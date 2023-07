Hoa cúng nên cắm bao nhiêu bông để tụ tài đón lộc? Không phải 7 hay 9, đây mới đúng là con số chuẩn nhất

Theo phong thủy, số lượng bông hoa trong một bình hợp tuổi sẽ giúp mang lại may mắn và thuận lợi trong việc làm ăn của gia chủ. Cụ thể, nên cắm 6 bông trong một bình đối với người tuổi Hợi, Mão, Mùi. Gia chủ tuổi Tỵ, Dậu, Sửu cắm 9 bông hoa trong bình. Nên cắm 2 bông hoa đối với tuổi Dần, Ngọ, Tuất. Còn đối với tuổi Thân, Tý, Thìn nên đặt bình hoa có 7 bông.

Người xưa quan niệm các số lẻ 1,3,5,7,9 là số tốt, tượng trưng cho may mắn. Các số chẵn như 2, 4, 6 và 8 là số âm, tượng trưng cho điềm xui, không may mắn. Vì vậy, khi cắm hoa trên bàn thờ, nhiều người thường chọn số lượng hoa lẻ.

Theo quan niệm phong thủy, lộc bình là nơi lưu giữ linh khí của đất trời, tượng trưng cho sự mới mẻ và bảo quản tài sản. Những hoa văn, họa tiết trang trí bên ngoài được chạm trạm trổ, điêu khắc tỉ mỉ làm đẹp và tăng thêm năng lượng, sự huyền ảo và phát lộc, phát tài cho gia chủ.

Loại lọ hoa chất liệu đồng bóng sáng, đẹp mắt dùng trên bàn thờ cần lưu ý là phải tẩy uế rất kỹ trước khi đưa lên. Nhiều nhà tâm linh khuyên người dân hạn chế dùng đồ đồng trong thờ cúng vì quá trình thắp hương nhiệt độ tăng hơn bình thường, hoặc khi bát hương hóa nhiệt độ tăng cao khiến các phụ liệu cho vào đồ đồng sẽ phát tác và có thể gây bệnh.

Nếu bàn thờ từ xưa đã đặt lọ hoa đồng và các đồ thờ cúng khác bằng đồng thì gia chủ cần hạn chế đốt trầm hương để các phụ liệu cho vào chất liệu đồng không phát tán, ảnh hưởng tới sức khỏe người trong nhà.

Như vậy, chất liệu thích hợp nhất để cắm hoa cúng là sứ. Bạn bên lựa chọn những mẫu bình sứ trang nhã, tạo cảm giác trang nghiêm nhưng không làm mất đi nhiệm vụ trang trí của nó.

Những lưu ý trong cách cắm hoa để bàn thờ

- Chọn hoa: Nên chọn những hoa nhã nhặn, trang nghiêm như cúc vàng, cúc trắng, lay ơn, hoa hồng, đồng tiền... Tránh những loại hoa dại, hoa dễ phạm đại kỵ như dâm bụt, nhài, phù dung...

- Tiết chế: Trong một bình hoa, không nên cắm quá nhiều loại hoa với nhiều màu sắc khác nhau vì điều đó sẽ làm mất đi sự trang trọng và ý nghĩa của hoa.

- Cân đối: Theo tín ngưỡng dân gian thì sự cân đối là điều vô cùng quan trọng. Bàn thờ là nơi tôn nghiêm, trang trọng nên ngay cả với cách cắm hoa để bàn thờ cũng cần quan tâm đến sự cân đối. Không thể đặt một lọ hoa quá to trên một bàn thờ khiến che hết cả các đồ thờ cúng khác được đặt trên đó.

Những loại hoa cúng trên bàn thờ mang đến tài lộc

Hoa cúc

Nói đến hoa cúng không thể không nhắc đến hoa Cúc. Đây là một trong những loại hoa quý thuộc tứ lâm bao gồm tùng – cúc – trúc – mai. Theo quan niệm dân gian xưa hoa cúc là loại hoa đại diện cho trường thọ, may mắn và phúc lộc. Do khả năng tươi lâu, bền màu nên hoa cúc thường xuyên được lựa chọn làm hoa cúng. Vào các dịp như Tết Nguyên Đán, Tết Thanh Minh, Tết Trung Thu, hay các dịp giỗ chạp, ngày lễ, ngày tuần hoa Cúc vẫn được các gia đình lựa chọn nhiều nhất.

Không những thế người xưa cho rằng màu sắc tươi tắn và khả năng sống, thích nghi với môi trường nhanh chóng của hoa cúc sẽ mang đến may mắn, sinh khí cho gia chủ. Hoa cúc có nhiều loại, nhiều màu, kích thước, tên gọi phù hợp với từng nhu cầu thờ cúng. Thông thường để chọn hoa thờ cúng bàn thờ Thần Tài - Thổ Địa bạn có thể chọn hoa cúc đại đóa, cúc vạn thọ, cúc vàng để tăng may mắn.

Hoa thủy tiên

Thủy tiên là một trong những loại hoa xuất hiện phổ biến trong ngày Tết của người miền Bắc. Loại hoa này được nhiều người ví như “chén ngọc, đũa ngà”. Ưu điểm của loài hoa này là có hình thức đẹp, sinh động mang đến sức sống và sinh khí cho bàn thờ nhà bạn. Không những thế thủy tiên còn đại diện cho khí chất thanh cao, nhẹ nhàng, nhã nhặn phù hợp với không gian thờ cúng linh thiêng.

Hoa đồng tiền

Ngay từ tên gọi người ta đã biết được công dụng và ý nghĩa của hoa đồng tiền. Loại hoa này có bông lớn, cánh nhỏ, nhiều cánh, tươi lâu, màu sắc tươi tắn,… mang đến tiền tài, của cải và may mắn cho gia chủ. Theo quan niệm phong thủy đồng tiền còn là loài hoa tượng trưng cho tuổi thọ, sức khỏe. Việc dâng hoa đồng tiền lên bàn thờ Gia tiên, bàn thờ Phật hay Thần Tài - Thổ Địa sẽ giúp đem đến may mắn, bình an và tiền tài cho gia đình bạn.

Hoa lay ơn

Lay ơn còn được biết đến với một tên gọi khác đó là “kiếm lan" bởi hoa này có hình dáng thẳng đứng giống như một thanh kiếm còn bông thì rất giống hoa lan. Đây là loại hoa có dáng đẹp, thời gian tươi rất lâu, hoa thể hiện cho tình cảm ấm áp, sự chung thuỷ nên thường được dâng cúng nhiều vào dịp lễ Tết.