được khoảng 12.800 USD (gần 300 triệu)/tháng; từ 153.000 USD đến 1,7 triệu USD (3,5 - 39,4 tỷ đồng)/năm. Đây quả thực là những con số cực khủng mà ai cũng ao ước.

Bên cạnh đó, anh còn khiến người xem vô cùng trầm trồ khi khoe căn biệt thự bề thế trị giá 4 tỷ đồng siêu sang chảnh mới xây ở quê - một trong những thành quả "tậu" được sau nhiều năm làm công việc sáng tạo nội dung.

Căn nhà 4 tầng được Nguyễn Thành Nam xây tại quê nhà. Ảnh: Internet

Chưa hết, Nguyễn Thành Nam còn sở hữu nhiều phương tiện đắt tiền. Ngoài chiếc ô tô hạng sang giá 3,2 tỷ đồng, YouTuber này còn đam mê xe phân khối lớn, với chiếc mô tô ngót nghét 700 triệu đồng.

Chiếc xế hộp tiền tỷ cùng với đó là chiếc mô tô có giá 700 triệu đồng của NTN. Ảnh: Internet

Dù nhận rất nhiều lời chỉ trích và những lời bình luận không hay về mình nhưng Nguyễn Thành Nam đã và đang nổ lực xây dựng hệ sinh thái Youtube của mình ngày càng tốt hơn và không còn những video "nhảm nhí".