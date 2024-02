Ý nghĩa đặc biệt và một số điều cần kiêng kỵ vào ngày mùng 6 Tết

Ngoài ra, ngày mùng 6 Tết còn được coi là thời điểm tốt lành để dọn dẹp nhà cửa, xua đuổi những điều không may mắn và ứ đọng của năm cũ, nhường chỗ cho vận may và tài lộc của năm mới. Theo phong tục, đây là ngày để "tống tiễn ma nghèo", một nghi thức truyền thống nhằm mục đích xua đuổi điều xui xẻo, mời gọi thần tài và may mắn ghé thăm.

Truyền thuyết về "Cùng Tử" hay còn gọi là ma nghèo, là một phần không thể thiếu trong văn hóa dân gian liên quan đến ngày này. Đây là hình ảnh đối lập với thần tài và việc xua đuổi ma nghèo được xem như một hành động thiết thực để chào đón một năm mới đầy ắp tài lộc và may mắn.