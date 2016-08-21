Cô bé 4 tuổi 'nằng nặc' đòi lấy chồng hơn mấy chục tuổi, nguyên nhân vì sao?

Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cố bé 4 tuổi ẩn chứa điều đáng sợ mà ít ai biết.
Theo Hefty, cô bé có tên Abby, 4 tuổi mắc phải căn bệnh bạc cầu lympho cấp tính, một dạng ung thư mà chủ yếu xuất hiện ở trẻ em.
Theo Hefty, cô bé có tên Abby, 4 tuổi mắc phải căn bệnh bạc cầu lympho cấp tính, một dạng ung thư mà chủ yếu xuất hiện ở trẻ em.
Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-be-4-tuoi-nang-nac-doi-lay-chong-hon-may-chuc-tuoi-nguyen-nhan-vi-sao-152490.html