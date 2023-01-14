Hoa cúng nên cắm bao nhiêu bông để tụ tài đón lộc? Không phải 7 hay 9, đây mới đúng là con số chuẩn nhất

Nhà đẹp 14/01/2023 06:00

Việc chọn số lượng hoa cúng cũng là điều khiến nhiều chủ nhà băn khoăn, thắc mắc.

Nên cắm mấy bông hoa trên bàn thờ gia tiên?

Người xưa quan niệm các số lẻ 1,3,5,7,9 là số tốt, tượng trưng cho may mắn. Các số chẵn như 2, 4, 6 và 8 là số âm, tượng trưng cho điềm xui, không may mắn. Vì vậy, khi cắm hoa trên bàn thờ, nhiều người thường chọn số lượng hoa lẻ.

Theo phong thủy, số lượng bông hoa trong một bình hợp tuổi sẽ giúp mang lại may mắn và thuận lợi trong việc làm ăn của gia chủ. Cụ thể, nên cắm 6 bông trong một bình đối với người tuổi Hợi, Mão, Mùi. Gia chủ tuổi Tỵ, Dậu, Sửu cắm 9 bông hoa trong bình. Nên cắm 2 bông hoa đối với tuổi Dần, Ngọ, Tuất. Còn đối với tuổi Thân, Tý, Thìn nên đặt bình hoa có 7 bông.

Hoa cúng nên cắm bao nhiêu bông để tụ tài đón lộc? Không phải 7 hay 9, đây mới đúng là con số chuẩn nhất - Ảnh 1

Chọn lọ hoa bằng sứ là tốt nhất

Lọ hoa đồng hay gỗ, hay sứ dùng bày trang trí còn được gọi là lọ lộc bình, hay lục bình/ độc bình (dùng 1 bình gọi là độc bình, 2 bình thì gọi là song bình, một cặp, một đôi bình).

Theo quan niệm phong thủy, lộc bình là nơi lưu giữ linh khí của đất trời, tượng trưng cho sự mới mẻ và bảo quản tài sản. Những hoa văn, họa tiết trang trí bên ngoài được chạm trạm trổ, điêu khắc tỉ mỉ làm đẹp và tăng thêm năng lượng, sự huyền ảo và phát lộc, phát tài cho gia chủ.

Loại lọ hoa chất liệu đồng bóng sáng, đẹp mắt dùng trên bàn thờ cần lưu ý là phải tẩy uế rất kỹ trước khi đưa lên. Nhiều nhà tâm linh khuyên người dân hạn chế dùng đồ đồng trong thờ cúng vì quá trình thắp hương nhiệt độ tăng hơn bình thường, hoặc khi bát hương hóa nhiệt độ tăng cao khiến các phụ liệu cho vào đồ đồng sẽ phát tác và có thể gây bệnh.

Hoa cúng nên cắm bao nhiêu bông để tụ tài đón lộc? Không phải 7 hay 9, đây mới đúng là con số chuẩn nhất - Ảnh 2

Nếu bàn thờ từ xưa đã đặt lọ hoa đồng và các đồ thờ cúng khác bằng đồng thì gia chủ cần hạn chế đốt trầm hương để các phụ liệu cho vào chất liệu đồng không phát tán, ảnh hưởng tới sức khỏe người trong nhà.

Như vậy, chất liệu thích hợp nhất để cắm hoa cúng là sứ. Bạn bên lựa chọn những mẫu bình sứ trang nhã, tạo cảm giác trang nghiêm nhưng không làm mất đi nhiệm vụ trang trí của nó.

Những lưu ý trong cách cắm hoa để bàn thờ

- Chọn hoa: Nên chọn những hoa nhã nhặn, trang nghiêm như cúc vàng, cúc trắng, lay ơn, hoa hồng, đồng tiền... Tránh những loại hoa dại, hoa dễ phạm đại kỵ như dâm bụt, nhài, phù dung...

- Tiết chế: Trong một bình hoa, không nên cắm quá nhiều loại hoa với nhiều màu sắc khác nhau vì điều đó sẽ làm mất đi sự trang trọng và ý nghĩa của hoa.

- Cân đối: Theo tín ngưỡng dân gian thì sự cân đối là điều vô cùng quan trọng. Bàn thờ là nơi tôn nghiêm, trang trọng nên ngay cả với cách cắm hoa để bàn thờ cũng cần quan tâm đến sự cân đối. Không thể đặt một lọ hoa quá to trên một bàn thờ khiến che hết cả các đồ thờ cúng khác được đặt trên đó.

Những loại hoa cúng trên bàn thờ mang đến tài lộc

Hoa cúc

Nói đến hoa cúng không thể không nhắc đến hoa Cúc. Đây là một trong những loại hoa quý thuộc tứ lâm bao gồm tùng – cúc – trúc – mai. Theo quan niệm dân gian xưa hoa cúc là loại hoa đại diện cho trường thọ, may mắn và phúc lộc. Do khả năng tươi lâu, bền màu nên hoa cúc thường xuyên được lựa chọn làm hoa cúng. Vào các dịp như Tết Nguyên Đán, Tết Thanh Minh, Tết Trung Thu, hay các dịp giỗ chạp, ngày lễ, ngày tuần hoa Cúc vẫn được các gia đình lựa chọn nhiều nhất.

Hoa cúng nên cắm bao nhiêu bông để tụ tài đón lộc? Không phải 7 hay 9, đây mới đúng là con số chuẩn nhất - Ảnh 3

Không những thế người xưa cho rằng màu sắc tươi tắn và khả năng sống, thích nghi với môi trường nhanh chóng của hoa cúc sẽ mang đến may mắn, sinh khí cho gia chủ. Hoa cúc có nhiều loại, nhiều màu, kích thước, tên gọi phù hợp với từng nhu cầu thờ cúng. Thông thường để chọn hoa thờ cúng bàn thờ Thần Tài - Thổ Địa bạn có thể chọn hoa cúc đại đóa, cúc vạn thọ, cúc vàng để tăng may mắn.

Hoa thủy tiên

Thủy tiên là một trong những loại hoa xuất hiện phổ biến trong ngày Tết của người miền Bắc. Loại hoa này được nhiều người ví như “chén ngọc, đũa ngà”. Ưu điểm của loài hoa này là có hình thức đẹp, sinh động mang đến sức sống và sinh khí cho bàn thờ nhà bạn. Không những thế thủy tiên còn đại diện cho khí chất thanh cao, nhẹ nhàng, nhã nhặn phù hợp với không gian thờ cúng linh thiêng.

Hoa đồng tiền

Ngay từ tên gọi người ta đã biết được công dụng và ý nghĩa của hoa đồng tiền. Loại hoa này có bông lớn, cánh nhỏ, nhiều cánh, tươi lâu, màu sắc tươi tắn,… mang đến tiền tài, của cải và may mắn cho gia chủ. Theo quan niệm phong thủy đồng tiền còn là loài hoa tượng trưng cho tuổi thọ, sức khỏe. Việc dâng hoa đồng tiền lên bàn thờ Gia tiên, bàn thờ Phật hay Thần Tài - Thổ Địa sẽ giúp đem đến may mắn, bình an và tiền tài cho gia đình bạn.

Hoa cúng nên cắm bao nhiêu bông để tụ tài đón lộc? Không phải 7 hay 9, đây mới đúng là con số chuẩn nhất - Ảnh 4

Hoa lay ơn

Lay ơn còn được biết đến với một tên gọi khác đó là “kiếm lan" bởi hoa này có hình dáng thẳng đứng giống như một thanh kiếm còn bông thì rất giống hoa lan. Đây là loại hoa có dáng đẹp, thời gian tươi rất lâu, hoa thể hiện cho tình cảm ấm áp, sự chung thuỷ nên thường được dâng cúng nhiều vào dịp lễ Tết.

Tiễn ông Táo về Trời đúng giờ Đại Cát này sẽ giúp gia chủ phát tài phát lộc, vạn sự bình an vào năm mới

Tiễn ông Táo về Trời đúng giờ Đại Cát này sẽ giúp gia chủ phát tài phát lộc, vạn sự bình an vào năm mới

Đây chính là khung giờ đẹp nhất để cúng Táo Quân 2023, hứa hẹn cả năm mới gặp nhiều may mắn, dữ hóa lành.

Xem thêm
Từ khóa:   trưng hoa ngày Tết hoa cúng số lượng hoa cúng

TIN MỚI NHẤT

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Sao quốc tế 14 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Sao quốc tế 17 phút trước
Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 1 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 1 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 2 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?