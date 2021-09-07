Những điều cần lưu ý khi gọi thợ sửa máy lạnh tại nhà

Đây là mánh khóe phổ biến nhất để lừa gạt khách hàng. Thợ gắn ống nạp gas và làm giả thao tác chứ không thật sự nạp thêm gas vào máy lạnh, hoặc lượng gas bơm vào ít hơn nhiều so với tiêu chuẩn của thiết bị. Trong nhiều trường hợp, thợ cố tình báo máy lạnh hết gas để bơm thêm mặc dù điều đó là không cần thiết.

Với những thợ sửa máy lạnh thiếu lương tâm, họ sẽ tìm mọi cách để lừa gạt khách hàng . Do đó, việc nhận biết để phòng tránh những tình huống đó xảy ra là rất cần thiết. Dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn một số mánh khóe mà thợ sửa máy lạnh hay sử dụng để "móc túi" khách hàng.

Nhận biết máy lạnh hết gas rất đơn giản: nếu bạn bật máy lạnh trong thời gian dài mà không thấy mát, đó là dấu hiệu của việc hết gas. Ngoài ra, một số dòng máy lạnh cao cấp hiện nay cũng có chức năng thông báo lượng gas còn lại trong thiết bị.

Liên tục thông báo máy lạnh bị hư hỏng

Trong quá trình bảo dưỡng hoặc sửa máy lạnh, thợ liên tục báo cho bạn về những hư hỏng trên thiết bị. Ví dụ như dây đồng tiếp gas bị nứt, dây đồng chất lượng kém nên phải thay thế cái mới, van gas hở hoặc board mạch chủ bị lỗi, tụ điện bị hỏng... Do thiếu kiến thức về điện lạnh, bạn sẽ dễ dàng tin lời của họ và trở thành con mồi béo bở.

Để phòng ngừa, bạn nên cân nhắc thật kĩ trước khi đồng ý với đề nghị sửa chữa/thay thế linh kiện. Bạn có thể xác minh độ tin cậy về hư hỏng mà thợ đề cập bằng cách tham khảo thông tin trên mạng internet hoặc nhờ bạn bè có chuyên môn tư vấn thêm.

Hành vi bất thường trong khi sửa máy lạnh

Trong quá trình sửa máy lạnh, những thợ có ý đồ xấu sẽ thường xuyên yêu cầu bạn đi lấy/thực hiện điều gì đó nhằm đánh lạc hướng sự chú ý. Họ sẽ tranh thủ thời gian bạn rời khỏi để giả vờ đã thay thế, sửa chữa linh kiện (nhưng sự thật là chưa).

Cách tốt nhất để hạn chế tình trạng trên là bạn phải luôn có mặt tại phòng để giám sát quá trình sửa chữa. Nếu thực sự họ cần bạn hỗ trợ, hãy nhờ người thân trong gia đình làm điều đó.

Ngoài ra, một số thợ sẽ hỏi bạn về việc mang máy lạnh về xưởng sửa chữa. Lí do họ đưa ra có thể là không mang theo dụng cụ cần thiết hoặc máy lạnh hư hỏng nặng nên mất nhiều thời gian sửa chữa. Tuy nhiên, bạn cần suy nghĩ kĩ trước khi đồng ý vì khả năng cao thợ có ý đồ xấu, muốn tráo đổi linh kiện máy lạnh.

Kinh nghiệm lựa chọn nơi sửa máy lạnh uy tín

Ở phần trên, chúng tôi đã chia sẻ với bạn những mánh khóe mà người thợ thiếu lương tâm thường thực hiện. Tuy nhiên "phòng bệnh hơn chữa bệnh", bạn nên lựa chọn những trung tâm điện lạnh uy tín để tránh rắc rối không cần thiết. Sau đây là một số kinh nghiệm giúp bạn lựa chọn nơi sửa máy lạnh uy tín.

Tìm hiểu kỹ càng thông tin trên website, fanpage

Website và fanpage chính là bộ mặt của cơ sở kinh doanh, chứa đựng đầy đủ thông tin về nơi đó. Để đánh giá độ tin cậy, bạn cần xem xét những thông tin sau:

Giấy phép kinh doanh : Một cơ sở sửa chữa uy tín sẽ có giấy phép đăng ký kinh doanh, thường để ở phần thông tin cuối website.

: Một cơ sở sửa chữa uy tín sẽ có giấy phép đăng ký kinh doanh, thường để ở phần thông tin cuối website. Biểu tượng “đã thông báo bộ Công Thương”: Đây có thể coi như một loại giấy phép kinh doanh trực tuyến. Doanh nghiệp được cấp biểu tượng này khi có hồ sơ rõ ràng và các chính sách bảo vệ quyền lợi khách hàng được công khai trên website.

Đây có thể coi như một loại giấy phép kinh doanh trực tuyến. Doanh nghiệp được cấp biểu tượng này khi có hồ sơ rõ ràng và các chính sách bảo vệ quyền lợi khách hàng được công khai trên website. Bảng giá niêm yết công khai : Bạn sẽ cảm thấy an tâm hơn khi biết chính xác chi phí dành cho các hạng mục sửa chữa.

: Bạn sẽ cảm thấy an tâm hơn khi biết chính xác chi phí dành cho các hạng mục sửa chữa. Fanpage mạng xã hội được cập nhật thường xuyên: Yếu tố này có thể ít quan trọng, nhưng là dấu hiệu cho thấy phong cách làm việc và tình trạng hoạt động thực tế của cơ sở sửa máy lạnh.

Ngoài ra, lượt đánh giá của khách hàng trên các nền tảng Facebook, Google cũng là nguồn tham khảo tin cậy.

Ưu tiên lựa chọn những trung tâm điện lạnh đã có thương hiệu

Sở hữu hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điện lạnh, VinCool là thương hiệu sửa máy lạnh uy tín hàng đầu tại TPHCM. Với tôn chỉ kinh doanh lấy khách hàng làm trọng tâm, VinCool cam kết:

Trung thực và trách nhiệm : VinCool sẽ không làm bất kì điều gì trái với đạo đức nghề nghiệp hay tổn hại đến lợi ích của khách hàng.

: VinCool sẽ không làm bất kì điều gì trái với đạo đức nghề nghiệp hay tổn hại đến lợi ích của khách hàng. Khắc phục triệt để hư hỏng: Sửa triệt để mọi hư hỏng trên máy lạnh của bạn, không phát sinh lỗi lặt vặt.

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Dù bạn ở quận huyện nào, VinCool đều sẽ có mặt trong vòng 30 phút. Linh kiện chính hãng : 100% linh kiện thay thế là hàng chính hãng, nguồn gốc rõ ràng. Chúng tôi nói không với linh kiện kém chất lượng và tuyệt đối không đánh tráo linh kiện của khách.

: 100% linh kiện thay thế là hàng chính hãng, nguồn gốc rõ ràng. Chúng tôi nói không với linh kiện kém chất lượng và tuyệt đối không đánh tráo linh kiện của khách. Chi phí thấp: Chúng tôi tiết kiệm tiền cho bạn bằng việc tư vấn và thực hiện phương án sửa chữa tối ưu nhất.

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