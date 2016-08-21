Cô bé 4 tuổi 'nằng nặc' đòi lấy chồng hơn mấy chục tuổi, nguyên nhân vì sao?

Ngắm con yêu mỗi ngày 21/08/2016 08:33

Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cố bé 4 tuổi ẩn chứa điều đáng sợ mà ít ai biết.

Theo Hefty, cô bé có tên Abby, 4 tuổi mắc phải căn bệnh bạc cầu lympho cấp tính, một dạng ung thư mà chủ yếu xuất hiện ở trẻ em

Theo Hefty, cô bé có tên Abby, 4 tuổi mắc phải căn bệnh bạc cầu lympho cấp tính, một dạng ung thư mà chủ yếu xuất hiện ở trẻ em

Bé hiện đang được điều trị tại một bệnh viện chuyên điều trị ung thư cho trẻ em ở New York. Mặc dù cô bé đang phải ngày đêm chiến đấu cho cuộc sống của mình, nhưng bé vẫn rất lạc quan.
Người thường xuyên kề cận với Abby nhất chính là anh y tá Matt Hickling. Dường như có một điều gì đó đã kết nối hai trái tim này lại, tuy cô bé nhỏ hơn Matt mấy chục tuổi.
Cô bé gặp anh hàng ngày và lâu dần nảy sinh tình cảm. Abby ra ý sẽ tổ chức đám cưới với Matt. Biết được điều đó, anh chàng đồng ý ngay và điều anh mong muốn lúc này là việc đó sẽ giúp cô bé có nghị lực vượt qua căn bệnh.
Với sự giúp đỡ từ đồng nghiệp, Matt đã lên kế hoạch đám cưới bất ngờ vào ngày hôm sau.
Một buổi lễ được tổ chức bất ngờ khiến cô bé quên mất mình đang bị bệnh.
Matt cho biết về 'ngày cưới' của mình: 'Hy vọng rằng đây sẽ là một ngày đáng nhớ cho Abby và cả gia đình cô bé'.
Anh thậm chí đã trang trí sẵn một chiếc xe cưới theo phong cách Lọ Lem.
Cũng nhờ điều này đã khiến cô bé có nghị lực sống cũng như can đảm đối đầu với căn bệnh. Theo gia đình cho biết, hiện tại bé đã có được sức khỏe ổn định và sẽ bắt đầu học mẫu giáo vào mùa thu này.
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