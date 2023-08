Đầu năm 2023 đặt những vật này vào ví tiền để tài lộc cuồn cuộn chảy vào túi, tiền cứ vơi lại đầy

Năm mới này, nếu muốn thử đổi vận, hãy tìm và đặt những món này vào ví tiền của bạn để tăng tài vận nhé.

Để tiền ở tất cả các ngăn trong ví

Tránh các ngăn trong ví trống rỗng làm tiêu tán tài lộc thì bạn nên luôn luôn để tiền trong ví dù nhiều hay ít nhé. Điều này sẽ đồng nghĩa với việc tiền bạc và tài lộc của bạn ngày một gia tăng lên. Ngoài ra, đồng tiền xu cất trong ví cũng là một cách thu hút tiền tài đó. Vì tiền xu mang năng lượng Kim có tác dụng thu hút nguồn năng lực cho ví tiền rất tốt.

Đồng xu cổ

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người mang theo bên mình một đồng xu cổ với mục đích gia tăng may mắn là có cơ sở. Những đồng tiền xu là biểu tượng của nguồn tài lộc và của cải.



Tiền xu cổ được xem là vật phẩm phong thủy mang năng lượng to lớn có tác dụng thu hút tài khí rất tốt. Người xưa thường bảo rằng xâu chuỗi 3 đồng tiền trên dải ruy băng đỏ rồi cho vào ngăn ví.



Cát khí của nó khi để trong ví của bạn không những làm gia tăng tài lộc mà con đem lại nhiều may mắn về công danh, sự nghiệp và giải trừ tai họa, tiểu nhân…

Thẻ tín dụng

Ảnh minh họa: Internet

theo phong thủy, có thẻ tín dụng trong túi giúp bạn gia tăng tài lộc hơn bạn tưởng đấy vì chúng có khả năng lưu trữ tiền bạc tốt nhất. Tuy nhiên, không nên dùng quá nhiều thẻ, bạn nên lọc bớt những cái ít dùng.



Trong ví chỉ nên để thẻ dùng thường xuyên, như thế ví mới có không gian, chỗ trống để còn đón nhận nhiều tài lộc về hơn nữa. Tránh thói quen nhét quá nhiều thứ trong ví làm khiến cho ví phồng to.

Bùa may mắn

Sau khi xin bùa may mắn, bình an, sức khỏe đầu năm ở chùa bạn có thể lưu giữ nó trong ví của mình.



Chiếc bùa sẽ giúp bạn có được vận may bất ngờ, đảm bảo sự an toàn cho tiền bạc của bạn, tránh xa những rắc rối có thể xảy đến với mình trong cuộc sống.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

