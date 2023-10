Youtuber cá nhân đầu tiên nhận nút Kim cương tại Việt Nam, "tậu" biệt thự, xế hộp tiền tỷ khiến ai cũng bất ngờ

Xây nhà bằng ống hút hay chạy xe mô tô qua các ly nhựa đều là những video hoàn toàn không có bổ ích và không mang lại giá trị cho cộng đồng. Ảnh: Internet

Có thể nói, những nội dung anh chàng này quay có rất nhiều phản ứng trái chiều và chỉ trích. Bởi, để thu hút lượng người xem của mình trên kênh Youtube mà Nguyễn Thành Nam không ngại làm những hành động hay lên nội dung để quay video không đúng chuẩn mực. Có nhiều video khá nguy hiểm, nếu như những trẻ em xem thì có thể bắt chước làm theo và không biết hậu quả sẽ như thế nào. Điều này, sẽ gây nên ảnh hưởng rất lớn về tư tưởng và những suy nghĩ trong đầu của những trẻ em không được sự kiểm soát chặt chẽ từ bố mẹ.

Video thả dao do NTN thực hiện khiến nhiều người phẫn nộ vì quá nguy hiểm và không phù hợp với trẻ em khi xem. Ảnh: Internet

Vào tháng 11 năm 2016, anh chàng này từ bị Cơ quan Công an mời lên làm việc vì đã làm video "giả làm IS đốt bom" gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng đến an ninh trật tự.