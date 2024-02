'Lục quả cát tường' cần có trong mâm cúng đêm Giao Thừa: Muốn năm Giáp Thìn 2024 vượng tài vượng lộc thì chớ dại bỏ qua!

Bài viết dưới đây sẽ gợi ý cho các bạn sáu loại 'quả may mắn' để sắp xếp trong đêm Giao thừa, mong rằng năm mới sẽ tràn đầy may mắn, tốt lành và bình an!

Đêm Giao thừa không chỉ là một ngày lễ truyền thống lớn mà còn là khoảnh khắc gia đình đoàn tụ sum vầy và cầu mong phúc lành trong năm mới. Trong ngày này, chúng ta thực hiện nhiều công việc chuẩn bị để chào đón năm mới, như dán câu đối đỏ, cúng tổ tiên, thức đón năm mới, chuẩn bị bữa tối Giao thừa, đốt pháo hoa,... và việc sắp xếp trang trí "trái cây may mắn" cũng là một phần quan trọng. Ảnh minh họa: Internet Ý nghĩa của đêm cúng giao thừa trong tâm linh của người Việt Nam - Cúng giao thừa thường thực hiện vào đúng thời khắc chuyển từ năm cũ sang năm mới trong đêm 30 Tết. Cúng giao thừa còn có tên gọi là lễ trừ tịch, có tên gọi này là vì theo quan niệm và niềm tin của người xưa rằng hàng năm đều có một vị thần Hành Khiển trông coi việc nhân gian sẽ bàn giao công việc lại cho vị thần mới cho nên chúng ta làm lễ tiễn người cũ, đón người mới. - Ngoài ra, trong quá trình chuyển giao công việc các vị thần có mang theo quân lính của mình nên đây cũng chính là lúc trừ tà đuổi quỷ hiệu quả nhất. Vì vậy, cúng giao thừa còn được coi là lễ đuổi ma quỷ. - Không chỉ vậy, cúng giao thừa còn là để rước ông bà tổ tiên của chúng ta về chơi lễ Tết, nhìn con cháu sum vầy vui vẻ bên gia đình. Ảnh minh họa: Internet Thời gian cúng giao thừa là lúc nào? - Với lễ cúng giao thừa ngoài sân, sau khi đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, chúng ta sẽ tiến hành nghi thức cúng giao thừa vào lúc kết thúc năm cũ tức là khi giờ hợi kết thúc (12 giờ đêm ngày 30 tháng Chạp âm lịch). Lúc này, gia chủ sẽ ra thắp nhang và tiến hành khấn xin các vị thần. Người khấn vái có thể khấn cho tất cả các thành viên trong gia đình hoặc từng thành viên ra khấn vài thành khẩn. Sau khi, cúng xong đợi nhang gần tàn thì đốt giấy vàng mã. Thường bàn cúng giao thừa ngoài trời sẽ không dọn dẹp ngay mà thường để luôn đến sáng. - Còn với lễ cúng giao thừa trong nhà, chúng ta cần cúng trước lúc cúng giao thừa ngoài sân. Khi tiến hành khấn vái, chúng ta cần khấn xin vị thần trông coi nhà cửa là thần Thổ Công cho ông bà tổ tiên vào nhà chơi Tết cùng con cháu. Lễ cúng giao thừa luôn là lễ cúng quan trong nhất trong năm, vậy nên chúng ta cần phải chuẩn bị kĩ và đúng để tỏ lòng thành kính của mình lên các vị thần. Ảnh minh họa: Internet Ý nghĩa của 6 loại quả may mắn Quả táo - mang ý nghĩa bình an Táo thường được coi là "quả bình an," biểu tượng cho sự an lành. Trong ngày đặc biệt này, chắc chắn là phải bày ra những quả táo mang ý nghĩa bình an. Ngoài ra, táo có màu đỏ rực rỡ, rất đẹp mắt, giúp tăng thêm không khí ngày tết. Ảnh minh họa: Internet Trong lòng các bậc cha mẹ, điều họ mong đợi nhất không phải là vấn đề số liệu về thu nhập mà là sự bình an của con cái trong năm mới. Trong đêm giao thừa, gia đình ngồi cùng nhau ăn cơm tối vui vẻ, và quả táo trở thành biểu tượng "quả cát tường" tượng trưng cho bình an. Các quả táo có màu đỏ cũng tạo thêm không khí lễ hội. Quả cam vàng - mọi điều ước của bạn đều thành hiện thực Quả cam được chọn làm một loại "quả cát tường" quan trọng trong đêm giao thừa, vì cách phát âm của từ "cam" giống với từ "thành" trong thành công. Điều này mang ý nghĩa rằng mọi ước mơ của bạn sẽ trở thành hiện thực và bạn sẽ được đón nhận nhiều may mắn. Ảnh minh họa: Internet Có hình dạng tròn đầy và màu vàng óng, cam càng làm tăng thêm không khí vui tươi, hân hoan của mùa xuân, tạo thêm sắc màu cho ngày Tết đầu năm. Không chỉ vậy, quả cam có hương vị ngon ngọt, mọng nước, là thức uống được lựa chọn trong bữa tiệc có món mặn nhiều đạm trong dịp Tết. Đồng thời, chúng cũng chứa nhiều vitamin và chất xơ dinh dưỡng, rất có lợi cho sức khỏe. Quả lựu – nhiều con, nhiều phúc Chúng ta đều biết, khi lựu được bóc ra, bên trong có rất nhiều hạt mà từng hạt đều đầy đặn, mang theo ý nghĩa tượng trưng cho sự thịnh vượng của gia đình và nhiều con nhiều cháu. Hơn nữa, cả bên trong và bên ngoài của lựu đều có màu sắc rực rỡ, trong văn hóa người Hoa thì nó đại diện cho hạnh phúc, phú quý và may mắn. Ảnh minh họa: Internet Mỗi khi năm mới đến, mọi người đều mong muốn không khí trong nhà đầy ắp niềm vui và sự may mắn, cho nên lựu trở thành một loại quả trang trí không thể thiếu trong đêm giao thừa. Trong đêm giao thừa, những người lớn trong gia đình thường đặt lựu ở những vị trí nổi bật, như trên bàn trong phòng khách hoặc cửa sổ. Mục đích của việc này là cầu mong cho gia đình mình thịnh vượng, có nhiều con nhiều cháu, đồng thời cũng mang lại may mắn và tài lộc trong năm mới. Quả thanh long – đỏ lửa rực rỡ Quả thanh long có hình dạng giống như một ngọn lửa, mang theo ý nghĩa lửa rực rỡ của niềm vui. Không chỉ vậy, màu sắc bên ngoài của thanh long rất tươi sáng. Việc bày thanh long trong đêm giao thừa mang theo ý nghĩa về sự phồn thịnh trong sự nghiệp và cuộc sống, hứa hẹn một năm mới phát đạt và thịnh vượng. Ảnh minh họa: Internet Ngoài ra, với thịt mềm mại, thơm ngon, quả thanh long trở thành một lựa chọn ưa thích. Quả hồng - mọi việc đều như ý Trong truyền thống dân gian, quả hồng mang ý nghĩa về sự suôn sẻ, mọi điều ước trở thành hiện thực. Vì thế, việc đặt quả hồng trong đêm giao thừa là cách thể hiện mong đợi về cuộc sống hạnh phúc và cầu chúc mọi điều ước sẽ thành sự thật trong năm mới. Ảnh minh họa: Internet Hương vị của hồng ngọt ngào và ngon miệng, không chỉ mang lại niềm vui thưởng thức mà còn đem đến lợi ích cho sức khỏe cho gia đình. Hồng chứa nhiều giá trị dinh dưỡng, cung cấp vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể, không chỉ ngon miệng mà còn rất bổ dưỡng. Mía - tăng trưởng đều đặn Mía là loại cây có thân nhiều nước, ngọt ngào và ăn rất ngon miệng mà trong chúng ta ai cũng đều quen thuộc, nó rất dài và có từng đốt từng đốt, mang theo ý nghĩa là "tiến bước vững vàng, sự nghiệp phồn thịnh". Ảnh minh họa: Internet Khi chuẩn bị bước sang năm mới trong đêm giao thừa, chúng ta mong muốn mọi thứ trong năm mới sẽ như hoa nở rộ, mỗi năm sẽ càng tốt hơn, gia đình hạnh phúc, phú quý và may mắn. *Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. Các khung giờ vàng cúng ông Công ông Táo, những kiêng kỵ cần tránh để gia chủ gặp nhiều may mắn Lễ cúng ông Công ông Táo về trời không cần phải tổ chức cầu kỳ nhưng cần phải trang trọng, các thủ tục cúng cần chuẩn bị chu đáo để tỏ lòng thành kính.