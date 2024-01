Hy hữu chuyện bà mẹ ở Đồng Nai sinh 5 con trong 13 tháng

Dù vậy, tình mẫu tử thiêng liêng bất diệt, người phụ nữ ấy không có ý nghĩ "bỏ hay giữ con". Gia đình nội ngoại động viên, chồng luôn ở bên an ủi cũng giúp Tuyến nhẹ lòng hơn, tự trấn an mình để có một thai kỳ khỏe mạnh và an toàn.

Khi thai được 4 tháng bụng chị đã to như sắp sinh, 2 vợ chồng cắn răng gửi hai con đầu mới hơn 7 tháng đến nhà ông bà ngoại.

Thai được đến 28 tuần có nguy cơ dọa sảy nên chị Tuyến phải nhập viện. Đến 32 tuần, sản phụ này được mổ bắt con vì nguy cơ sinh non cao. Lúc chị ra khỏi phòng mổ đã không gặp được con vì các bé đã chuyển qua Bệnh viện Nhi Đồng Nai nằm lồng kính.

Đến ngày thứ ba, chị định sẽ đi thăm con nhưng chưa bước khỏi giường đã gục xuống vì đau vết mổ. Tuyến cũng không thể về ngoại gặp hai con lớn do khi đó đang dịch Covid-19.

Nằm ở nhà tĩnh dưỡng được một tuần, người phụ nữ bất chấp đau đớn để vào viện gặp các con. Ba bé có cân nặng dao động từ 1,8-1,9 kg, được nuôi trong lồng kính 10 ngày trông đã hồng hào hẳn. Trong những ngày đó, gia đình phải bố trí ba người túc trực ở bệnh viện. Sau nửa tháng, các bé được cho về nhà.

Người xung quanh cũng nghĩ là anh em sinh năm.

Anh Toản trở thành người duy nhất lo kinh tế cho gia đình. Mỗi tháng chỉ riêng bỉm sữa của 5 con đã là một khoản không nhỏ, anh phải đi công trình biền biệt. Còn về phần chị Tuyến, người bình thường chăm một bé trong những tháng đầu tiên đã rất căng thẳng, nhưng với chị mọi việc đều phải làm gấp ba.

Qua sinh nhật một tuổi của bộ ba, cặp sinh đôi được đón về. Lúc này, người phụ nữ Đồng Nai lại trải qua những khó khăn khác thử thách sức làm mẹ. 5 cậu bé đến tuổi tranh giành, đùa giỡn, mỗi ngày không biết bao bận mẹ phải thành trọng tài phân xử.

Hiện cặp lớn Minh Khôi và Minh Khang được ba tuổi; bộ ba Minh Anh, Minh An và Minh Châu cũng vừa qua sinh nhật hai tuổi, tất cả đều quanh mốc 17 kg. Chính vì chiều cao, cân nặng và vẻ ngoài tương đồng, nên đi đâu người xung quanh cũng nghĩ là anh em sinh năm.

Nhà đông con nên ngay khi chồng nhận lương phải mua đủ bỉm sữa cho cả tháng, sau đó còn bao nhiêu mới thu vén ăn uống. Ngay trong sinh hoạt hàng ngày cũng phải linh động, nhiều khi bất chấp quy tắc thông thường.

Nhà đông con nên ngay khi chồng nhận lương phải mua đủ bỉm sữa cho cả tháng, sau đó còn bao nhiêu mới thu vén ăn uống.

Chị Tuyến và 5 con trai đáng yêu.

Chị Tuyến và Toản cho biết vì các con đang tuổi ăn tuổi lớn nên đôi khi sẽ thiếu thốn, nhưng mỗi dịp lễ Tết, họ luôn cố gắng cho con được đi chơi, bộ quần áo mới và đồ ăn ngon hơn ngày thường. "Những lúc được ăn mặc đẹp và ra ngoài đi chơi các con thích lắm. Nhìn cả năm đứa con lớn khôn, kháu khỉnh, vợ chồng tôi tự hào vô cùng", người mẹ 5 con tâm sự.